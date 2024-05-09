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https://sputnikarabic.ae/20240509/بلقاسم-حفتر-لـسبوتنيك-نعمل-وفق-خطة-شاملة-لكافة-المدن-الليبية-دون-استثناء--1088670066.html
بلقاسم حفتر لـ"سبوتنيك": نعمل وفق خطة شاملة لكافة المدن الليبية دون استثناء
بلقاسم حفتر لـ"سبوتنيك": نعمل وفق خطة شاملة لكافة المدن الليبية دون استثناء
سبوتنيك عربي
قال المهندس بلقاسم خليفة حفتر، مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، إن الصندوق يعمل على خطة هامة مجدولة لإعادة اعمار وصيانة كافة المدن الليبية. 09.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-09T11:08+0000
2024-05-09T11:08+0000
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وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك" على هامش قمة AIM للاستثمار المنعقدة بأبو ظبي قائلا: "بداية أنا سعيد بهذا اللقاء مع وكالة الأنباء الروسية، وأوضح أننا نقوم بعملية إعادة إعمار وتنمية بشكل دقيق ومتواصل، ولدينا العديد من المشروعات الهامة والاستراتيجية".ولفت إلى أن عددا من المشروعات يجرى تنفيذها، التي من ضمنها صيانة جامعة بنغازي والمدينة الرياضيه (ملعب بنغازي الدولي ) ، وكذلك صيانة شبكات الكهرباء والصرف الصحي، والبنى التحتية في بنغازي ودرنه والبيضاء وطبرق وشحات والمرج واجدابيا والعديد من المدن.وشدد على أن الجهود متواصلة بشأن إعادة إعمار درنة، وصيانة ما خلفه إعصار دانيال، من دمار للمباني السكنيه والطرق وشبكة الانارة وكل محيط وادي درنه وخلف ايضا اضرار كبيرة فالمدان المجاورة ، كما نقوم باستكمال 2000 وحدة سكنية ، ونقوم بإنشاء 1500 وحدة سكنية أخرى، كما نعمل على إنشاء 6 جسور في مدينة درنة، وصيانة شبكات الطرق والكهرباء. وتابع: "كما انتقلنا بعدها إلى مدينة البيضاء وسرت والمرج وسبها ومرزق والكفرة وجميع المدن الليبية، مشددا على أن الصندوق لديه خطة كاملة ومتكاملة لصيانة كافة مدن ليبيا، بما فيها صيانة المستشفيات والطرق وصيانة المدارس والبنى التحتية.وأوضح أن الجنوب يحظى بأهمية كبرى، خاصة أنه عانى التهميش طوال السنوات الماضية، ورغم تعاقب الحكومات، حيث نعمل في الوقت الراهن على التنمية وإعادة الإعمار، وتوفير فرص العمل في كل مدنه. وأكد أن الصندوق يقوم بإعداد الدراسات والخطط الخاصة بتنمية الجنوب على أن يتم البدء فور اكتمالها، مشيرا إلى العمل على صيانة وتأهيل طريق الكفرة -جالو بمسافة 750 كيلو متر خلال الفترة القريبة المقبلة.كما أكد السيد مدير العام لصندوق إعمار ليبيا شكره لكل الدول الشقيقه والصديقه في مساعدتها في كارثه إعصار دانيال وفرق الإنقاذ والمساعدات الطبية.
https://sputnikarabic.ae/20240509/بلقاسم-حفتر-لـسبوتنيك-نرحب-بمشاركة-جميع-الشركات-الروسية-للمشاركة-في-التنمية-وإعمار-ليبيا-1088669435.html
https://sputnikarabic.ae/20240509/نائب-وزير-الخارجية-الروسي-يناقش-مع-اللواء-خالد-حفتر-الأزمة-العسكرية-والسياسية-في-ليبيا-1088656741.html
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أخبار ليبيا اليوم, قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2024, أخبار الإمارات العربية المتحدة, حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2024, أخبار الإمارات العربية المتحدة, حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي

بلقاسم حفتر لـ"سبوتنيك": نعمل وفق خطة شاملة لكافة المدن الليبية دون استثناء

11:08 GMT 09.05.2024
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA بلقاسم خليفة حفتر مدير صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا
 بلقاسم خليفة حفتر مدير صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2024
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
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قال المهندس بلقاسم خليفة حفتر، مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، إن الصندوق يعمل على خطة هامة مجدولة لإعادة اعمار وصيانة كافة المدن الليبية.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك" على هامش قمة AIM للاستثمار المنعقدة بأبو ظبي قائلا: "بداية أنا سعيد بهذا اللقاء مع وكالة الأنباء الروسية، وأوضح أننا نقوم بعملية إعادة إعمار وتنمية بشكل دقيق ومتواصل، ولدينا العديد من المشروعات الهامة والاستراتيجية".
ولفت إلى أن عددا من المشروعات يجرى تنفيذها، التي من ضمنها صيانة جامعة بنغازي والمدينة الرياضيه (ملعب بنغازي الدولي ) ، وكذلك صيانة شبكات الكهرباء والصرف الصحي، والبنى التحتية في بنغازي ودرنه والبيضاء وطبرق وشحات والمرج واجدابيا والعديد من المدن.
بلقاسم خليفة حفتر مدير صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2024
بلقاسم حفتر لـ"سبوتنيك": نرحب بمشاركة جميع الشركات الروسية للمشاركة في التنمية وإعمار ليبيا
10:37 GMT
وشدد على أن الجهود متواصلة بشأن إعادة إعمار درنة، وصيانة ما خلفه إعصار دانيال، من دمار للمباني السكنيه والطرق وشبكة الانارة وكل محيط وادي درنه وخلف ايضا اضرار كبيرة فالمدان المجاورة ، كما نقوم باستكمال 2000 وحدة سكنية ، ونقوم بإنشاء 1500 وحدة سكنية أخرى، كما نعمل على إنشاء 6 جسور في مدينة درنة، وصيانة شبكات الطرق والكهرباء.
وتابع: "كما انتقلنا بعدها إلى مدينة البيضاء وسرت والمرج وسبها ومرزق والكفرة وجميع المدن الليبية، مشددا على أن الصندوق لديه خطة كاملة ومتكاملة لصيانة كافة مدن ليبيا، بما فيها صيانة المستشفيات والطرق وصيانة المدارس والبنى التحتية.
وأوضح أن الجنوب يحظى بأهمية كبرى، خاصة أنه عانى التهميش طوال السنوات الماضية، ورغم تعاقب الحكومات، حيث نعمل في الوقت الراهن على التنمية وإعادة الإعمار، وتوفير فرص العمل في كل مدنه.
نائب وزير الخارجية الروسية، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2024
نائب وزير الخارجية الروسي يناقش مع اللواء خالد حفتر الأزمة العسكرية والسياسية في ليبيا
03:13 GMT
وأكد أن الصندوق يقوم بإعداد الدراسات والخطط الخاصة بتنمية الجنوب على أن يتم البدء فور اكتمالها، مشيرا إلى العمل على صيانة وتأهيل طريق الكفرة -جالو بمسافة 750 كيلو متر خلال الفترة القريبة المقبلة.
كما أكد السيد مدير العام لصندوق إعمار ليبيا شكره لكل الدول الشقيقه والصديقه في مساعدتها في كارثه إعصار دانيال وفرق الإنقاذ والمساعدات الطبية.
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