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البنتاغون: واشنطن توقف مؤقتا تسليم 3500 قنبلة جوية إلى إسرائيل
البنتاغون: واشنطن توقف مؤقتا تسليم 3500 قنبلة جوية إلى إسرائيل
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، باتريك رايدر، بأن الولايات المتحدة أوقفت مؤقتا تسليم 3500 قنبلة جوية إلى إسرائيل في إطار مراجعة أنواع... 09.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-09T23:06+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال رايدر خلال إحاطة إعلامية يوم الخميس" "نجري الآن مراجعة لجزء من المساعدة الدفاعية للمستقبل القريب، وعلى وجه التحديد، قمنا بتعليق شحنة واحدة من الأسلحة تتكون من 1.8 ألف قنبلة بوزن ألفي رطل( 908كلغ) و1.7 ألف قنبلة وزنها 500 رطل (230 كلغ)".وقال رايدر: "لم نتخذ قرارًا نهائيًا بعد بشأن ما يجب فعله بالامدادات".هذا وقد حذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الأربعاء، الماضي من أنه قد يوقف إمدادات القنابل وقذائف المدفعية للإسرائيليين إذا قاموا بتوسيع عمليتهم في قطاع غزة إلى رفح.وقال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أمس الخميس، إن الولايات المتحدة ستعيد النظر في بعض أنواع المساعدة العسكرية لإسرائيل بسبب الأحداث في رفح.ووفقا له، تعتزم الولايات المتحدة مواصلة القيام بكل ما هو ضروري لضمان حق إسرائيل في الدفاع عن النفس.
https://sputnikarabic.ae/20240508/بايدن-إذا-دخلت-إسرائيل-رفح-فلن-أزودها-بالأسلحة-المستخدمة-للتعامل-مع-هذه-المشكلة-1088655675.html
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البنتاغون الأمريكي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
البنتاغون الأمريكي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

البنتاغون: واشنطن توقف مؤقتا تسليم 3500 قنبلة جوية إلى إسرائيل

23:06 GMT 09.05.2024
© AP Photo / Susan Walshالمتحدث باسم البنتاغون العميد في سلاح الجو. الجنرال باتريك رايدر
المتحدث باسم البنتاغون العميد في سلاح الجو. الجنرال باتريك رايدر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2024
© AP Photo / Susan Walsh
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صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، باتريك رايدر، بأن الولايات المتحدة أوقفت مؤقتا تسليم 3500 قنبلة جوية إلى إسرائيل في إطار مراجعة أنواع معينة من المساعدة العسكرية لإسرائيل.
واشنطن - سبوتنيك. وقال رايدر خلال إحاطة إعلامية يوم الخميس" "نجري الآن مراجعة لجزء من المساعدة الدفاعية للمستقبل القريب، وعلى وجه التحديد، قمنا بتعليق شحنة واحدة من الأسلحة تتكون من 1.8 ألف قنبلة بوزن ألفي رطل( 908كلغ) و1.7 ألف قنبلة وزنها 500 رطل (230 كلغ)".
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2024
بايدن: إذا دخلت إسرائيل رفح فلن أزودها بالأسلحة المستخدمة للتعامل مع هذه المشكلة
أمس, 22:47 GMT
وقال رايدر: "لم نتخذ قرارًا نهائيًا بعد بشأن ما يجب فعله بالامدادات".
هذا وقد حذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الأربعاء، الماضي من أنه قد يوقف إمدادات القنابل وقذائف المدفعية للإسرائيليين إذا قاموا بتوسيع عمليتهم في قطاع غزة إلى رفح.
وقال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أمس الخميس، إن الولايات المتحدة ستعيد النظر في بعض أنواع المساعدة العسكرية لإسرائيل بسبب الأحداث في رفح.
ووفقا له، تعتزم الولايات المتحدة مواصلة القيام بكل ما هو ضروري لضمان حق إسرائيل في الدفاع عن النفس.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..الأمم المتحدة: الناس يموتون في غزة ونحن ممنوعون من مساعدتهمأمس, 21:35 GMTШлейф дыма поднимается после израильской бомбардировки к северу от Нусейрата в центральной части сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل: رد "حماس" غير مقبول ويتجاوز كل الخطوط الحمراء المطلوبة أمس, 14:35 GMT
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