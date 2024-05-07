https://sputnikarabic.ae/20240507/مشاهد-لقيام-أطقم-راجمات-غراد-الروسية-باستهداف-معاقل-ومخابئ-تابعة-لنظام-كييف-فيديو--1088625239.html
مشاهد لقيام أطقم راجمات "غراد" الروسية باستهداف معاقل ومخابئ تابعة لنظام كييف... فيديو
مشاهد لقيام أطقم راجمات "غراد" الروسية باستهداف معاقل ومخابئ تابعة لنظام كييف... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد لقيام أطقم راجمات "غراد" بإطلاق الصواريخ على معاقل ومخابئ القوات المسلحة الأوكرانية. 07.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-07T19:07+0000
2024-05-07T19:07+0000
2024-05-07T19:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأوضحت الدفاع الروسية أن القوات العسكرية الروسية وصلت في الليل إلى الموقع مسبقًا، وأحضرت مركبة راجمة الصواريخ إلى الهدف وضربت مواقع العدو بقذائف تفاعلية على مسافة نحو 10 كم في منطقة العملية العسكرية الخاصة.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الروسية قصفت معملا أوكرانيا لإنتاج وقود الصواريخ الأوكرانية.وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 32 طائرة من دون طيار، وسبع صواريخ موجهة من طراز "هامر" مصنوعة في فرنسا، وسبعة صواريخ مصنوعة في التشيك.ووفقا للدفاع الروسية، "حسنت وحدات من مجموعة "الغرب" الروسية، الوضع على طول خط المواجهة وهزمت القوة البشرية والمعدات للواءين الميكانيكيين الرابع عشر واللواء المتحرك 77 للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفكا، ومقاطعة خاركوف ونوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.القوات الروسية تعزز مواقعها على عدد من المحاور الاستراتيجيةودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240507/مستشار-سابق-في-البنتاغون-الجنود-الأوكرانيين-يفرون-من-الخطوط-الأمامية-ويستسلمون-للروس-1088609661.html
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روسيا, رصد عسكري
مشاهد لقيام أطقم راجمات "غراد" الروسية باستهداف معاقل ومخابئ تابعة لنظام كييف... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد لقيام أطقم راجمات "غراد" بإطلاق الصواريخ على معاقل ومخابئ القوات المسلحة الأوكرانية.
وأوضحت الدفاع الروسية أن القوات العسكرية الروسية وصلت في الليل إلى الموقع مسبقًا، وأحضرت مركبة راجمة الصواريخ إلى الهدف وضربت مواقع العدو بقذائف تفاعلية على مسافة نحو 10 كم في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الروسية قصفت معملا أوكرانيا لإنتاج وقود الصواريخ الأوكرانية.
وأضافت الدفاع الروسية في بيانها اليومي: "خلال النهار، تم ضرب معملا لإنتاج وقود الصواريخ الصلبة، ومستودعات الوقود والمعدات العسكرية التقنية للقوات المسلحة الأوكرانية، والقوى العاملة والمعدات العسكرية للعدو في 128 منطقة".
وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 32 طائرة من دون طيار، وسبع صواريخ موجهة من طراز "هامر" مصنوعة في فرنسا، وسبعة صواريخ مصنوعة في التشيك.
ووفقا للدفاع الروسية، "حسنت وحدات من مجموعة "الغرب" الروسية، الوضع على طول خط المواجهة وهزمت القوة البشرية والمعدات للواءين الميكانيكيين الرابع عشر واللواء المتحرك 77 للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفكا، ومقاطعة خاركوف ونوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وخسر العدو نحو 335 عسكريًا، ودبابة "ليوبارد-"1 ألمانية الصنع، وناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 113"، ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث سيارات.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.