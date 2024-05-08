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مقترح مرتبط بــ"الطلاق" يثير الجدل في مصر
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مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
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السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
11:03 GMT
25 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
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عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
12:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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بلا قيود
خبير: بوتين يتمتع بكاريزما فريدة من نوعها في العالم وروسيا بحاجة إليه
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هل ينجح الرئيس الصيني في تهيئة الظروف لمفاوضات سلام حول أوكرانيا
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
17:33 GMT
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محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
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هل ينجح الرئيس الصيني في تهيئة الظروف لمفاوضات سلام حول أوكرانيا
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الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
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سنترال كوست مارينرز يحقق لقب كأس الاتحاد الآسيوي بنسخته الأخيرة
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مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
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29 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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https://sputnikarabic.ae/20240508/الخارجية-الصينية-بكين-وموسكو-تواصلان-العمل-لتعزيز-التعددية-القطبية-1088642057.html
الخارجية الصينية: بكين وموسكو تواصلان العمل لتعزيز التعددية القطبية
الخارجية الصينية: بكين وموسكو تواصلان العمل لتعزيز التعددية القطبية
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، أن الصين وروسيا ستواصلان تعزيز الثقة المتبادلة وتوسيع التعاون ومواصلة الصداقة. 08.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-08T12:51+0000
2024-05-08T12:51+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال لين جيان، في إحاطة صحفية، اليوم الأربعاء: "استرشادا بالتوافق، الذي توصل إليه قائدا البلدين، سيواصل الجانبان تعزيز الثقة المتبادلة، والدعوة بشكل مشترك لتعزيز عالم متعدد الأقطاب بطريقة أكثر عدلا ومعقولية".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال حفل التنصيب لولاية رئاسية جديدة في الكرملين، أمس الثلاثاء، أن روسيا ستواصل العمل مع الشركاء الدوليين لتشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف فشل سياسات الدول الغربية الهادفة إلى عزل روسيا، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي لا يلتزم بـ"النظام القائم على القواعد"، الذي اخترعته الولايات المتحدة وشركاؤها.وأفادت وسائل إعلام أمريكية، أمس الثلاثاء، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، عارض بشدة الانتقادات الموجهة إلى بلاده بسبب علاقاتها الوثيقة مع روسيا، وأن محاولات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لإقناعه بالضغط على موسكو لم تسفر عن أي نتائج.والشهر الماضي، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال اجتماع مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الصين تولي أهمية كبيرة لتنمية العلاقات مع روسيا وأنها مستعدة للتعاون الوثيق بين البلدين.وتشهد العلاقات بين روسيا والصين تطورًا لافتًا، خاصة على الصعيد الاقتصادي، يشمل التعاون في مجالات الطاقة والطائرات وبناء المحطات الفضائية الدولية وقطاع الفضاء، وغيرها من أوجه التعاون الاستراتيجية المرتبطة بخط قوة سيبيريا الذي يمد الصين بالغاز الروسي.وتتشارك الدولتان بدور رئيسي في منظمات إقليمية مثل "بريكس" و"شنغهاي" للتعاون، التي قد تحل مستقبلاً بدل منظمات أنتجتها الظروف السابقة. كما ويتجه كلا البلدين نحو مواصلة عملية التبادل التجاري بالعملة الوطنية، ما يمثل خطوة مهمة في زيادة تطوير العلاقات الاقتصادية.
https://sputnikarabic.ae/20240409/وزير-الخارجية-الصيني-يؤكد-ان-بلاده-تعتزم-دعم-التنمية-المستقرة-في-روسيا-تحت-قيادة-بوتين-1087832250.html
https://sputnikarabic.ae/20240507/إعلام-المطالب-الغربية-بشأن-روسيا-تغضب-الرئيس-الصيني--1088594002.html
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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين

الخارجية الصينية: بكين وموسكو تواصلان العمل لتعزيز التعددية القطبية

12:51 GMT 08.05.2024
© Sputnik . Sergey Savostyanov/Pool / الانتقال إلى بنك الصوررئيس روسيا فلاديمير بوتين يصل بكين للمشاركة في المنتدى الدولي "حزام واحد، طريق واحد"، الصين
رئيس روسيا فلاديمير بوتين يصل بكين للمشاركة في المنتدى الدولي حزام واحد، طريق واحد، الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2024
© Sputnik . Sergey Savostyanov/Pool
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أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، أن الصين وروسيا ستواصلان تعزيز الثقة المتبادلة وتوسيع التعاون ومواصلة الصداقة.
موسكو - سبوتنيك. وقال لين جيان، في إحاطة صحفية، اليوم الأربعاء: "استرشادا بالتوافق، الذي توصل إليه قائدا البلدين، سيواصل الجانبان تعزيز الثقة المتبادلة، والدعوة بشكل مشترك لتعزيز عالم متعدد الأقطاب بطريقة أكثر عدلا ومعقولية".
وزير الخارجية الصيني، وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2024
وزير الخارجية الصيني يؤكد أن بلاده تعتزم دعم التنمية المستقرة في روسيا تحت قيادة بوتين
9 أبريل, 03:56 GMT
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال حفل التنصيب لولاية رئاسية جديدة في الكرملين، أمس الثلاثاء، أن روسيا ستواصل العمل مع الشركاء الدوليين لتشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب.
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف فشل سياسات الدول الغربية الهادفة إلى عزل روسيا، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي لا يلتزم بـ"النظام القائم على القواعد"، الذي اخترعته الولايات المتحدة وشركاؤها.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية، أمس الثلاثاء، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، عارض بشدة الانتقادات الموجهة إلى بلاده بسبب علاقاتها الوثيقة مع روسيا، وأن محاولات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لإقناعه بالضغط على موسكو لم تسفر عن أي نتائج.
الرئيس الصيني شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: المطالب الغربية بشأن روسيا تغضب الرئيس الصيني
أمس, 05:56 GMT
والشهر الماضي، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال اجتماع مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الصين تولي أهمية كبيرة لتنمية العلاقات مع روسيا وأنها مستعدة للتعاون الوثيق بين البلدين.
وتشهد العلاقات بين روسيا والصين تطورًا لافتًا، خاصة على الصعيد الاقتصادي، يشمل التعاون في مجالات الطاقة والطائرات وبناء المحطات الفضائية الدولية وقطاع الفضاء، وغيرها من أوجه التعاون الاستراتيجية المرتبطة بخط قوة سيبيريا الذي يمد الصين بالغاز الروسي.
وتتشارك الدولتان بدور رئيسي في منظمات إقليمية مثل "بريكس" و"شنغهاي" للتعاون، التي قد تحل مستقبلاً بدل منظمات أنتجتها الظروف السابقة. كما ويتجه كلا البلدين نحو مواصلة عملية التبادل التجاري بالعملة الوطنية، ما يمثل خطوة مهمة في زيادة تطوير العلاقات الاقتصادية.
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