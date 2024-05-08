https://sputnikarabic.ae/20240508/النائب-اللبناني-السابق-نجاح-واكيم-لـسبوتنيك-إسرائيل-مضطرة-للقبول-بوقف-إطلاق-النار--1088639680.html

النائب اللبناني السابق نجاح واكيم لـ"سبوتنيك": إسرائيل مضطرة للقبول بوقف إطلاق النار

النائب اللبناني السابق نجاح واكيم لـ"سبوتنيك": إسرائيل مضطرة للقبول بوقف إطلاق النار

سبوتنيك عربي

رأى النائب اللبناني السابق ومؤسس "حركة الشعب" نجاح واكيم، أنّ "إسرائيل لن تجتاح رفح وستقوم ببعض العمليات الاستعراضية لإرضاء الرأي العام الاسرائيلي". 08.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-08T11:59+0000

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2024-05-08T11:59+0000

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ولفت في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" إلى أنّ ""المقاومة الفلسطينية انتصرت، بدليل فشل إسرائيل في تحقيق المشروع الأميركي الأول في الشرق الأوسط وهو زوال دولة فلسطين وهذا المشروع واضح منذ صفقة القرن ".واعتبر واكيم أنّ "الولايات المتحدة الأميركية تحرض على إنجاز صفقة وقف إطلاق النار لأن القضية الفلسطينية عادت لتحتل الأولوية لدى الشعوب العربية وهي بالتالي تهدّد حتى الأنظمة العربية، وواشنطن تخشى الفوضى في حال لم تكن بإدارتها وهي تبحث عن فوضى مضبوطة الإيقاع، لذلك شهدنا هذا النشاط الأمريكي في المنطقة".وتابع "لا يمكن فصل ما يحدث في غزة عن الصراع الدولي القائم بين المثلث الروسي الصيني الإيراني من جهة والولايات المتحدة الأميركية وأوروبا والغرب من جهة ثانية حول شكل النظام العالمي". وحول الملف اللبناني، حذّر واكيم من أنّ "لبنان على شفير الحرب الأهلية، والاحتقان الداخلي بتفاقم، والجهات السياسية التي تأتمر من الولايات المتحدة الأميركية والشعارات المرفوعة مثل "التقسيم"، لا يمكن أن تحدث دون إراقة الدماء، وهو الهدف الذي تريده واشنطن".وعن الانتخابات الأميركية قال واكيم: إنّ "نجاح المرشح دونالد ترامب لن يغيّر أيّ شيء في السياسات الأميركية على اعتبار أن استراتيجية البلاد لا تدار بحسب شخص بل بحسب المصالح مستبعدا فوز الرئيس الحالي جو بايدن بولاية جديدة وخصوصاً بعد ما شهدته الجامعات الأميركية من حركات طلابية".وختم واكيم حديثه بالإعلان عن "مرحلة صعبة يعيشها العالم اليوم أي بين نظام عالمي أحادي انتهى ونظام عالمي متعدد الأقطاب لم يتشكّل بعد".

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