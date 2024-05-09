https://sputnikarabic.ae/20240509/البنتاغون-واشنطن-توقف-مؤقتا-تسليم-3500-قنبلة-جوية-إلى-إسرائيل-1088697643.html

البنتاغون: واشنطن توقف مؤقتا تسليم 3500 قنبلة جوية إلى إسرائيل

البنتاغون: واشنطن توقف مؤقتا تسليم 3500 قنبلة جوية إلى إسرائيل

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، باتريك رايدر، بأن الولايات المتحدة أوقفت مؤقتا تسليم 3500 قنبلة جوية إلى إسرائيل في إطار مراجعة أنواع... 09.05.2024, سبوتنيك عربي

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واشنطن - سبوتنيك. وقال رايدر خلال إحاطة إعلامية يوم الخميس" "نجري الآن مراجعة لجزء من المساعدة الدفاعية للمستقبل القريب، وعلى وجه التحديد، قمنا بتعليق شحنة واحدة من الأسلحة تتكون من 1.8 ألف قنبلة بوزن ألفي رطل( 908كلغ) و1.7 ألف قنبلة وزنها 500 رطل (230 كلغ)".وقال رايدر: "لم نتخذ قرارًا نهائيًا بعد بشأن ما يجب فعله بالامدادات".هذا وقد حذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الأربعاء، الماضي من أنه قد يوقف إمدادات القنابل وقذائف المدفعية للإسرائيليين إذا قاموا بتوسيع عمليتهم في قطاع غزة إلى رفح.وقال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أمس الخميس، إن الولايات المتحدة ستعيد النظر في بعض أنواع المساعدة العسكرية لإسرائيل بسبب الأحداث في رفح.ووفقا له، تعتزم الولايات المتحدة مواصلة القيام بكل ما هو ضروري لضمان حق إسرائيل في الدفاع عن النفس.

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