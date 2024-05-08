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جزر البهاما تعلن اعترافها رسميا بدولة فلسطين
جزر البهاما تعلن اعترافها رسميا بدولة فلسطين
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة خارجية جزر البهاما، اليوم الأربعاء، قرارها الاعتراف رسميا بدولة فلسطين. 08.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-08T18:44+0000
2024-05-08T18:44+0000
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ونقل موقع "مصراوي" عن خارجية جزر البهاما بيانا قالت فيه إن "مجلس الوزراء قرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين"، وذلك بعد أيام من اعتراف مماثل من جمهورية ترينيداد وتوباغو.وقالت وكالة "وفا" الفلسطينية إن قرار جمهورية ترينيداد وتوباغو بالاعتراف بفلسطين جاء بناء على توصية وزير الشؤون الخارجية، إذ قرر مجلس الوزراء أن هذه الخطوة ستساعد في تحقيق سلام دائم، من خلال تعزيز التوافق الدولي المتزايد بشأن قضية استقلال فلسطين.وقالت خارجية ترينيداد وتوباغو، في بيان لها، إن البلاد "لديها تاريخ طويل من الدعم المبدئي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، يتمثل بالموقف الثابت للحكومة في أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل الصراع طويل الأمد، وأن هذا موقفها الدائم، الذي يستند إلى احترام ترينيداد وتوباغو للقانون الدولي والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة".يذكر أنه في أبريل/ نيسان الماضي، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بقرار جمهورية بربادوس، الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وقالت الوزارة في بيان، إن "هذه الخطوة تعكس حرص بربادوس على دعم شعبنا الفلسطيني وحقوقه الثابتة والمشروعة في أرضه ووطنه".وأضافت أن "قرار جمهورية بربادوس الصديقة، في هذه الأوقات، يأتي مُساهمة من الدول المؤمنة بحل الدولتين كخيار يمثل الإرادة والشرعية الدولية في إنقاذ هذا الحل الذي يتعرض للتدمير الممنهج".كما طالبت الخارجية، كافة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، بأن تتخذ هذه الخطوة في أقرب وقت للتأكيد على إصرار المجتمع الدولي على إنهاء المعاناة والظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني لأكثر من 70 عاما.يشار إلى أن بربادوس هي دولة في حوض الكاريبي، كانت عضوا في الكومنولث البريطاني، ولكنها خرجت منه، وأصبحت جمهورية عام 2021.
https://sputnikarabic.ae/20240504/منظمة-المؤتمر-الإسلامي-تدعو-للاعتراف-بدولة-فلسطين-بعد-قرار-ترينيداد-وتوباغو-1088533400.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار

جزر البهاما تعلن اعترافها رسميا بدولة فلسطين

18:44 GMT 08.05.2024
© AP Photo / Nasser Nasser علم فلسطين
علم فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2024
© AP Photo / Nasser Nasser
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أعلنت وزارة خارجية جزر البهاما، اليوم الأربعاء، قرارها الاعتراف رسميا بدولة فلسطين.
ونقل موقع "مصراوي" عن خارجية جزر البهاما بيانا قالت فيه إن "مجلس الوزراء قرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين"، وذلك بعد أيام من اعتراف مماثل من جمهورية ترينيداد وتوباغو.
وقالت وكالة "وفا" الفلسطينية إن قرار جمهورية ترينيداد وتوباغو بالاعتراف بفلسطين جاء بناء على توصية وزير الشؤون الخارجية، إذ قرر مجلس الوزراء أن هذه الخطوة ستساعد في تحقيق سلام دائم، من خلال تعزيز التوافق الدولي المتزايد بشأن قضية استقلال فلسطين.
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وقالت خارجية ترينيداد وتوباغو، في بيان لها، إن البلاد "لديها تاريخ طويل من الدعم المبدئي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، يتمثل بالموقف الثابت للحكومة في أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل الصراع طويل الأمد، وأن هذا موقفها الدائم، الذي يستند إلى احترام ترينيداد وتوباغو للقانون الدولي والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة".
يذكر أنه في أبريل/ نيسان الماضي، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بقرار جمهورية بربادوس، الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وقالت الوزارة في بيان، إن "هذه الخطوة تعكس حرص بربادوس على دعم شعبنا الفلسطيني وحقوقه الثابتة والمشروعة في أرضه ووطنه".
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وأضافت أن "قرار جمهورية بربادوس الصديقة، في هذه الأوقات، يأتي مُساهمة من الدول المؤمنة بحل الدولتين كخيار يمثل الإرادة والشرعية الدولية في إنقاذ هذا الحل الذي يتعرض للتدمير الممنهج".
كما طالبت الخارجية، كافة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، بأن تتخذ هذه الخطوة في أقرب وقت للتأكيد على إصرار المجتمع الدولي على إنهاء المعاناة والظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني لأكثر من 70 عاما.
يشار إلى أن بربادوس هي دولة في حوض الكاريبي، كانت عضوا في الكومنولث البريطاني، ولكنها خرجت منه، وأصبحت جمهورية عام 2021.
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