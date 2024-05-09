https://sputnikarabic.ae/20240509/دراسة-تزعم-لأول-مرة-أن-احتمالية-الإصابة-بألزهايمر-مرتبطة-بالوراثة-1088690968.html

دراسة تزعم لأول مرة أن احتمالية الإصابة بألزهايمر مرتبطة بالوراثة

دراسة تزعم لأول مرة أن احتمالية الإصابة بألزهايمر مرتبطة بالوراثة

سبوتنيك عربي

تمكن الباحثون لأول مرة في التاريخ الطبي، من تحديد الشكل الجيني لمرض ألزهايمر، وهذا يعني أن المرض من الممكن توريثه في كثير من الأحيان أكثر مما كان يعتقد في... 09.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-09T19:35+0000

2024-05-09T19:35+0000

2024-05-09T19:35+0000

مجتمع

الصحة

علوم

منوعات

الأخبار

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/1a/1076308797_0:0:3138:1765_1920x0_80_0_0_7b51d9d60ad84437a8c3b595d958d8b6.jpg

وكان يُعتقد أن حالة واحدة فقط من كل 50 حالة من المرض تعتمد على الأشكال العائلية، لكن وفقا لما أوردته الدراسة التي نشرت، يوم الاثنين الماضي في مجلة "Nature"، فإنه يمكن اعتبار حالة واحدة من كل 6 حالات من مرض ألزهايمر "وراثية".وقبل نشر الدراسة الجديدة، كان العلماء على دراية بوجود جين يسمى "APOE4"، الذي يمكن أن يزيد من خطر إصابة الأشخاص بمرض ألزهايمر.ويصنع "APOE" البروتين المسؤول عن حمل الكوليسترول في جميع أنحاء الجسم والدماغ، ويعتقد أنه يلعب دورا في مراقبة لويحات بيتا أميلويد، التي تعطل وظيفة الخلية.وأوضح مؤلفو البحث العلمي الجديد، أن ذلك الجين ليس مجرد عامل خطر، بل هو شكل موروث من المرض، ويضمن بشكل أساسي أن أي شخص لديه نسختين من الجين سيختبر التغيرات البيولوجية لمرض ألزهايمر في دماغه، كما أنه من الممكن أن يؤدي "APOE4" إلى ظهور أعراض لدى المرضى بمعدل مبكر - حوالي 10 سنوات - مقارنة بأولئك الذين لا يعانون منها.ووجد الباحثون أن أولئك الذين لديهم نسختين من جين "APOE4" كان يتراكم لديهم المزيد من الأميلويد في سن 55 عاما، مقارنة بأولئك الذين لديهم نسخة واحدة فقط من متغير الجين "المحايد" APOE3". وبعد ذلك، في سن 65 عاما، أظهرت فحوصات الدماغ تراكما ملحوظا للويحات في ما يقرب من ثلاثة أرباع الحاملين للمرض.وتقول طبيبة الأعصاب في مستشفى ماس جنرال بريغهام في بوسطن، والمؤلفة المشاركة في الدراسة، الدكتورة ريسا سبيرلينج: "الشيء المهم هو أن هؤلاء الأفراد غالبا ما تظهر عليهم الأعراض قبل 10 سنوات من الأشكال الأخرى لمرض ألزهايمر، وبحلول الوقت الذي يتم فيه اكتشافهم وتشخيصهم سريريا، لأنهم غالبا ما يكونون أصغر سنا، يكون لديهم المزيد من الأمراض".وتابعت سبيرلينج أنه "ليس من الواضح ما إذا كان أولئك الذين يحملون جينات "APOE4" سيستفيدون من دواء "ليكيمبي" الجديد، الذي يعمل على إزالة الأميلويد، خاصة أنهم معرّضين بشكل كبير لخطر الآثار الجانبية للدواء، الذي يشمل تورم ونزيف خطير في الدماغ".كما أشارت إلى أن "اختبار الجينات لأولئك الذين يحملون جينين "APOE4" غير شائع أيضا، ولكن إذا أصيب أحد الوالدين بمرض ألزهايمر في وقت مبكر نسبيا - في الستينيات بدلا من الثمانينات - فمن المرجح أنهما يحملان جينات "APOE4".ومرض ألزهايمر هو النوع الأكثر شيوعا من الخرف، وهو مرض تقدمي يبدأ بفقدان خفيف في الذاكرة، ويمكن أن يؤدي إلى فقدان القدرة على مواصلة المحادثة أو الاستجابة للبيئة المحيطة، ويؤثر على أجزاء الدماغ التي تتحكم في التفكير والذاكرة واللغة.

https://sputnikarabic.ae/20240220/علماء-يحذرون-من-الآثار-السلبية-لأدوية-ألزهايمر-1086239963.html

https://sputnikarabic.ae/20240201/علماء-يتوصلون-إلى-أول-دليل-على-أن-ألزهايمر-قد-ينتقل-من-شخص-لآخر-1085658643.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصحة, علوم, منوعات, الأخبار