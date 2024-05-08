بايدن: القنابل التي قدمتها الولايات المتحدة لإسرائيل وأوقفتها الآن استخدمت في قتل المدنيين

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السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
11:03 GMT
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صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
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المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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بلا قيود
خبير: بوتين يتمتع بكاريزما فريدة من نوعها في العالم وروسيا بحاجة إليه
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هل ينجح الرئيس الصيني في تهيئة الظروف لمفاوضات سلام حول أوكرانيا
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
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البرنامج الصباحي
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من هو الإعلامي ... وهل أصبحت الصحافة مهنة من لا مهنة له؟
08:17 GMT
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18 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
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ملفات ساخنة
هل ينجح الرئيس الصيني في تهيئة الظروف لمفاوضات سلام حول أوكرانيا
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الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
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لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
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ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
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قيادي فلسطيني: إسرائيل مستمرة في عمليتها في رفح وتمهد لتكرار المشهد في الضفة الغربية
16:03 GMT
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لقاء سبوتنيك
قيادي فلسطيني: إسرائيل مستمرة في عمليتها في رفح وتمهد لتكرار المشهد في الضفة الغربية
17:03 GMT
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https://sputnikarabic.ae/20240508/بايدن-القنابل-التي-قدمتها-الولايات-المتحدة-لإسرائيل-وأوقفتها-الآن-استخدمت-في-قتل-المدنيين-1088655879.html
بايدن: القنابل التي قدمتها الولايات المتحدة لإسرائيل وأوقفتها الآن استخدمت في قتل المدنيين
بايدن: القنابل التي قدمتها الولايات المتحدة لإسرائيل وأوقفتها الآن استخدمت في قتل المدنيين
سبوتنيك عربي
أقر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الأربعاء، بأن القنابل التي تم توريدها من الولايات المتحدة إلى إسرائيل قد استُخدمت في قتل المدنيين في قطاع غزة، بالإضافة إلى... 08.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-08T23:27+0000
2024-05-08T23:27+0000
جو بايدن
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم
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وقال بايدن في مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية: "لقد قتل مدنيون في غزة نتيجة لتلك القنابل والطرق الأخرى التي يلجأون إليها لاستهداف مراكز السكان".وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل، وقال إن قواته تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة، وأنه عثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدًا أن "معبر كرم أبو سالم، مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".وأعلنت هيئة المعابر في غزة "توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى القطاع من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم"، مؤكدةً "إغلاق معبر رفح بسبب وجود الدبابات الإسرائيلية داخل المعبر".وكانت حركة حماس، أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع أسفرت عن سقوط نحو 35 ألف قتيل وأكثر من 78 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240508/بايدن-إذا-دخلت-إسرائيل-رفح-فلن-أزودها-بالأسلحة-المستخدمة-للتعامل-مع-هذه-المشكلة-1088655675.html
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جو بايدن, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم
جو بايدن, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم

بايدن: القنابل التي قدمتها الولايات المتحدة لإسرائيل وأوقفتها الآن استخدمت في قتل المدنيين

23:27 GMT 08.05.2024
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2024
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
أقر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الأربعاء، بأن القنابل التي تم توريدها من الولايات المتحدة إلى إسرائيل قد استُخدمت في قتل المدنيين في قطاع غزة، بالإضافة إلى طرق أخرى تستهدف مراكز السكان.
وقال بايدن في مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية: "لقد قتل مدنيون في غزة نتيجة لتلك القنابل والطرق الأخرى التي يلجأون إليها لاستهداف مراكز السكان".
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2024
بايدن: إذا دخلت إسرائيل رفح فلن أزودها بالأسلحة المستخدمة للتعامل مع هذه المشكلة
22:47 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل، وقال إن قواته تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة، وأنه عثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدًا أن "معبر كرم أبو سالم، مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".
وأعلنت هيئة المعابر في غزة "توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى القطاع من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم"، مؤكدةً "إغلاق معبر رفح بسبب وجود الدبابات الإسرائيلية داخل المعبر".
وكانت حركة حماس، أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع أسفرت عن سقوط نحو 35 ألف قتيل وأكثر من 78 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل: رد "حماس" غير مقبول ويتجاوز كل الخطوط الحمراء المطلوبة 21:12 GMT
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