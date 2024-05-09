https://sputnikarabic.ae/20240509/بوتين-بيلاروسيا-سنتنضم-إلى-روسيا-في-المرحلة-الثانية-من-تدريبات-اختبار-الأسلحة-النووية-1088666382.html

بوتين: بيلاروسيا ستنضم إلى روسيا في المرحلة الثانية من تدريبات اختبار الأسلحة النووية

بوتين: بيلاروسيا ستنضم إلى روسيا في المرحلة الثانية من تدريبات اختبار الأسلحة النووية

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، على أن بيلاروسيا ستنضم إلى روسيا في المرحلة الثانية من التدريبات لاختبار استخدام الأسلحة النووية غير... 09.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-09T09:24+0000

2024-05-09T09:24+0000

2024-05-09T09:39+0000

روسيا

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وقال بوتين إنه "نظرًا لوجود أسلحة نووية غير استراتيجية على الأراضي البيلاروسية، فقد قمنا هذه المرة بدعوة أصدقائنا وحلفائنا، وقد طلب رئيس بيلاروسيا ذلك أيضا للمشاركة في إحدى مراحل هذه التدريبات التي نقوم بها بانتظام". وأوضح بوتين أن "هذه التدريبات يتم تنفيذها على ثلاث مراحل. في المرحلة الثانية، سينضم الزملاء من بيلاروسيا إلى إجراءاتنا المشتركة؛ وقد صدرت التعليمات اللازمة لوزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة". وفي سياق متصل، أعلن بوتين أن بلاده تحصل على بعض المعدات ذات الاستخدام المزدوج والثلاثي، وتعتمدها للأغراض العسكرية، رغم الصعوبات، مضيفا أنه بالرغم من كل الصعوبات، ما زالت القوات تحصل على بعض المعدات ذات الاستخدام المزدوج، والثلاثي، وبعضها معدات مدنية. بالتأكيد يمكن تكييفها للعمليات القتالية". وأشار بوتين إلى أن روسيا ستوسع خطوط إنتاج المركبات القتالية الجوية والمائية والغواصات، موضحا "حققنا تطورات جيدة، نصنع مركبات جوية ومائية وتحت الماء على مستوى عالي. سنوسع هذه الخطوط بالتأكيد".وذكر الرئيس الروسي أنه على علم بمشكلة الطائرات المسيرة المعادية التي تحلق "مثل الذباب" فوق الأجواء الروسية في المنطقة العسكرية الشمالية الغربية، وأن العمل جار على حل المشكلة.وأضاف بوتين بالقول "نحن نعلم مدى صعوبة الأمر بالنسبة لمقاتلينا، الذين يواجهون حقيقة أن طائرات العدو المسيرة تحلق في سماء المنطقة مثل الذباب، كل هذا معروف، ونحن نعمل على ذلك، وأنا متأكد من تحقيق نتيجة".وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع بأن الرئيس فلاديمير بوتين أصدر تعليماته لهيئة الأركان العامة بالتحضير للتدريبات على استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية.وقالت الدفاع الروسية: "من أجل زيادة جاهزية القوات النووية غير الاستراتيجية لتنفيذ المهام القتالية، بدأت هيئة الأركان العامة الاستعدادات لإجراء مناورات مع التشكيلات الصاروخية للمنطقة العسكرية الجنوبية".وأشار بيان الدفاع إلى أنه ستجرى "المناورات في المستقبل القريب وستشمل أيضا الطيران والبحرية".وأضاف البيان: "الغرض من التمرين هو الحفاظ على جاهزية الأفراد ومعدات الوحدات للاستخدام القتالي للأسلحة النووية غير الاستراتيجية للرد وضمان سلامة أراضي الدولة وسيادتها".

https://sputnikarabic.ae/20240506/الدفاع-الروسية-تجري-تدريبات-على-إعداد-واستخدام-الأسلحة-النووية-غير-الاستراتيجية-1088565969.html

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