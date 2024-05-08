https://sputnikarabic.ae/20240508/أمير-الكويت-وأردوغان-يشهدان-توقيع-اتفاقيات-دفاعية-واقتصادية-بين-البلدين-1088636888.html
أمير الكويت وأردوغان يشهدان توقيع اتفاقيات دفاعية واقتصادية بين البلدين
أمير الكويت وأردوغان يشهدان توقيع اتفاقيات دفاعية واقتصادية بين البلدين
سبوتنيك عربي
وقعت هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية "بروتوكول تنفيذي" حول عقود التوريد في مجال الصناعات الدفاعية، مع وزارة الدفاع الكويتية. 08.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-08T10:32+0000
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جاء ذلك ضمن 6 اتفاقيات تم توقيعها بين تركيا والكويت خلال زيارة أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى أنقرة ومباحثاته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.كما شملت الاتفاقيات التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة الكويتية للاستثمار ومكتب الاستثمار التابع لرئيس الجمهورية التركية بشأن التعاون في أنشطة ترويج الاستثمار، إضافة إلى مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات الإسكان والبنى التحتية وإدارة الكوارث والطوارئ والمناطق الحرة. كما وقعت وزارتا خارجية البلدين مذكرة تفاهم بشأن إقامة حوار استراتيجي مشترك.
https://sputnikarabic.ae/20240426/مجلس-الأعمال-الكويتي-يشارك-في-فعاليات-الدورة-الـ13-من-قمة-إيه-آي-إم-للاستثمار-2024-في-أبوظبي---1088303021.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, الكويت, رجب طيب أردوغان
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, الكويت, رجب طيب أردوغان
أمير الكويت وأردوغان يشهدان توقيع اتفاقيات دفاعية واقتصادية بين البلدين
وقعت هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية "بروتوكول تنفيذي" حول عقود التوريد في مجال الصناعات الدفاعية، مع وزارة الدفاع الكويتية.
جاء ذلك ضمن 6 اتفاقيات تم توقيعها بين تركيا والكويت خلال زيارة أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى أنقرة ومباحثاته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الثلاثاء، حسبما ذكرت
وكالة أنباء "الأناضول" التركية.
كما شملت الاتفاقيات التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة الكويتية للاستثمار
ومكتب الاستثمار التابع لرئيس الجمهورية التركية بشأن التعاون في أنشطة ترويج الاستثمار، إضافة إلى مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات الإسكان والبنى التحتية وإدارة الكوارث والطوارئ والمناطق الحرة
.
كما وقعت وزارتا خارجية البلدين مذكرة تفاهم بشأن إقامة حوار استراتيجي مشترك.