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المدير التنفيذي لقطاع الدراسات بغرفة عجمان لـ"سبوتنيك": العلاقات مع روسيا وطيدة وصحية
المدير التنفيذي لقطاع الدراسات بغرفة عجمان لـ"سبوتنيك": العلاقات مع روسيا وطيدة وصحية
سبوتنيك عربي
صرح علي الكيتوب، المدير التنفيذي لقطاع الدراسات وتنمية الاستثمار بغرفة عجمان الإماراتية، اليوم الأربعاء، بأن العلاقات والشراكات الروسية الإماراتية وطيدة جدا... 08.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-08T13:38+0000
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وتابع، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" على هامش أعمال "قمة AIM للاستثمار"، في دورتها الـ13، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، أن العلاقات والشراكات الروسية الإماراتية في مجال الاستثمار في قمتها وتكتسب قوة بمرور الوقت.وأوضح الكيتوب أن تلك العلاقات الثنائية تزداد متانة نتيجة لتبادل الزيارات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الإماراتي محمد بن زايد، وأنه بالنسبة لإمارة عجمان على مستوى القطاع السياحي، كثير من الزوار أو السياح الروس يتجهون إلى الإمارة خاصة في المناطق البحرية منها.وتوقع المسؤول الإماراتي زيادة عدد السياح الروس لبلاده، مؤكدا أن هناك سياحة عكسية أيضا من الإماراتيين لروسيا، مضيفا أنه لدى الإمارة معرض تعليمي وأن بعض الجامعات الروسية ستشارك فيه.وأشار علي الكيتوب، المدير التنفيذي لقطاع الدراسات وتنمية الاستثمار بغرفة عجمان الإماراتية، إلى أنهم يحاولون الشراكة في مجال الاستثمار، وهناك بعض الشركات الروسية التي لديها تكنولوجيا متقدمة، خاصة تكنولوجيا معالجة المياه وتنقية المياه وهناك بعض القضايا الأخرى، مثل المشاريع التي تخدم التوجهات الوطنية والبيئية.وأوضح علي الكيتوب أن إمارة عجمان ستبدأ بتكوين تلك الشراكات مع الشركات الروسية، متوقعا زيادة الشراكة مع روسيا، وأن العلاقات الروسية الإماراتية تزداد قوة وطموحا بين البلدين.وافتتح الدكتور ﺛﺎﻧﻲ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺰﻳﻮدي، وزﻳﺮ التجارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أعمال "قمة AIM للاستثمار"، التي تقام من 7 إلى 9 من مايو/ أيار 2024، تحت شعار "التكيف مع تحول المشهد الاستثماري... تسخير إمكانات جديدة لتطوير التنمية الاقتصادية عالميًا"، ووكالة "سبوتنيك" هي الشريك الدولي لهذه القمة، التي تعد القمة منصةً عالميةً رائدةً لطرح استراتيجيات الاستثمار ومبادرات التنمية الاقتصادية والممارسات المستدامة.
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https://sputnikarabic.ae/20240507/افتتاح-أعمال-قمة-aim-للاستثمار-في-أبو-ظبي-وسبوتنيك-شريكا-دوليا-صور-وفيديو--1088595266.html
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حصري, أخبار الإمارات العربية المتحدة, روسيا, أخبار روسيا اليوم, قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2024, العالم العربي
حصري, أخبار الإمارات العربية المتحدة, روسيا, أخبار روسيا اليوم, قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2024, العالم العربي

المدير التنفيذي لقطاع الدراسات بغرفة عجمان لـ"سبوتنيك": العلاقات مع روسيا وطيدة وصحية

13:38 GMT 08.05.2024 (تم التحديث: 13:41 GMT 08.05.2024)
© Sputnik . WAEL MAGDIعلي الكيتوب المدير التنفيذي قطاع الدراسات وتنمية الاستثمار بغرفة عجمان
علي الكيتوب المدير التنفيذي قطاع الدراسات وتنمية الاستثمار بغرفة عجمان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2024
© Sputnik . WAEL MAGDI
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صرح علي الكيتوب، المدير التنفيذي لقطاع الدراسات وتنمية الاستثمار بغرفة عجمان الإماراتية، اليوم الأربعاء، بأن العلاقات والشراكات الروسية الإماراتية وطيدة جدا وصحية.
وتابع، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" على هامش أعمال "قمة AIM للاستثمار"، في دورتها الـ13، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، أن العلاقات والشراكات الروسية الإماراتية في مجال الاستثمار في قمتها وتكتسب قوة بمرور الوقت.
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وأوضح الكيتوب أن تلك العلاقات الثنائية تزداد متانة نتيجة لتبادل الزيارات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الإماراتي محمد بن زايد، وأنه بالنسبة لإمارة عجمان على مستوى القطاع السياحي، كثير من الزوار أو السياح الروس يتجهون إلى الإمارة خاصة في المناطق البحرية منها.
وتوقع المسؤول الإماراتي زيادة عدد السياح الروس لبلاده، مؤكدا أن هناك سياحة عكسية أيضا من الإماراتيين لروسيا، مضيفا أنه لدى الإمارة معرض تعليمي وأن بعض الجامعات الروسية ستشارك فيه.
وأشار علي الكيتوب، المدير التنفيذي لقطاع الدراسات وتنمية الاستثمار بغرفة عجمان الإماراتية، إلى أنهم يحاولون الشراكة في مجال الاستثمار، وهناك بعض الشركات الروسية التي لديها تكنولوجيا متقدمة، خاصة تكنولوجيا معالجة المياه وتنقية المياه وهناك بعض القضايا الأخرى، مثل المشاريع التي تخدم التوجهات الوطنية والبيئية.
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وأوضح علي الكيتوب أن إمارة عجمان ستبدأ بتكوين تلك الشراكات مع الشركات الروسية، متوقعا زيادة الشراكة مع روسيا، وأن العلاقات الروسية الإماراتية تزداد قوة وطموحا بين البلدين.
وافتتح الدكتور ﺛﺎﻧﻲ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺰﻳﻮدي، وزﻳﺮ التجارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أعمال "قمة AIM للاستثمار"، التي تقام من 7 إلى 9 من مايو/ أيار 2024، تحت شعار "التكيف مع تحول المشهد الاستثماري... تسخير إمكانات جديدة لتطوير التنمية الاقتصادية عالميًا"، ووكالة "سبوتنيك" هي الشريك الدولي لهذه القمة، التي تعد القمة منصةً عالميةً رائدةً لطرح استراتيجيات الاستثمار ومبادرات التنمية الاقتصادية والممارسات المستدامة.
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