https://sputnikarabic.ae/20240507/تركيا-تطالب-إسرائيل-بالانسحاب-الفوري-من-معبر-رفح-1088622175.html

تركيا تطالب إسرائيل بالانسحاب الفوري من معبر رفح

تركيا تطالب إسرائيل بالانسحاب الفوري من معبر رفح

سبوتنيك عربي

قالت وزارة الخارجية التركية إن تأثير أي عملية عسكرية إسرائيلية بمدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، لن يقف عند حدود المنطقة، بل سيصل إلى العالم بأسره. 07.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-07T17:55+0000

2024-05-07T17:55+0000

2024-05-07T17:55+0000

العالم

أخبار العالم الآن

أخبار تركيا اليوم

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

أخبار معبر رفح

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/05/07/1088622631_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a8ac1235d4066098ce08ca99d9554970.jpg

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الوزارة، أونجو كتشالي، طالب فيه إسرائيل بالانسحاب الفوري من الجانب الفلسطيني من معبر رفح، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الثلاثاء.وتابع كتشالي: "هناك تطور إيجابي باتجاه وقف إطلاق النار وإنهاء المجازر والدمار، لكن تصعيد إسرائيل لهجماتها يؤكد أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا تتصرف بحسن نية".وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل، وقال إن قواته تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة، وأنه عثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدًا أن "معبر كرم أبو سالم، مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".وأعلنت هيئة المعابر في غزة "توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى القطاع من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم"، مؤكدةً "إغلاق معبر رفح بسبب وجود الدبابات الإسرائيلية داخل المعبر".وكانت حركة حماس، أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع أسفرت عن سقوط نحو 35 ألف قتيل وأكثر من 78 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20240507/مصر-تدين-العمليات-العسكرية-في-رفح-وسيطرة-إسرائيل-على-الجانب-الفلسطيني-للمعبر-1088600540.html

https://sputnikarabic.ae/20240507/غوتيريش-يدعو-إسرائيل-إلى-وقف-التصعيد-وفتح-معبري-رفح-وكرم-أبو-سالم-فورا-1088616167.html

إسرائيل

غزة

أخبار معبر رفح

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار معبر رفح