https://sputnikarabic.ae/20240509/الرئيس-الجزائري-يؤكد-دعم-الشعبين-الفلسطيني-والصحراوي-في-تقرير-المصير-1088661306.html
الرئيس الجزائري يؤكد دعم الشعبين الفلسطيني والصحراوي في تقرير المصير
الرئيس الجزائري يؤكد دعم الشعبين الفلسطيني والصحراوي في تقرير المصير
سبوتنيك عربي
جدد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، التزام بلاده الثابت واللامشروط تجاه القضيتين الفلسطينية والصحراوية. 09.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-09T07:27+0000
2024-05-09T07:27+0000
2024-05-09T07:27+0000
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ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية عن تبون خطابا ألقاه أمام جميع قيادات القوات والنواحي العسكرية الست والوحدات الكبرى والمدارس العليا عبر كامل التراب الوطني عن طريق تقنية التخاطب عن بعد، بعد زيارته لمقر وزارة الدفاع الوطني.وأشاد الرئيس الجزائري بالمجهودات التي تقوم بها مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي، وكذلك بحرص الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الجزائري وسهره لضمان الجاهزية القصوى للقوات المسلحة الجزائرية.وكانت الجزائر قد طلبت، يوم السبت الماضي، بإجراء جلسة مشاورات مغلقة في مجلس الأمن الدولي، بشأن المقابر الجماعية في قطاع غزة، وحددت الجزائر يوم الثلاثاء الماضي لعقد جلسة المشاورات، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.وكانت طواقم المسعفين وكوادر طبية ومواطنين فلسطينيين قد اكتشفوا، أمس الأربعاء، 49 جثة حتى الآن من مقبرة جماعية ثالثة تم اكتشافها داخل مجمع الشفاء غرب مدينة غزة.وأفادت وكالة "وفا" بأن عمليات الانتشال لم تنته بعد، حيث أنه من المتوقع العثور على العشرات من الجثامين، مشيرةً إلى أنه باكتشاف هذه المقبرة الجماعية يرتفع عدد المقابر الجماعية التي تم العثور عليها داخل المستشفيات إلى 7 مقابر جماعية، واحدة في مستشفى كمال عدوان، وثلاث مقابر في مجمع الشفاء الطبي، وثلاث مقابر في مجمع ناصر الطبي، وتم انتشال 520 جثمانا من هذه المقابر حتى الآن.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل وأكثر من 78 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
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https://sputnikarabic.ae/20240504/الجزائر-تطلب-عقد-جلسة-لمجلس-الأمن-الدولي-بشأن-المقابر-الجماعية-في-غزة-1088518162.html
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العالم العربي, الجزائر, أخبار فلسطين اليوم, عبد المجيد تبون, الأخبار
العالم العربي, الجزائر, أخبار فلسطين اليوم, عبد المجيد تبون, الأخبار
الرئيس الجزائري يؤكد دعم الشعبين الفلسطيني والصحراوي في تقرير المصير
جدد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، التزام بلاده الثابت واللامشروط تجاه القضيتين الفلسطينية والصحراوية.
ونقلت صحيفة
"النهار" الجزائرية عن تبون خطابا ألقاه أمام جميع قيادات القوات والنواحي العسكرية الست والوحدات الكبرى والمدارس العليا عبر كامل التراب الوطني عن طريق تقنية التخاطب عن بعد، بعد زيارته لمقر وزارة الدفاع الوطني.
وأشاد الرئيس الجزائري بالمجهودات التي تقوم بها مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي، وكذلك بحرص الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الجزائري وسهره لضمان الجاهزية القصوى للقوات المسلحة الجزائرية.
وكانت الجزائر قد طلبت، يوم السبت الماضي، بإجراء جلسة مشاورات مغلقة
في مجلس الأمن الدولي، بشأن المقابر الجماعية في قطاع غزة، وحددت الجزائر يوم الثلاثاء الماضي لعقد جلسة المشاورات، وفقا لوكالة
الأنباء الجزائرية.
وكانت طواقم المسعفين وكوادر طبية ومواطنين فلسطينيين قد اكتشفوا، أمس الأربعاء، 49 جثة حتى الآن من مقبرة جماعية ثالثة تم اكتشافها داخل مجمع الشفاء غرب مدينة غزة.
وأفادت وكالة
"وفا" بأن عمليات الانتشال لم تنته بعد، حيث أنه من المتوقع العثور على العشرات من الجثامين، مشيرةً إلى أنه باكتشاف هذه المقبرة الجماعية يرتفع عدد المقابر الجماعية التي تم العثور عليها داخل المستشفيات إلى 7 مقابر جماعية، واحدة في مستشفى كمال عدوان، وثلاث مقابر في مجمع الشفاء الطبي، وثلاث مقابر في مجمع ناصر الطبي، وتم انتشال 520 جثمانا من هذه المقابر حتى الآن.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل وأكثر من 78 ألف مصاب
، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة
، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.