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القوات الروسية تحرر كيسلوفكا ونوفوكالينوفو في منطقة العملية العسكرية الخاصة
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أمير الكويت وأردوغان يشهدان توقيع اتفاقيات دفاعية واقتصادية بين البلدين
أمير الكويت وأردوغان يشهدان توقيع اتفاقيات دفاعية واقتصادية بين البلدين
سبوتنيك عربي
وقعت هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية "بروتوكول تنفيذي" حول عقود التوريد في مجال الصناعات الدفاعية، مع وزارة الدفاع الكويتية. 08.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-08T10:32+0000
2024-05-08T10:32+0000
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جاء ذلك ضمن 6 اتفاقيات تم توقيعها بين تركيا والكويت خلال زيارة أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى أنقرة ومباحثاته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.كما شملت الاتفاقيات التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة الكويتية للاستثمار ومكتب الاستثمار التابع لرئيس الجمهورية التركية بشأن التعاون في أنشطة ترويج الاستثمار، إضافة إلى مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات الإسكان والبنى التحتية وإدارة الكوارث والطوارئ والمناطق الحرة. كما وقعت وزارتا خارجية البلدين مذكرة تفاهم بشأن إقامة حوار استراتيجي مشترك.
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, الكويت, رجب طيب أردوغان
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, الكويت, رجب طيب أردوغان

أمير الكويت وأردوغان يشهدان توقيع اتفاقيات دفاعية واقتصادية بين البلدين

10:32 GMT 08.05.2024
© Sputnik . Chadicaعلم تركيا
علم تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2024
© Sputnik . Chadica
تابعنا عبر
وقعت هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية "بروتوكول تنفيذي" حول عقود التوريد في مجال الصناعات الدفاعية، مع وزارة الدفاع الكويتية.
جاء ذلك ضمن 6 اتفاقيات تم توقيعها بين تركيا والكويت خلال زيارة أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى أنقرة ومباحثاته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.
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كما شملت الاتفاقيات التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة الكويتية للاستثمار ومكتب الاستثمار التابع لرئيس الجمهورية التركية بشأن التعاون في أنشطة ترويج الاستثمار، إضافة إلى مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات الإسكان والبنى التحتية وإدارة الكوارث والطوارئ والمناطق الحرة.
كما وقعت وزارتا خارجية البلدين مذكرة تفاهم بشأن إقامة حوار استراتيجي مشترك.
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