https://sputnikarabic.ae/20240508/روسيا-تعلن-عن-مناورات-نووية-تكتيكية-ما-هو-حجم-ترسانتها-الذرية-1088633322.html

روسيا تعلن عن مناورات نووية تكتيكية... ما هو حجم ترسانتها الذرية؟

روسيا تعلن عن مناورات نووية تكتيكية... ما هو حجم ترسانتها الذرية؟

سبوتنيك عربي

تحتفظ روسيا بصورة مستمرة بتفوقها النووي على جميع دول العالم وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، فهي صاحبة أضخم ترسانة ذرية في العالم. 08.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-08T08:53+0000

2024-05-08T08:53+0000

2024-05-08T08:53+0000

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وتصنف الترسانة النووية الروسية إلى 3 أقسام، تشمل الأسلحة المعدة للاستخدام القتالي وهي 1400 رأس حربي، والقنابل المخزنة وعددها ألفين و815 قنبلة، إضافة إلى الأسلحة التي تمت إحالتها للتقاعد وعددها ألف و674 قنبلة.وتشير إحصاءات موقع "ستاتيستا" الأمريكي إلى أن نسبة القنابل النووية في وضع الحشد القتالي لدى الجيش الروسي تمثل نحو 28 في المئة من حجم الترسانة النووية الروسية.وأوضح الموقع أن روسيا التي أجرت أولى تجاربها النووية في عام 1949، بعد الولايات المتحدة الأمريكية، تحافظ على تفوقها على واشنطن بامتلاك أضخم ترسانة ذرية في العالم، حتى بعد خفض حجمها على مدى السنوات والعقود الماضية بصورة تدريجية.وعلى سبيل المثال، فقد شهدت الفترة منذ 2012 حتى 2023، تراجعا تدريجيا لحجم الترسانة النووية الروسية من 10 آلاف رأس ذري إلى ما يقرب من 6 آلاف رأس في الوقت الحالي.ويقدر عدد الرؤوس النووية في العالم في 2023، بنحو 12 ألف رأس حربي تملكها 9 دول بينها روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، اللتان تمتلكان أكثر من 90 في المئة منها.وتحتل روسيا المرتبة الأولى بأضخم ترسانة نووية في العالم، تضم 5 آلاف و889 قنبلة ذرية تليها الولايات المتحدة الأمريكية بـ5 آلاف و244 قنبلة، حسبما تشير إحصاءات "رابطة الحد من التسلح"، التي أشارت إلى أن الصين تحتل المرتبة الثالثة بـ410 قنابل، بينما تأتي فرنسا في المرتبة الرابعة بـ290 قنبلة وبريطانيا في المرتبة الخامسة بـ225 قنبلة.وإضافة إلى الدول الـ5، يوجد 4 دول أخرى لديها أسلحة نووية لكنها لا تعترف بامتلاكها رسميا، وهي إسرائيل وكوريا الشمالية والهند وباكستان.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس الثلاثاء، أن هيئة الأركان العامة بدأت الاستعدادات لإجراء مناورات مع التشكيلات الصاروخية للمنطقة العسكرية الجنوبية، بناء على تعليمات الرئيس فلاديمير بوتين الخاصة بالتحضير للتدريبات على استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية من أجل زيادة جاهزيتها لتنفيذ المهام القتالية.وأشار بيان الدفاع الروسية إلى أن المناورات ستجري في المستقبل القريب وستشمل أيضا الطيران والبحرية بغرض الحفاظ على جاهزية الأفراد ومعدات الوحدات للاستخدام القتالي للأسلحة النووية غير الاستراتيجية للرد وضمان سلامة أراضي الدولة وسيادتها.وكان سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، ريغوري ماشكوف، قد صرح في وقت سابق من اليوم الاثنين، بأن خطط الولايات المتحدة لنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ستؤدي حتمًا إلى سباق تسلح صاروخي، وستضطر روسيا إلى الرد على التهديدات الجديدة للأمن واتخاذ تدابير لضمانه، بما في ذلك، إذا لزم الأمر، في مجال الردع النووي.

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