https://sputnikarabic.ae/20240507/تركيا-تطالب-إسرائيل-بالانسحاب-الفوري-من-معبر-رفح-1088622175.html
تركيا تطالب إسرائيل بالانسحاب الفوري من معبر رفح
تركيا تطالب إسرائيل بالانسحاب الفوري من معبر رفح
سبوتنيك عربي
قالت وزارة الخارجية التركية إن تأثير أي عملية عسكرية إسرائيلية بمدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، لن يقف عند حدود المنطقة، بل سيصل إلى العالم بأسره. 07.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-07T17:55+0000
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جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الوزارة، أونجو كتشالي، طالب فيه إسرائيل بالانسحاب الفوري من الجانب الفلسطيني من معبر رفح، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الثلاثاء.وتابع كتشالي: "هناك تطور إيجابي باتجاه وقف إطلاق النار وإنهاء المجازر والدمار، لكن تصعيد إسرائيل لهجماتها يؤكد أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا تتصرف بحسن نية".وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل، وقال إن قواته تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة، وأنه عثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدًا أن "معبر كرم أبو سالم، مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".وأعلنت هيئة المعابر في غزة "توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى القطاع من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم"، مؤكدةً "إغلاق معبر رفح بسبب وجود الدبابات الإسرائيلية داخل المعبر".وكانت حركة حماس، أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع أسفرت عن سقوط نحو 35 ألف قتيل وأكثر من 78 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240507/مصر-تدين-العمليات-العسكرية-في-رفح-وسيطرة-إسرائيل-على-الجانب-الفلسطيني-للمعبر-1088600540.html
https://sputnikarabic.ae/20240507/غوتيريش-يدعو-إسرائيل-إلى-وقف-التصعيد-وفتح-معبري-رفح-وكرم-أبو-سالم-فورا-1088616167.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار معبر رفح
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار معبر رفح
تركيا تطالب إسرائيل بالانسحاب الفوري من معبر رفح
قالت وزارة الخارجية التركية إن تأثير أي عملية عسكرية إسرائيلية بمدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، لن يقف عند حدود المنطقة، بل سيصل إلى العالم بأسره.
جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الوزارة، أونجو كتشالي، طالب فيه إسرائيل بالانسحاب الفوري من الجانب الفلسطيني من معبر رفح، حسبما ذكرت وكالة
أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الثلاثاء.
وتابع كتشالي: "هناك تطور إيجابي
باتجاه وقف إطلاق النار وإنهاء المجازر والدمار، لكن تصعيد إسرائيل لهجماتها يؤكد أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا تتصرف بحسن نية".
وكانت حركة حماس الفلسطينية قد أبلغت مصر وقطر، أمس الاثنين، موافقتها على مقترح الدولتين بشأن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل، وقال إن قواته تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة، وأنه عثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدًا أن "معبر كرم أبو سالم، مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".
وأعلنت هيئة المعابر في غزة "توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى القطاع من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم"، مؤكدةً "إغلاق معبر رفح بسبب وجود الدبابات الإسرائيلية داخل المعبر".
وكانت حركة حماس، أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة
، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع أسفرت عن سقوط نحو 35 ألف قتيل وأكثر من 78 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.