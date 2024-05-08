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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240508/الخارجية-الأمريكية-لا-نعرف-توقيت-تخصيص-حزم-مساعدات-عسكرية-جديدة-لأوكرانيا-1088652985.html
الخارجية الأمريكية: لا نعرف توقيت تخصيص حزم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا
الخارجية الأمريكية: لا نعرف توقيت تخصيص حزم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعكف على إعداد حزم جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، لكنها ليست... 08.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-08T19:00+0000
2024-05-08T19:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال للصحفيين في مؤتمر صحفي متحدثا عن تخصيص المساعدات العسكرية الجديدة: "نحن نعمل على حزم أخرى، ويمكنكم توقعها، لكنني لن أقدم إطارا زمنيا أو يوما سيكون فيه الإعلان عن المساعدات لأوكرانيا".وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، حيث شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240508/زعيم-حزب-فرنسي-يدعو-للانسحاب-من-حلف-شمال-الأطلسي-1088649507.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

الخارجية الأمريكية: لا نعرف توقيت تخصيص حزم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

19:00 GMT 08.05.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbeinالعلم الأمريكي في داخل المحكمة العليا الأمريكية في واشنطن
العلم الأمريكي في داخل المحكمة العليا الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعكف على إعداد حزم جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، لكنها ليست مستعدة بعد للحديث عن توقيت تخصيصها.
وقال للصحفيين في مؤتمر صحفي متحدثا عن تخصيص المساعدات العسكرية الجديدة: "نحن نعمل على حزم أخرى، ويمكنكم توقعها، لكنني لن أقدم إطارا زمنيا أو يوما سيكون فيه الإعلان عن المساعدات لأوكرانيا".
وصوت مجلس الشيوخ الأمريكي في وقت سابق لصالح تمرير مشروع قانون بشأن المساعدات الخارجية لحلفاء واشنطن، بما في ذلك أوكرانيا وإسرائيل، وهكذا، وافق مجلسا الكونغرس الأمريكي على مشروع القانون.
القوات المسلحة الإسبانية خلال مناورة عسكرية التنين-24، وهي جزء من مناورات المدافع الصامد 2024، التابعة لحلف الناتو في كورزينيوو، شمال بولندا، في 4 مارس 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زعيم حزب فرنسي يدعو للانسحاب من حلف شمال الأطلسي
16:28 GMT

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في 24 أبريل/ نيسان، تشريعا لمساعدة الحلفاء الأجانب، بما في ذلك أوكرانيا، مما أزال آخر عقبة قانونية أمام استئناف توريد الأسلحة الأمريكية هناك، وبعد فترة وجيزة أمر بحزمة جديدة من الدعم العسكري بقيمة مليار دولار.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، حيث شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.
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Боевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:55 GMT
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