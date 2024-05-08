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الصين تهنئ بوتين بإعادة انتخابه رئيسا لروسيا وتؤكد العمل على تعزيز "التعددية القطبية"
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وزير الخارجية الإيراني: طهران بصدد وضع خريطة طريق لعودة العلاقات الطبيعية مع مصر
وزير الخارجية الإيراني: طهران بصدد وضع خريطة طريق لعودة العلاقات الطبيعية مع مصر
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، أن "إيران ومصر مصممتان على إقامة علاقات دبلوماسية". 08.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-08T08:10+0000
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وقال عبد اللهيان، في تصريح له: "لقد أجريت خلال زيارتي الأخيرة مباحثات مع سامح شكري، وزير خارجية مصر، ونعمل على وضع خارطة طريق للعودة إلى العلاقات الدبلوماسية"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اتفقا، على "أهمية تعزيز التضامن والوحدة بين الدول الإسلامية لمواجهة التحديات المختلفة".وخلال لقائهما على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة الخامسة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي المنعقد حاليا في بانجول، أطلع وزير الخارجية المصري، نظيره الإيراني على الجهود المصرية التي تستهدف الوصول إلى هدنة تسمح بتبادل الأسرى والمحتجزين وصولا إلى وقف كامل ودائم لإطلاق النار في غزة.وأكد الوزيران الرفض الكامل لقيام إسرائيل بعمليات عسكرية برية في رفح الفلسطينية، مشددان على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة واستمرار نفاد المساعدات الإنسانية العاجلة بشكل كامل وآمن ودون عوائق.
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وزير الخارجية الإيراني: طهران بصدد وضع خريطة طريق لعودة العلاقات الطبيعية مع مصر

08:10 GMT 08.05.2024
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال اجتماع في موسكو، روسيا 7 ديسمبر 2023
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال اجتماع في موسكو، روسيا 7 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2024
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، أن "إيران ومصر مصممتان على إقامة علاقات دبلوماسية".
وقال عبد اللهيان، في تصريح له: "لقد أجريت خلال زيارتي الأخيرة مباحثات مع سامح شكري، وزير خارجية مصر، ونعمل على وضع خارطة طريق للعودة إلى العلاقات الدبلوماسية"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اتفقا، على "أهمية تعزيز التضامن والوحدة بين الدول الإسلامية لمواجهة التحديات المختلفة".
علم مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2024
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وخلال لقائهما على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة الخامسة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي المنعقد حاليا في بانجول، أطلع وزير الخارجية المصري، نظيره الإيراني على الجهود المصرية التي تستهدف الوصول إلى هدنة تسمح بتبادل الأسرى والمحتجزين وصولا إلى وقف كامل ودائم لإطلاق النار في غزة.
وأكد الوزيران الرفض الكامل لقيام إسرائيل بعمليات عسكرية برية في رفح الفلسطينية، مشددان على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة واستمرار نفاد المساعدات الإنسانية العاجلة بشكل كامل وآمن ودون عوائق.
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