https://sputnikarabic.ae/20240508/الخارجية-الأمريكية-لا-نعرف-توقيت-تخصيص-حزم-مساعدات-عسكرية-جديدة-لأوكرانيا-1088652985.html
الخارجية الأمريكية: لا نعرف توقيت تخصيص حزم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا
الخارجية الأمريكية: لا نعرف توقيت تخصيص حزم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعكف على إعداد حزم جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، لكنها ليست... 08.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-08T19:00+0000
2024-05-08T19:00+0000
2024-05-08T19:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال للصحفيين في مؤتمر صحفي متحدثا عن تخصيص المساعدات العسكرية الجديدة: "نحن نعمل على حزم أخرى، ويمكنكم توقعها، لكنني لن أقدم إطارا زمنيا أو يوما سيكون فيه الإعلان عن المساعدات لأوكرانيا".وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، حيث شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240508/زعيم-حزب-فرنسي-يدعو-للانسحاب-من-حلف-شمال-الأطلسي-1088649507.html
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روسيا, العالم
الخارجية الأمريكية: لا نعرف توقيت تخصيص حزم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعكف على إعداد حزم جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، لكنها ليست مستعدة بعد للحديث عن توقيت تخصيصها.
وقال للصحفيين في مؤتمر صحفي متحدثا عن تخصيص المساعدات العسكرية الجديدة: "نحن نعمل على حزم أخرى، ويمكنكم توقعها، لكنني لن أقدم إطارا زمنيا أو يوما سيكون فيه الإعلان عن المساعدات لأوكرانيا".
وصوت مجلس الشيوخ الأمريكي في وقت سابق لصالح تمرير مشروع قانون بشأن المساعدات الخارجية لحلفاء واشنطن، بما في ذلك أوكرانيا وإسرائيل، وهكذا، وافق مجلسا الكونغرس الأمريكي على مشروع القانون.
ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في 24 أبريل/ نيسان، تشريعا لمساعدة الحلفاء الأجانب، بما في ذلك أوكرانيا، مما أزال آخر عقبة قانونية أمام استئناف توريد الأسلحة الأمريكية هناك، وبعد فترة وجيزة أمر بحزمة جديدة من الدعم العسكري بقيمة مليار دولار.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة
، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، حيث شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.