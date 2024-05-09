مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات يوضح لـ "سبوتنيك" خطط إعادة الإعمار في قطاع غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
من هو الإعلامي ... وهل أصبحت الصحافة مهنة من لا مهنة له؟
08:17 GMT
25 د
On air
08:42 GMT
18 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل ينجح الرئيس الصيني في تهيئة الظروف لمفاوضات سلام حول أوكرانيا
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:29 GMT
30 د
من الملعب
سنترال كوست مارينرز يحقق لقب كأس الاتحاد الآسيوي بنسخته الأخيرة
11:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
قيادي فلسطيني: إسرائيل مستمرة في عمليتها في رفح وتمهد لتكرار المشهد في الضفة الغربية
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
قيادي فلسطيني: إسرائيل مستمرة في عمليتها في رفح وتمهد لتكرار المشهد في الضفة الغربية
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع دعوة بغداد غازبروم لتطوير حقل الناصرية.. آفاق التعاون العراقي الروسي في مجال الطاقة
08:18 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير اقتصادي عماني: روسيا والصين من أكثر الدول تقدما في مجال التكنولوجيا
08:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:32 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
12:03 GMT
50 د
قوانين الاقتصاد
وزارة السياحة المغربية: هناك ارتفاع ملحوظ في عدد المغاربة الذين يزورون روسيا
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: إن كل حرب ضد النازية هي حرب مقدسة وروسيا تخوضها للدفاع عن الإنسان
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تعليق واشنطن أسلحةً لتل أبيب: فُقَّاعة إعلامية وانتخابية أم ردع لإسرائيل في رفح؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
أكاديمي : مهمة الجيش الروسي في أوكرانيا تعادل مهمة الجيش الأحمر في دحر النازية
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240509/مدير-برنامج-الأمم-المتحدة-للمستوطنات-يوضح-لـ-سبوتنيك-خطط-إعادة-الإعمار-في-قطاع-غزة--1088687777.html
مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات يوضح لـ "سبوتنيك" خطط إعادة الإعمار في قطاع غزة
مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات يوضح لـ "سبوتنيك" خطط إعادة الإعمار في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
قال الدكتور عرفان علي، مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إنهم ينشطون في المناطق التي تواجه الأزمات والكوارث، في محاولة لتقديم الحلول التي تتعلق... 09.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-09T17:18+0000
2024-05-09T17:18+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
غزة
قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2024
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/05/09/1088687949_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_bec29c6c57a69668d34f461f55a43f80.jpg
وأضاف في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن ملف العشوائيات في المنطقة العربية متنامي، حيث تحتوي المنطقة العربية والشرق الأوسط على 10% من سكان العشوائيات على مستوى العالم، مع تحديات كبيرة جدًا تواجه المنظمة في هذا الملف.وقال إن المنظمة تقوم بمراقبة وتقييم الأضرار التي حدثت في قطاع غزة، عبر استخدام التكنولوجيا والصور الفضائية وتقنيات الاستشعار عن بعد، لمراقبة التغيرات الحضارية والعمرانية التي تشهدها غزة، من أجل وضع الحلول، مؤكدًا أن غزة فقدت 70% من الرصيد السكني بمعدل 270 ألف وحدة سكنية.بداية.. كيف ترى أهمية قمة AIM للاستثمار في أبوظبي؟بالنسبة لنا كأمم متحدة كوننا المنظمة المعنية بموضوع المدن والتجمعات البشرية، منتدى الاستثمار الذي يعقد أبوظبي، فرصة ممتازة وملائمة بالنسبة لنا حتى نناقش ونبحث في الحلول المبتكرة، التي يمكن أن تساعد المدن والتجمعات البشرية والبلديات والسلطات المحلية على تطويق حلولا للأزمات والمشاكل التي تواجه السلطات المحلية، والمدن والبلديات لتحقيق عملية التنمية المستدامة على المستوى المحلي.حدثنا عن المنتدى الحضري العالمي الذي من المقرر أن تستضيفه القاهرة الفترة المقبلة وأهميته؟القاهرة تستضيف المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر في شهر نوفمبر القادم، وهذا المنتدى هو أكبر تجمع عالمي للمدن والبلديات المعنية بمناقشة الحلول والمشاريع، والمداخلات التي تعنى بها المدن لتحقيق عملية المدن الحضرية المستدامة.نحن نبحث عن تطبيق حلول بمختلف أنواعها، الحلول التي تعني في المناطق التي تعرضت لكوارث طبيعية أو بشرية وأيضا تطبيق الحلول التي تواجه المدن، من قبيل الحلول المرتبطة بمشاكل النقل، والحلول التي تتعلق بقضايا التلوث والازدحام والتكيف مع التغيرات المناخية، وهي المشكلة الأكبر التي تواجهنا خلال العصر الحالي، لا سيما قضية العشوائيات.بالنسبة لملف العشوائيات.. أين وصلت خططكم في الوطن العربي لمكافحة هذه الظاهرة؟ملف العشوائيات موجود على مستوى العالم، لكن المنطقة العربية والشرق الأوسط تحتوي على حوالي 10% من سكان العشوائيات على مستوى العالم، فهناك حوالي مليار أو مليار ومائة مليون ساكن في المناطق العشوائية، 10% منهم موجودن في المناطق العربية. هناك تحديات كبيرة جدًا تواجهنا ونحن بحاجة إلى مناقشة هذه التحديات وتبادل الدروس والعبر والحلول التي تم تنفيذها وأثبتت نجاعتها في مناطق معينة، لكي نطبقها في المناطق الآخرى التي لا تزال تعاني من تحديات كبيرة على المستوى المحلي.فيما يتعلق بخططكم هذه.. ما الدول العربية التي تركزون عليها هذه الفترة؟بالنسبة لعملنا في الأمم المتحدة، نحن نعمل في كل المدن العربية، بالمناطق التي تواجه الأزمات، حتى نطبق ونقدم الحلول التي تتعلق بإعادة الإعمار، وحلول أخرى لقضايا السكن وأخرى مرتبطة بخدمات أساسية للنازحين واللاجئين، وكذلك نعمل مع الدول الأخرى لتحسين الممارسات المحلية، والبنية الحضارية من الناحية البيئية، تحسين المناطق الخضراء، والأماكن والفضاءات المفتوحة، هناك مشاريع متنوعة نقوم بها على مستوى المنطقة العربية.وهل تخطط الأمم المتحدة للتدخل في الكارثة التي حلت بقطاع غزة في ظل مواصلة القصف الإسرائيلي الذي دمر كامل المدينة؟بالتأكيد، نحن نقوم بمراقبة وتقييم الأضرار التي حدثت، وحتى الآن فقدنا حوالي 70 من الرصيد السكني في القطاع، ونحن نستخدم التكنولوجيا والصور الفضائية وتقنيات الاستشعار عن بعض لكي نستمر بمراقبة التغيرات الحضارية والعمرانية التي تشهدها مدينة غزة. كما نقوم بالتحضير لخطط ترتبط بموضوع تقديم الحلول الآنية للسكن والإيواء، والحلول على المدى المتوسط وطويل الأمد، التي تتعلق بإعادة التأهيل وإعادة الإعمار في القطاع.نسعى للاستفادة من تجربتنا في الدول الأخرى، حيث عملنا لفترات طويلة في العراق والسودان وسوريا، ونحاول تطبيق نفس الحلول التي قمنا بتطبيقها للتخفيف من آثار الأزمات الإنسانية على الفئات الأكثر ضعفا من النازحين واللاجئين.وبرأيك.. كم يحتاج القطاع من فترة زمنية لإعادة الإعمار والتأهيل؟الدمار في القطاع كبير جدًا، كما ذكرنا 70% من الوحدات السكنية دمرت، ما يزيد عن 270 ألف وحدة سكنية إما تضررت وهدمت بالكامل، أو تضررت بشكل كبير مما يستدعى إعادة الإعمار والبناء لهذا القطاع، وهو القطاع المرتبط أكثر بعملنا كمنظمة متخصصة في موضوع السكن، لكن في النهاية الموضوع يرتبط باستقرار الوضع الأمني والظروف التي تتيح لنا وللمنظمات الأخرى المعنية بتحقيق عملية إعادة التأهيل والإعمار ومن المتوقع أن تستمر لسنوات.أجرى المقابلة: وائل مجدي
https://sputnikarabic.ae/20240509/أردوغان-يجب-دعم-مبادرات-الاعتراف-بدولة-فلسطين-1088686119.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/05/09/1088687949_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6b8a9f015be0cbfd0d17131a740a0b11.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, غزة, قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2024
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, غزة, قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2024

مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات يوضح لـ "سبوتنيك" خطط إعادة الإعمار في قطاع غزة

17:18 GMT 09.05.2024
© Sputnik . WAEL MAGDIمدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات يوضح لـ "سبوتنيك" آليات إعادة الإعمار في قطاع غزة مستقبلا
مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات يوضح لـ سبوتنيك آليات إعادة الإعمار في قطاع غزة مستقبلا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2024
© Sputnik . WAEL MAGDI
تابعنا عبر
حصري
قال الدكتور عرفان علي، مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إنهم ينشطون في المناطق التي تواجه الأزمات والكوارث، في محاولة لتقديم الحلول التي تتعلق بإعادة الإعمار، بما في ذلك قطاع غزة.
وأضاف في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن ملف العشوائيات في المنطقة العربية متنامي، حيث تحتوي المنطقة العربية والشرق الأوسط على 10% من سكان العشوائيات على مستوى العالم، مع تحديات كبيرة جدًا تواجه المنظمة في هذا الملف.
وقال إن المنظمة تقوم بمراقبة وتقييم الأضرار التي حدثت في قطاع غزة، عبر استخدام التكنولوجيا والصور الفضائية وتقنيات الاستشعار عن بعد، لمراقبة التغيرات الحضارية والعمرانية التي تشهدها غزة، من أجل وضع الحلول، مؤكدًا أن غزة فقدت 70% من الرصيد السكني بمعدل 270 ألف وحدة سكنية.

بداية.. كيف ترى أهمية قمة AIM للاستثمار في أبوظبي؟

بالنسبة لنا كأمم متحدة كوننا المنظمة المعنية بموضوع المدن والتجمعات البشرية، منتدى الاستثمار الذي يعقد أبوظبي، فرصة ممتازة وملائمة بالنسبة لنا حتى نناقش ونبحث في الحلول المبتكرة، التي يمكن أن تساعد المدن والتجمعات البشرية والبلديات والسلطات المحلية على تطويق حلولا للأزمات والمشاكل التي تواجه السلطات المحلية، والمدن والبلديات لتحقيق عملية التنمية المستدامة على المستوى المحلي.

حدثنا عن المنتدى الحضري العالمي الذي من المقرر أن تستضيفه القاهرة الفترة المقبلة وأهميته؟

القاهرة تستضيف المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر في شهر نوفمبر القادم، وهذا المنتدى هو أكبر تجمع عالمي للمدن والبلديات المعنية بمناقشة الحلول والمشاريع، والمداخلات التي تعنى بها المدن لتحقيق عملية المدن الحضرية المستدامة.
نحن نبحث عن تطبيق حلول بمختلف أنواعها، الحلول التي تعني في المناطق التي تعرضت لكوارث طبيعية أو بشرية وأيضا تطبيق الحلول التي تواجه المدن، من قبيل الحلول المرتبطة بمشاكل النقل، والحلول التي تتعلق بقضايا التلوث والازدحام والتكيف مع التغيرات المناخية، وهي المشكلة الأكبر التي تواجهنا خلال العصر الحالي، لا سيما قضية العشوائيات.

بالنسبة لملف العشوائيات.. أين وصلت خططكم في الوطن العربي لمكافحة هذه الظاهرة؟

ملف العشوائيات موجود على مستوى العالم، لكن المنطقة العربية والشرق الأوسط تحتوي على حوالي 10% من سكان العشوائيات على مستوى العالم، فهناك حوالي مليار أو مليار ومائة مليون ساكن في المناطق العشوائية، 10% منهم موجودن في المناطق العربية. هناك تحديات كبيرة جدًا تواجهنا ونحن بحاجة إلى مناقشة هذه التحديات وتبادل الدروس والعبر والحلول التي تم تنفيذها وأثبتت نجاعتها في مناطق معينة، لكي نطبقها في المناطق الآخرى التي لا تزال تعاني من تحديات كبيرة على المستوى المحلي.
علم فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2024
أردوغان: يجب دعم مبادرات الاعتراف بدولة فلسطين
16:13 GMT

فيما يتعلق بخططكم هذه.. ما الدول العربية التي تركزون عليها هذه الفترة؟

بالنسبة لعملنا في الأمم المتحدة، نحن نعمل في كل المدن العربية، بالمناطق التي تواجه الأزمات، حتى نطبق ونقدم الحلول التي تتعلق بإعادة الإعمار، وحلول أخرى لقضايا السكن وأخرى مرتبطة بخدمات أساسية للنازحين واللاجئين، وكذلك نعمل مع الدول الأخرى لتحسين الممارسات المحلية، والبنية الحضارية من الناحية البيئية، تحسين المناطق الخضراء، والأماكن والفضاءات المفتوحة، هناك مشاريع متنوعة نقوم بها على مستوى المنطقة العربية.

وهل تخطط الأمم المتحدة للتدخل في الكارثة التي حلت بقطاع غزة في ظل مواصلة القصف الإسرائيلي الذي دمر كامل المدينة؟

بالتأكيد، نحن نقوم بمراقبة وتقييم الأضرار التي حدثت، وحتى الآن فقدنا حوالي 70 من الرصيد السكني في القطاع، ونحن نستخدم التكنولوجيا والصور الفضائية وتقنيات الاستشعار عن بعض لكي نستمر بمراقبة التغيرات الحضارية والعمرانية التي تشهدها مدينة غزة. كما نقوم بالتحضير لخطط ترتبط بموضوع تقديم الحلول الآنية للسكن والإيواء، والحلول على المدى المتوسط وطويل الأمد، التي تتعلق بإعادة التأهيل وإعادة الإعمار في القطاع.
نسعى للاستفادة من تجربتنا في الدول الأخرى، حيث عملنا لفترات طويلة في العراق والسودان وسوريا، ونحاول تطبيق نفس الحلول التي قمنا بتطبيقها للتخفيف من آثار الأزمات الإنسانية على الفئات الأكثر ضعفا من النازحين واللاجئين.

وبرأيك.. كم يحتاج القطاع من فترة زمنية لإعادة الإعمار والتأهيل؟

الدمار في القطاع كبير جدًا، كما ذكرنا 70% من الوحدات السكنية دمرت، ما يزيد عن 270 ألف وحدة سكنية إما تضررت وهدمت بالكامل، أو تضررت بشكل كبير مما يستدعى إعادة الإعمار والبناء لهذا القطاع، وهو القطاع المرتبط أكثر بعملنا كمنظمة متخصصة في موضوع السكن، لكن في النهاية الموضوع يرتبط باستقرار الوضع الأمني والظروف التي تتيح لنا وللمنظمات الأخرى المعنية بتحقيق عملية إعادة التأهيل والإعمار ومن المتوقع أن تستمر لسنوات.
أجرى المقابلة: وائل مجدي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Шлейф дыма поднимается после израильской бомбардировки к северу от Нусейрата в центральной части сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل: رد "حماس" غير مقبول ويتجاوز كل الخطوط الحمراء المطلوبة 14:35 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала