https://sputnikarabic.ae/20240508/الخارجية-الصينية-بكين-وموسكو-تواصلان-العمل-لتعزيز-التعددية-القطبية-1088642057.html
الخارجية الصينية: بكين وموسكو تواصلان العمل لتعزيز التعددية القطبية
الخارجية الصينية: بكين وموسكو تواصلان العمل لتعزيز التعددية القطبية
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، أن الصين وروسيا ستواصلان تعزيز الثقة المتبادلة وتوسيع التعاون ومواصلة الصداقة. 08.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-08T12:51+0000
2024-05-08T12:51+0000
2024-05-08T12:51+0000
العالم
أخبار العالم الآن
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الصين
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/11/1082105155_0:0:2943:1655_1920x0_80_0_0_25b510556783963dcf473aa41676829d.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال لين جيان، في إحاطة صحفية، اليوم الأربعاء: "استرشادا بالتوافق، الذي توصل إليه قائدا البلدين، سيواصل الجانبان تعزيز الثقة المتبادلة، والدعوة بشكل مشترك لتعزيز عالم متعدد الأقطاب بطريقة أكثر عدلا ومعقولية".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال حفل التنصيب لولاية رئاسية جديدة في الكرملين، أمس الثلاثاء، أن روسيا ستواصل العمل مع الشركاء الدوليين لتشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف فشل سياسات الدول الغربية الهادفة إلى عزل روسيا، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي لا يلتزم بـ"النظام القائم على القواعد"، الذي اخترعته الولايات المتحدة وشركاؤها.وأفادت وسائل إعلام أمريكية، أمس الثلاثاء، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، عارض بشدة الانتقادات الموجهة إلى بلاده بسبب علاقاتها الوثيقة مع روسيا، وأن محاولات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لإقناعه بالضغط على موسكو لم تسفر عن أي نتائج.والشهر الماضي، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال اجتماع مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الصين تولي أهمية كبيرة لتنمية العلاقات مع روسيا وأنها مستعدة للتعاون الوثيق بين البلدين.وتشهد العلاقات بين روسيا والصين تطورًا لافتًا، خاصة على الصعيد الاقتصادي، يشمل التعاون في مجالات الطاقة والطائرات وبناء المحطات الفضائية الدولية وقطاع الفضاء، وغيرها من أوجه التعاون الاستراتيجية المرتبطة بخط قوة سيبيريا الذي يمد الصين بالغاز الروسي.وتتشارك الدولتان بدور رئيسي في منظمات إقليمية مثل "بريكس" و"شنغهاي" للتعاون، التي قد تحل مستقبلاً بدل منظمات أنتجتها الظروف السابقة. كما ويتجه كلا البلدين نحو مواصلة عملية التبادل التجاري بالعملة الوطنية، ما يمثل خطوة مهمة في زيادة تطوير العلاقات الاقتصادية.
https://sputnikarabic.ae/20240409/وزير-الخارجية-الصيني-يؤكد-ان-بلاده-تعتزم-دعم-التنمية-المستقرة-في-روسيا-تحت-قيادة-بوتين-1087832250.html
https://sputnikarabic.ae/20240507/إعلام-المطالب-الغربية-بشأن-روسيا-تغضب-الرئيس-الصيني--1088594002.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/11/1082105155_183:0:2716:1900_1920x0_80_0_0_1f95f986a67f83a16c31a1b14192d5f5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين
الخارجية الصينية: بكين وموسكو تواصلان العمل لتعزيز التعددية القطبية
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، أن الصين وروسيا ستواصلان تعزيز الثقة المتبادلة وتوسيع التعاون ومواصلة الصداقة.
موسكو - سبوتنيك
. وقال لين جيان، في إحاطة صحفية، اليوم الأربعاء: "استرشادا بالتوافق، الذي توصل إليه قائدا البلدين، سيواصل الجانبان تعزيز الثقة المتبادلة، والدعوة بشكل مشترك لتعزيز عالم متعدد الأقطاب بطريقة أكثر عدلا ومعقولية".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال حفل التنصيب لولاية رئاسية جديدة في الكرملين، أمس الثلاثاء، أن روسيا
ستواصل العمل مع الشركاء الدوليين لتشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب.
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف فشل سياسات الدول الغربية الهادفة إلى عزل روسيا، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي لا يلتزم بـ"النظام القائم على القواعد"، الذي اخترعته الولايات المتحدة وشركاؤها.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية، أمس الثلاثاء، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، عارض بشدة الانتقادات الموجهة إلى بلاده بسبب علاقاتها الوثيقة مع روسيا، وأن محاولات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لإقناعه بالضغط على موسكو لم تسفر عن أي نتائج.
والشهر الماضي، قال الرئيس الصيني
شي جين بينغ، خلال اجتماع مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الصين تولي أهمية كبيرة لتنمية العلاقات مع روسيا وأنها مستعدة للتعاون الوثيق بين البلدين.
وتشهد العلاقات بين روسيا والصين تطورًا لافتًا، خاصة على الصعيد الاقتصادي، يشمل التعاون في مجالات الطاقة والطائرات وبناء المحطات الفضائية الدولية وقطاع الفضاء، وغيرها من أوجه التعاون الاستراتيجية المرتبطة بخط قوة سيبيريا الذي يمد الصين بالغاز الروسي.
وتتشارك الدولتان بدور رئيسي في منظمات إقليمية
مثل "بريكس" و"شنغهاي" للتعاون، التي قد تحل مستقبلاً بدل منظمات أنتجتها الظروف السابقة. كما ويتجه كلا البلدين نحو مواصلة عملية التبادل التجاري بالعملة الوطنية، ما يمثل خطوة مهمة في زيادة تطوير العلاقات الاقتصادية.