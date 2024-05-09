https://sputnikarabic.ae/20240509/زعيم-أنصار-الله-اجتياح-إسرائيل-لمعبر-رفح-هو-تحد-لمصر-وتهديد-لأمنها-وانتهاك-للاتفاقيات-معها-1088673457.html
زعيم "أنصار الله": اجتياح إسرائيل لمعبر رفح هو تحد لمصر وتهديد لأمنها وانتهاك للاتفاقيات معها
زعيم "أنصار الله": اجتياح إسرائيل لمعبر رفح هو تحد لمصر وتهديد لأمنها وانتهاك للاتفاقيات معها
سبوتنيك عربي
رأى زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في معبر رفح الحدودي مع مصر تعدّ تحديا وتهديدا لأمنها... 09.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-09T13:35+0000
2024-05-09T13:35+0000
2024-05-09T14:09+0000
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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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العالم العربي
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وقال الحوثي، في كلمة متلفزة بثتها قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة: "الاحتلال الإسرائيلي لمعبر رفح لا يستهدف الشعب الفلسطيني فقط وإنما هو استعراض ضد الشعب والجيش المصري".واتهم الحوثي واشنطن بتشجيع إسرائيل على اجتياح معبر رفح، قائلا: "الأميركي بكل وضوح شجع الإسرائيلي لاحتلال معبر رفح وهيأ له الظروف وهو شريك في كل جرائمه".كما أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين الماضي، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي رفح الفلسطينية، بعدما قرر "مجلس الحرب بالإجماع استمرار التصعيد العسكري في رفح، للضغط على "حماس".وأعلنت حركة "حماس"، مساء الاثنين الماضي، أن "إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، أبلغ رئيس الوزراء القطري (محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني) ومدير المخابرات العامة في مصر(عباس كامل)، موافقة حماس على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار".وكانت حركة حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل ونحو 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
https://sputnikarabic.ae/20240509/حماس-تؤكد-التزامها-وتمسكها-بموقفها-بالموافقة-على-الورقة-التي-قدمها-الوسطاء-1088671661.html
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أنصار الله, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, طوفان الأقصى, أخبار مدينة رفح, العالم العربي
أنصار الله, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, طوفان الأقصى, أخبار مدينة رفح, العالم العربي
زعيم "أنصار الله": اجتياح إسرائيل لمعبر رفح هو تحد لمصر وتهديد لأمنها وانتهاك للاتفاقيات معها
13:35 GMT 09.05.2024 (تم التحديث: 14:09 GMT 09.05.2024)
رأى زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في معبر رفح الحدودي مع مصر تعدّ تحديا وتهديدا لأمنها وتشكّل أيضا انتهاكا لاتفاقية السلام معها.
وقال الحوثي، في كلمة متلفزة بثتها قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة: "الاحتلال الإسرائيلي لمعبر رفح لا يستهدف الشعب الفلسطيني فقط وإنما هو استعراض ضد الشعب والجيش المصري".
وأضاف: "اجتياح معبر رفح هو تحدٍ لمصر ويشكل تهديدا على أمنها كما أنه ينتهك ويتجاوز الاتفاقيات معها".
واتهم الحوثي واشنطن بتشجيع إسرائيل على اجتياح معبر رفح، قائلا: "الأميركي بكل وضوح شجع الإسرائيلي لاحتلال معبر رفح وهيأ له الظروف وهو شريك في كل جرائمه".
كما أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين الماضي، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس
شرقي رفح الفلسطينية، بعدما قرر "مجلس الحرب بالإجماع استمرار التصعيد العسكري في رفح
، للضغط على "حماس".
وأعلنت حركة "حماس"، مساء الاثنين الماضي، أن "إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، أبلغ رئيس الوزراء القطري (محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني) ومدير المخابرات العامة في مصر(عباس كامل)، موافقة حماس على مقترح
اتفاق وقف إطلاق النار".
وكانت حركة حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية
داخل القطاع.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل ونحو 79 ألف مصاب
، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة
، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.