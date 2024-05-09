الرئيس الجزائري يؤكد دعم الشعبين الفلسطيني والصحراوي في تقرير المصير

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بث مباشر.. العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ79 لعيد النصر على النازية
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
من هو الإعلامي ... وهل أصبحت الصحافة مهنة من لا مهنة له؟
08:17 GMT
25 د
On air
08:42 GMT
18 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل ينجح الرئيس الصيني في تهيئة الظروف لمفاوضات سلام حول أوكرانيا
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:29 GMT
30 د
من الملعب
سنترال كوست مارينرز يحقق لقب كأس الاتحاد الآسيوي بنسخته الأخيرة
11:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
قيادي فلسطيني: إسرائيل مستمرة في عمليتها في رفح وتمهد لتكرار المشهد في الضفة الغربية
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
قيادي فلسطيني: إسرائيل مستمرة في عمليتها في رفح وتمهد لتكرار المشهد في الضفة الغربية
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع دعوة بغداد غازبروم لتطوير حقل الناصرية.. آفاق التعاون العراقي الروسي في مجال الطاقة
08:18 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير اقتصادي عماني: روسيا والصين من أكثر الدول تقدما في مجال التكنولوجيا
08:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:32 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
12:03 GMT
50 د
قوانين الاقتصاد
وزارة السياحة المغربية: هناك ارتفاع ملحوظ في عدد المغاربة الذين يزورون روسيا
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240509/الرئيس-الجزائري-يؤكد-دعم-الشعبين-الفلسطيني-والصحراوي-في-تقرير-المصير-1088661306.html
الرئيس الجزائري يؤكد دعم الشعبين الفلسطيني والصحراوي في تقرير المصير
الرئيس الجزائري يؤكد دعم الشعبين الفلسطيني والصحراوي في تقرير المصير
سبوتنيك عربي
جدد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، التزام بلاده الثابت واللامشروط تجاه القضيتين الفلسطينية والصحراوية. 09.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-09T07:27+0000
2024-05-09T07:27+0000
العالم العربي
الجزائر
أخبار فلسطين اليوم
عبد المجيد تبون
الأخبار
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ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية عن تبون خطابا ألقاه أمام جميع قيادات القوات والنواحي العسكرية الست والوحدات الكبرى والمدارس العليا عبر كامل التراب الوطني عن طريق تقنية التخاطب عن بعد، بعد زيارته لمقر وزارة الدفاع الوطني.وأشاد الرئيس الجزائري بالمجهودات التي تقوم بها مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي، وكذلك بحرص الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الجزائري وسهره لضمان الجاهزية القصوى للقوات المسلحة الجزائرية.وكانت الجزائر قد طلبت، يوم السبت الماضي، بإجراء جلسة مشاورات مغلقة في مجلس الأمن الدولي، بشأن المقابر الجماعية في قطاع غزة، وحددت الجزائر يوم الثلاثاء الماضي لعقد جلسة المشاورات، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.وكانت طواقم المسعفين وكوادر طبية ومواطنين فلسطينيين قد اكتشفوا، أمس الأربعاء، 49 جثة حتى الآن من مقبرة جماعية ثالثة تم اكتشافها داخل مجمع الشفاء غرب مدينة غزة.وأفادت وكالة "وفا" بأن عمليات الانتشال لم تنته بعد، حيث أنه من المتوقع العثور على العشرات من الجثامين، مشيرةً إلى أنه باكتشاف هذه المقبرة الجماعية يرتفع عدد المقابر الجماعية التي تم العثور عليها داخل المستشفيات إلى 7 مقابر جماعية، واحدة في مستشفى كمال عدوان، وثلاث مقابر في مجمع الشفاء الطبي، وثلاث مقابر في مجمع ناصر الطبي، وتم انتشال 520 جثمانا من هذه المقابر حتى الآن.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل وأكثر من 78 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
https://sputnikarabic.ae/20240507/اعتقال-شخصيات-كبيرة-في-الجزائر-سربت-معلومات-سرية-وخطيرة-لصالح-الاستخبارات-الإسرائيلية-1088594226.html
https://sputnikarabic.ae/20240504/الجزائر-تطلب-عقد-جلسة-لمجلس-الأمن-الدولي-بشأن-المقابر-الجماعية-في-غزة-1088518162.html
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العالم العربي, الجزائر, أخبار فلسطين اليوم, عبد المجيد تبون, الأخبار
العالم العربي, الجزائر, أخبار فلسطين اليوم, عبد المجيد تبون, الأخبار

الرئيس الجزائري يؤكد دعم الشعبين الفلسطيني والصحراوي في تقرير المصير

07:27 GMT 09.05.2024
© Photo / Algerian presidencyالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال إشرافه على مناورات فجر 2023
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال إشرافه على مناورات فجر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2024
© Photo / Algerian presidency
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جدد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، التزام بلاده الثابت واللامشروط تجاه القضيتين الفلسطينية والصحراوية.
ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية عن تبون خطابا ألقاه أمام جميع قيادات القوات والنواحي العسكرية الست والوحدات الكبرى والمدارس العليا عبر كامل التراب الوطني عن طريق تقنية التخاطب عن بعد، بعد زيارته لمقر وزارة الدفاع الوطني.
وأشاد الرئيس الجزائري بالمجهودات التي تقوم بها مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي، وكذلك بحرص الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الجزائري وسهره لضمان الجاهزية القصوى للقوات المسلحة الجزائرية.
الشرطة الجزائرية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2024
اعتقال شخصيات كبيرة في الجزائر سربت معلومات سرية وخطيرة لـ"صالح الاستخبارات الإسرائيلية"
7 مايو, 06:04 GMT
وكانت الجزائر قد طلبت، يوم السبت الماضي، بإجراء جلسة مشاورات مغلقة في مجلس الأمن الدولي، بشأن المقابر الجماعية في قطاع غزة، وحددت الجزائر يوم الثلاثاء الماضي لعقد جلسة المشاورات، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.
وكانت طواقم المسعفين وكوادر طبية ومواطنين فلسطينيين قد اكتشفوا، أمس الأربعاء، 49 جثة حتى الآن من مقبرة جماعية ثالثة تم اكتشافها داخل مجمع الشفاء غرب مدينة غزة.
وأفادت وكالة "وفا" بأن عمليات الانتشال لم تنته بعد، حيث أنه من المتوقع العثور على العشرات من الجثامين، مشيرةً إلى أنه باكتشاف هذه المقبرة الجماعية يرتفع عدد المقابر الجماعية التي تم العثور عليها داخل المستشفيات إلى 7 مقابر جماعية، واحدة في مستشفى كمال عدوان، وثلاث مقابر في مجمع الشفاء الطبي، وثلاث مقابر في مجمع ناصر الطبي، وتم انتشال 520 جثمانا من هذه المقابر حتى الآن.
الحياة اليومية في ظل الحرب في قطاع غزة - إقبال الناس على المساعدات الإنسانية في شمال القطاع، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2024
الجزائر تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن المقابر الجماعية في غزة
4 مايو, 05:04 GMT
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل وأكثر من 78 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
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