https://sputnikarabic.ae/20240127/اتفاقية-بين-إيران-وتركيا-لإنشاء-مناطق-تجارة-حرة-مشتركة-1085474668.html

اتفاقية بين إيران وتركيا لإنشاء مناطق تجارة حرة مشتركة

اتفاقية بين إيران وتركيا لإنشاء مناطق تجارة حرة مشتركة

أبرمت إيران وتركيا، اليوم السبت، اتفاقية لإنشاء مناطق تجارة حرة مشتركة، حسبما أعلن محمد صادق معتمديان، محافظ أذربيجان الغربية الواقعة شمال غربي إيران. 27.01.2024, سبوتنيك عربي

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وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أن معتمديان كان ضمن الوفد المرافق للرئيس الإيراني في زيارته إلى تركيا، والتي شهدت توقيع 10 اتفاقيات تعاون بين الجانبين في الدورة الثامنة للمجلس الأعلى للتعاون الاقتصادي بين إيران وتركيا.وأوضح المحافظ الإيراني أنه من خلال إجراء الدراسات ذات الصلة والبدء في عملية إنشاء منطقة حرة مشتركة بين إيران وتركيا، سيتم إحداث تغيير كبير في المجال الاقتصادي في محافظة أذربيجان الغربية، لافتا إلى بناء محطة "كوزه رش سلماس" في إيران، و"جلينجاك وان" في تركيا.وأضاف معتمديان أنه تم التأكيد على بناء المعبر الحدودي الدولي الرابع بين إيران وتركيا من الجانبين في الاجتماع الأخير لرئيسي البلدين، كما تطرق إلى مسألة التجارة التفضيلية بين البلدين، حيث سيتم دراسة تحرير التجارة لـ 67 سلعة من بعض القيود التنظيمية والبت فيها في شكل اللجان الاقتصادية المقبلة.وأبرمت إيران وتركيا، يوم الأربعاء الماضي، 10 اتفاقيات للتعاون، بهدف تعزيز الاستثمارات وتطوير التعاون الاقتصادي والإقليمي، لا سيما حيال الظروف الخاصة بغزة. وأوضحت وكالة "إرنا" الإيرانية، أن التوقيع جاء خلال الاجتماع الثامن للجنة العليا للتعاون المشترك بينهما في العاصمة التركية أنقرة، حيث حضر التوقيع رئيسي البلدي، إبراهيم رئيسي، ورجب طيب أردوغان.وكان رئيسي قد غادر طهران صباح الأربعاء الماضي، باتجاه أنقرة، لحضور الاجتماع برفقة وفد سياسي واقتصادي رفيع، حيث استقبلهم أردوغان خلال مراسم رسمية، ومن ثم عقد الرئيسان قمة ثنائية مغلقة، ليبدأ بعد ذلك الاجتماع الثامن للجنة التعاون العليا المشتركة بين البلدين.يذكر أنه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت كل من إيران وتركيا اعتزامهما زيادة حجم التجارة المشتركة لتصل إلى 30 مليار دولار سنويًا، وذلك من خلال تعزيز التعاون البنكي والجمركي، وكذلك التعاون في مجالات الغاز والطاقة والكهرباء والترانزيت وتطوير التجارة الحدودية.

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