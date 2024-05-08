https://sputnikarabic.ae/20240508/وزير-الخارجية-الإيراني-تركيا-لها-مكانة-خاصة-في-سياستنا-1088648071.html
وزير الخارجية الإيراني: تركيا لها مكانة خاصة في سياستنا
وزير الخارجية الإيراني: تركيا لها مكانة خاصة في سياستنا
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الإيرانية، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، بأن تركيا تحتل مكانة خاصة لدى سياسة الجوار الإيرانية. 08.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-08T16:06+0000
2024-05-08T16:06+0000
2024-05-08T16:06+0000
العالم
العالم العربي
أخبار تركيا اليوم
إيران
أخبار إيران
الأخبار
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/05/04/1088535524_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_1b2f3a79ed513e75a39d41c7d8baab04.jpg
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن عبد اللهيان تصريحاته خلال لقائه مع رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية التركية، كيهان تركمان أوغلو، بأن لتركيا مكانة خاصة في سياسة الجوار الإيرانية، والتي ثمن فيها دور إيران وتركيا كدولتين قويتين في خلق الاستقرار المستدام في منطقة غرب آسيا.وأعرب عبد اللهيان عن "ارتياحه للقاء ممثلي الشعب التركي الكريم والمسلم"، لافتا إلى "أن للشعب التركي مكانة ومساهمة طيبة في تطوير الحضارة والثقافة الإسلامية ونشر الأخلاق والقيم الإنسانية، وحتى اليوم يلعب دورا فعالا في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم"، على حد قوله.من جانبه، أعرب رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية التركية في هذا اللقاء عن ارتياحه لزيارة إيران التي وصفها بأنها "كانت ومازالت ناصرة للمظلومين"، موضحا أنه في التطورات الأخيرة في فلسطين "رأينا الدعم الفعال من الجمهورية الإسلامية الإيرانية حكومة وشعبا للشعب الفلسطيني المظلوم".وفي وقت سابق، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، إن "قطع العلاقات بشكل كامل مع إسرائيل إحدى الطرق الفعالة لوقف الحرب في غزة"، مشيرا إلى "المعاناة والألم الذي لا يوصف الذي يعيشه أهل القطاع جراء استمرار جرائم الكيان الصهيوني الغاصب رغم صدور قرار وقف إطلاق النار من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضاف أن "الكيان الصهيوني لا يلتزم ليس فقط بهذا القرار، ولكن أيضا بأي قانون ومعاهدة وميثاق دولي"، متابعا: "انتهاك أكثر من 400 بيان وقرار دولي يظهر الطبيعة العدوانية والخرق للقانون ومعاداة الإنسانية من قبل هذا الكيان الأمر الذي يتطلب التعاون الجاد من الدول الإسلامية لدعم شعب غزة المظلوم".
https://sputnikarabic.ae/20240504/مصر-وإيران-تؤكدان-رفضهما-الكامل-لقيام-إسرائيل-بعمليات-عسكرية-برية-في-رفح-الفلسطينية--1088530782.html
https://sputnikarabic.ae/20240127/اتفاقية-بين-إيران-وتركيا-لإنشاء-مناطق-تجارة-حرة-مشتركة-1085474668.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/05/04/1088535524_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_4021f537f27a4bcf6b6b45a6ba7483f3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, إيران, أخبار إيران, الأخبار
العالم, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, إيران, أخبار إيران, الأخبار
وزير الخارجية الإيراني: تركيا لها مكانة خاصة في سياستنا
صرح وزير الخارجية الإيرانية، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، بأن تركيا تحتل مكانة خاصة لدى سياسة الجوار الإيرانية.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية
"إرنا" عن عبد اللهيان تصريحاته خلال لقائه مع رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية التركية، كيهان تركمان أوغلو، بأن لتركيا مكانة خاصة في سياسة الجوار الإيرانية، والتي ثمن فيها دور إيران وتركيا كدولتين قويتين في خلق الاستقرار المستدام في منطقة غرب آسيا.
وأعرب عبد اللهيان عن "ارتياحه للقاء ممثلي الشعب التركي الكريم والمسلم"، لافتا إلى "أن للشعب التركي مكانة ومساهمة طيبة في تطوير الحضارة والثقافة الإسلامية ونشر الأخلاق والقيم الإنسانية، وحتى اليوم يلعب دورا فعالا في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم"، على حد قوله.
من جانبه، أعرب رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية التركية في هذا اللقاء عن ارتياحه لزيارة إيران التي وصفها بأنها "كانت ومازالت ناصرة للمظلومين"، موضحا أنه في التطورات الأخيرة في فلسطين "رأينا الدعم الفعال من الجمهورية الإسلامية الإيرانية حكومة وشعبا للشعب الفلسطيني المظلوم".
وفي وقت سابق، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، إن "قطع العلاقات بشكل كامل مع إسرائيل إحدى الطرق الفعالة لوقف الحرب في غزة"، مشيرا إلى "المعاناة والألم الذي لا يوصف الذي يعيشه أهل القطاع جراء استمرار جرائم الكيان الصهيوني الغاصب رغم صدور قرار وقف إطلاق النار من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، حسب وكالة
"تسنيم" الإيرانية.
وأضاف أن "الكيان الصهيوني لا يلتزم ليس فقط بهذا القرار، ولكن أيضا بأي قانون ومعاهدة وميثاق دولي"، متابعا: "انتهاك أكثر من 400 بيان وقرار دولي يظهر الطبيعة العدوانية والخرق للقانون ومعاداة الإنسانية من قبل هذا الكيان الأمر الذي يتطلب التعاون الجاد من الدول الإسلامية لدعم شعب غزة المظلوم".