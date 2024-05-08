https://sputnikarabic.ae/20240508/بايدن-إذا-دخلت-إسرائيل-رفح-فلن-أزودها-بالأسلحة-المستخدمة-للتعامل-مع-هذه-المشكلة-1088655675.html

بايدن: إذا دخلت إسرائيل رفح فلن أزودها بالأسلحة المستخدمة للتعامل مع هذه المشكلة

بايدن: إذا دخلت إسرائيل رفح فلن أزودها بالأسلحة المستخدمة للتعامل مع هذه المشكلة

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الولايات المتحدة لن تزود إسرائيل بالأسلحة إذا دخل الجيش الإسرائيلي إلى رفح في قطاع غزة. 08.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-08T22:47+0000

2024-05-08T22:47+0000

2024-05-08T22:47+0000

جو بايدن

أخبار مدينة رفح

غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/0a/1087877906_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6c79eb1368c4a9a8723b87ea87fba111.jpg

وقال بايدن في مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية، يوم الأربعاء: "لقد جعلتها واضحة، إذا دخلوا إلى رفح - لم يدخلوا إلى رفح حتى الآن - إذا دخلوا إلى رفح، فلن أزودهم بالأسلحة التي استُخدمت تاريخيا للتعامل مع رفح، للتعامل مع تلك المدن - للتعامل مع تلك المشكلة".وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل، وقال إن قواته تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة، وأنه عثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدًا أن "معبر كرم أبو سالم، مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".وأعلنت هيئة المعابر في غزة "توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى القطاع من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم"، مؤكدةً "إغلاق معبر رفح بسبب وجود الدبابات الإسرائيلية داخل المعبر".وكانت حركة حماس، أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع أسفرت عن سقوط نحو 35 ألف قتيل وأكثر من 78 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20240508/البنتاغون-يعيد-النظر-في-المساعدات-العسكرية-لإسرائيل-لأسباب-أمنية-تتعلق-بأحداث-رفح-1088654300.html

أخبار مدينة رفح

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

جو بايدن, أخبار مدينة رفح, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة