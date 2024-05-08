https://sputnikarabic.ae/20240508/أردوغان-المبادرات-أحادية-الجانب-للسلام-في-أوكرانيا-دون-إشراك-روسيا-لا-فرصة-لديها-للنجاح--1088651550.html

أردوغان: المبادرات أحادية الجانب للسلام في أوكرانيا دون إشراك روسيا لا فرصة لديها للنجاح

أردوغان: المبادرات أحادية الجانب للسلام في أوكرانيا دون إشراك روسيا لا فرصة لديها للنجاح

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن المبادرات أحادية الجانب لتحقيق السلام في أوكرانيا دون إشراك روسيا في صياغتها لا تتمتع بفرصة كبيرة للنجاح. 08.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-08T17:39+0000

2024-05-08T17:39+0000

2024-05-08T17:39+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان للرئاسة التركية حول استقبال أردوغان رئيس مكتب الأمن القومي البولندي ياشيك شيفييرا والمرشح الرئاسي الروماني آيون أوبريسور، اليوم الأربعاء، أن "الرئيس أردوغان أشار إلى أن مقاربة تركيا للمسألة الأوكرانية مشابهة لمقاربتي بولندا ورومانيا، مذكّرًا بحقيقة أنه لم يتم إحراز أي تقدم في الحرب الروسية الأوكرانية لإحلال السلام".صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في 5 مايو/ أيار الجاري، تعليقا على إمكانية إجراء أي مفاوضات لروسيا مع الغرب وأوكرانيا، فضلا عن وقف إطلاق النار، بأنه "لا يوجد من يمكن التحدث معه بعد"، ولا أحد من السياسيين الغربيين أو الأوكرانيين مستعد لإجراء محادثة جادة، إنهم هم فقط "يلعبون محاكاة ساخرة للمفاوضات".وقال لافروف، خلال مقابلة مع قناة "ATV" البوسنية التلفزيونية: "لا يوجد أحد للتحدث معه حتى الآن، لقد قدمت أمثلة على تصريحات القيادة الأوكرانية والأمريكية والأوروبية، والطبقة السياسية. لا أحد منهم مستعد لإجراء محادثة جادة. إنهم "يلعبون" محاكاة ساخرة للمفاوضات "إن اجتماع "صيغة كوبنهاغن" هو طريق مسدود تمامًا".ولفت لافروف إلى أن تصريحات بيرن بأن المؤتمر السويسري بشأن أوكرانيا سيُخصص لـ "تطوير مناهج مقبولة للطرفين" هي في الواقع غير صحيحة، لأنه لن يسمح أحد لسويسرا بالانحراف عن "صيغة" فلاديمير زيلينسكي".وأشار لافروف إلى أن هذه الصيغة "تعني في نهاية المطاف استسلام روسيا، ودفع التعويضات، ومحكمة للقيادة الروسية، وغير ذلك الكثير".وأضاف: "هم يقولون إن سويسرا، باعتبارها دولة محايدة، ستبذل كل ما في وسعها لضمان أن يكون الحوار مبنيا على الواقعية، لكن الاتحاد السويسري لم يعد دولة محايدة، بل هو في طليعة تلك الدول التي تدعم وتسلح نظام كييف، هذه الدولة تتخذ الموقف الأكثر صرامة تجاه روسيا، بما في ذلك فيما يتعلق بفرض عقوبات جديدة".وقال: "لن نشارك في أي أحداث من شأنها أن تروج بطريقة أو بأخرى لصيغة السلام التي طرحها زيلينسكي، لقد عرف الجميع ذلك منذ فترة طويلة، نحن منفتحون جديا على المفاوضات القائمة على الحقائق، والجميع يعرف ذلك أيضاً".وتابع الوزير: "التصريحات التي تقول إننا نرفض التفاوض تُسمع كل يوم، يقولون إنهم يريدون ذلك، لكن روسيا ترفض، هذا غير عادل. على الرغم من أننا لم نعد نتوقع الصدق واللياقة من شركائنا الغربيين".يُذكر أن سويسرا دعت إلى مؤتمر السلام أكثر من 160 وفداً على مستوى رؤساء الدول والحكومات، بما في ذلك أعضاء مجموعة السبع، ومجموعة العشرين، ومجموعة "بريكس"، والعديد من الدول من جميع القارات، وثلاث منظمات دولية، بينها الأمم المتحدة، منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومجلس أوروبا، والفاتيكان وبطريرك القسطنطينية.وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد قال في وقت سابق، إن عملية التفاوض بشأن أوكرانيا دون مشاركة روسيا لا معنى لها، ومن الضروري أن نفهم ما هي صيغة السلام التي سيتم مناقشتها في القمة في سويسرا.وأشارت موسكو مراراً وتكراراً إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظراً عليها على المستوى التشريعي. ويدعو الغرب روسيا إلى المفاوضات، التي تبدي استعدادها لها، ولكن في الوقت نفسه يتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للدخول في حوار.

https://sputnikarabic.ae/20240508/الخارجية-المجرية-أوكرانيا-لن-تكون-قادرة-على-هزيمة-قوة-نووية-1088645147.html

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