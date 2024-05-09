https://sputnikarabic.ae/20240509/مشاركة-الدبابة-الأسطورية-تي-34-في-العرض-العسكري-بمناسبة-عيد-النصر-فيديو--1088665032.html

مشاركة الدبابة الأسطورية "تي-34" في العرض العسكري بمناسبة عيد النصر... فيديو

مشاركة الدبابة الأسطورية "تي-34" في العرض العسكري بمناسبة عيد النصر... فيديو

سبوتنيك عربي

سارت الدبابة الأسطورية "تي-34" التي شاركت في الحرب الوطنية العظمى، عبر الساحة الحمراء خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ79 لعيد النصر. 09.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-09T08:33+0000

2024-05-09T08:33+0000

2024-05-09T08:33+0000

نادي الفيديو

رصد عسكري

عيد النصر

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وتشارك هذه الدبابة وفقا للتقاليد تحت الراية القتالية للجيش الأول للدبابات حامل لقب حرس الراية الحمراء.وتعتبر هذه الدبابة من أفضل الدبابات التي شاركت في الحرب الوطينة العظمى، حيث تعتبر من أكفأ الدبابات في ذلك الوقت وكانت الأكثر تأثيرا على الأرض وفي المعارك.وشهدت الساحة الحمراء في العاصمة الروسية موسكو، عرضا عسكريا بمناسبة الذكرى الـ79 لعيد النصر بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.ومن بين ضيوف الشرف في العرض، الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، والرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، والرئيس القرغيزي صدر جباروف، والرئيس الطاجيكي إمام علي رحمون، والرئيس التركماني سردار بيردي محمدوف، والرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف.

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نادي الفيديو, رصد عسكري, عيد النصر