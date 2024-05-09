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https://sputnikarabic.ae/20240509/حماس-تؤكد-التزامها-وتمسكها-بموقفها-بالموافقة-على-الورقة-التي-قدمها-الوسطاء-1088671661.html
"حماس" تؤكد التزامها وتمسكها بموقفها بالموافقة على الورقة التي قدمها الوسطاء
"حماس" تؤكد التزامها وتمسكها بموقفها بالموافقة على الورقة التي قدمها الوسطاء
سبوتنيك عربي
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مغادرة وفدها القاهرة، متجها إلى العاصمة القطرية الدوحة. 09.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-09T12:32+0000
2024-05-09T12:32+0000
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وقال عضو المكتب السياسي لـ"حماس"، عزت الرشق، إن "إقدام إسرائيل على اجتياح رفح واحتلال المعبر، يهدف إلى قطع الطريق على جهود الوسطاء، وتصعيد العدوان وحرب الإبادة"، مؤكدًا "التزامنا وتمسكنا بموقفنا بالموافقة على الورقة التي قدمها الوسطاء".وكان مصدر مصري مطلع قال إن "حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية تشارك في مفاوضات الهدنة"، مؤكدًا انفتاح جميع الفصائل الفلسطينية المشاركة في المفاوضات على التوصل لاتفاق.ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصدر مطلع، توضيحه أن "نائب الأمين العام للجبهة الشعبية عدّل بند وقف إطلاق النار في مفاوضات القاهرة"، مشيرًا إلى أنه "سيتم تنفيذ بند وقف إطلاق النار خلال مراحل الاتفاق بدلا من تنفيذه خلال المرحلة الأولى فقط".وأضاف المصدر أن "بند وقف إطلاق النار أصبح العودة للهدوء المستدام وصولا لوقف إطلاق نار دائم"، مؤكدًا أن إسرائيل استبدلت هي الأخرى "وقف نار دائم" بكلمة "مستدام" مما يتيح لها العودة في أي وقت دون التزام.وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدًا أن قواته "تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة".وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 20 مسلحا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدًا أن "معبر كرم أبو سالم، مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".كما أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين الماضي، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي رفح الفلسطينية، بعدما قرر "مجلس الحرب بالإجماع استمرار التصعيد العسكري في رفح، للضغط على حماسوأعلنت حركة "حماس"، مساء الاثنين الماضي، أن "إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، أبلغ رئيس الوزراء القطري (محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني) ومدير المخابرات العامة في مصر(عباس كامل)، موافقة حماس على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار".وكانت حركة حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل ونحو 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
https://sputnikarabic.ae/20240507/نتنياهو-مقترح-حماس-للهدنة-بعيد-عن-مطالبنا-وهدفه-إحباط-دخول-رفح-فيديو-1088623794.html
https://sputnikarabic.ae/20240506/أبو-الغيط-يطالب-بكبح-جماح-إسرائيل-بعد-قبول-حماس-مقترح-الهدنة-في-قطاع-غزة-1088587866.html
https://sputnikarabic.ae/20240506/وزير-الخارجية-الإيراني-هنية-أبلغنا-برد-حماس-على-الهدنة-والكرة-في-ملعب-إسرائيل-1088586215.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

"حماس" تؤكد التزامها وتمسكها بموقفها بالموافقة على الورقة التي قدمها الوسطاء

12:32 GMT 09.05.2024
© AFP 2023 / MAHMUD HAMSيحيى السنوار، رئيس حركة "حماس" الإسلامية الفلسطينية في قطاع غزة، فلسطين
يحيى السنوار، رئيس حركة حماس الإسلامية الفلسطينية في قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2024
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
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أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مغادرة وفدها القاهرة، متجها إلى العاصمة القطرية الدوحة.
وقال عضو المكتب السياسي لـ"حماس"، عزت الرشق، إن "إقدام إسرائيل على اجتياح رفح واحتلال المعبر، يهدف إلى قطع الطريق على جهود الوسطاء، وتصعيد العدوان وحرب الإبادة"، مؤكدًا "التزامنا وتمسكنا بموقفنا بالموافقة على الورقة التي قدمها الوسطاء".
وكان مصدر مصري مطلع قال إن "حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية تشارك في مفاوضات الهدنة"، مؤكدًا انفتاح جميع الفصائل الفلسطينية المشاركة في المفاوضات على التوصل لاتفاق.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، القدس، إسرائيل 7 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2024
نتنياهو: مقترح "حماس" للهدنة بعيد عن مطالبنا وهدفه إحباط دخول رفح... فيديو
7 مايو, 18:21 GMT
ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصدر مطلع، توضيحه أن "نائب الأمين العام للجبهة الشعبية عدّل بند وقف إطلاق النار في مفاوضات القاهرة"، مشيرًا إلى أنه "سيتم تنفيذ بند وقف إطلاق النار خلال مراحل الاتفاق بدلا من تنفيذه خلال المرحلة الأولى فقط".
وأضاف المصدر أن "بند وقف إطلاق النار أصبح العودة للهدوء المستدام وصولا لوقف إطلاق نار دائم"، مؤكدًا أن إسرائيل استبدلت هي الأخرى "وقف نار دائم" بكلمة "مستدام" مما يتيح لها العودة في أي وقت دون التزام.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدًا أن قواته "تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة".
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 20 مسلحا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدًا أن "معبر كرم أبو سالم، مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2024
أبو الغيط يطالب بكبح جماح إسرائيل بعد قبول حماس مقترح الهدنة في قطاع غزة
6 مايو, 19:24 GMT
كما أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين الماضي، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي رفح الفلسطينية، بعدما قرر "مجلس الحرب بالإجماع استمرار التصعيد العسكري في رفح، للضغط على حماس
وأعلنت حركة "حماس"، مساء الاثنين الماضي، أن "إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، أبلغ رئيس الوزراء القطري (محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني) ومدير المخابرات العامة في مصر(عباس كامل)، موافقة حماس على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار".
وكانت حركة حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2024
وزير الخارجية الإيراني: هنية أبلغنا برد حماس على الهدنة والكرة في ملعب إسرائيل
6 مايو, 18:40 GMT
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل ونحو 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
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