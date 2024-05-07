https://sputnikarabic.ae/20240507/مستشار-سابق-في-البنتاغون-من-المرجح-جدا-عزل-الرئيس-الأوكراني-فلاديمير-زيلينسكي-1088624280.html
مستشار سابق في البنتاغون: من المرجح جدا عزل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
مستشار سابق في البنتاغون: من المرجح جدا عزل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
سبوتنيك عربي
قال مستشار البنتاغون السابق، الكولونيل المتقاعد دوغلاس ماكغريغور، إنه من المرجح جدًا أن يتم عزل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الأمر الذي قد يمهد الطريق... 07.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-07T18:50+0000
2024-05-07T18:50+0000
2024-05-07T18:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وكتب ماكغريغور على شبكة "إكس"، أن "الحكومة الأوكرانية كانت في حالة من التفكك البطيء، ولكن المؤكد أنه منذ أسابيع يواجه زيلينسكي خطرا كبيرا للغاية بإقالته، وقد تكون هذه أخبار جيدة، فقد تمهد إقالته الطريق لإنهاء هذه الحرب الرهيبة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.القوات الروسية تعزز مواقعها على عدد من المحاور الاستراتيجيةوأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240507/إعلام-إرسال-عسكريين-من-كل-الدول-الأوروبية-لن-يساعد-كييف-على-تغيير-الوضع-في-ساحة-المعركة-1088623029.html
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روسيا
مستشار سابق في البنتاغون: من المرجح جدا عزل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
قال مستشار البنتاغون السابق، الكولونيل المتقاعد دوغلاس ماكغريغور، إنه من المرجح جدًا أن يتم عزل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الأمر الذي قد يمهد الطريق لإنهاء الصراع في أوكرانيا.
وكتب ماكغريغور على شبكة "إكس"، أن "الحكومة الأوكرانية كانت في حالة من التفكك البطيء، ولكن المؤكد أنه منذ أسابيع يواجه زيلينسكي خطرا كبيرا للغاية بإقالته، وقد تكون هذه أخبار جيدة، فقد تمهد إقالته الطريق لإنهاء هذه الحرب الرهيبة".
وفي وقت سابق، صرح إيغور كيماكوفسكي، مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، لوكالة "سبوتنيك"، بأن فلاديمير زيلينسكي يمكن أن يتوقع انقلابًا من قوات الأمن المدعومة من الغرب بدءًا من نهاية الربيع.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.