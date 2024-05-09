https://sputnikarabic.ae/20240509/مصر-تكشف-عن-تعديل-بعض-بنود-هدنة-غزة-من-قبل-الفصائل-الفلسطينية-وإسرائيل-1088660824.html

مصر تكشف عن تعديل بعض بنود "هدنة غزة" من قبل الفصائل الفلسطينية وإسرائيل

مصر تكشف عن تعديل بعض بنود "هدنة غزة" من قبل الفصائل الفلسطينية وإسرائيل

سبوتنيك عربي

قال مصدر مصري مطلع، إن "حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية تشارك في مفاوضات الهدنة"، مؤكدا انفتاح جميع الفصائل الفلسطينية المشاركة في المفاوضات على التوصل... 09.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-09T07:17+0000

2024-05-09T07:17+0000

2024-05-09T07:17+0000

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ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصدر مطلع، توضيحه أن "نائب الأمين العام للجبهة الشعبية عدّل بند وقف إطلاق النار في مفاوضات القاهرة"، مشيرا إلى أنه "سيتم تنفيذ بند وقف إطلاق النار خلال مراحل الاتفاق بدلا من تنفيذه خلال المرحلة الأولى فقط".وأضاف المصدر أن "بند وقف إطلاق النار أصبح العودة للهدوء المستدام وصولا لوقف إطلاق نار دائم"، مؤكدا أن إسرائيل استبدلت هي الأخرى "وقف نار دائم" بكلمة "مستدام" مما يتيح لها العودة في أي وقت دون التزام. وختم المصدر المصري بالقول إن "مفاوضات هدنة غزة تستكمل اليوم الخميس للعمل على تذليل النقاط الخلافية مع وجود إشارات لنضوج الاتفاق بشأن الهدنة".وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدا أن قواته "تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة".وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 20 مسلحا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدا أن "معبر كرم أبو سالم، مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".كما أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين الماضي، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي رفح الفلسطينية، بعدما قرر "مجلس الحرب بالإجماع استمرار التصعيد العسكري في رفح، للضغط على حماس وأعلنت حركة "حماس"، مساء الإثنين الماضي، أن "اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، أبلغ رئيس الوزراء القطري (محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني) ومدير المخابرات العامة في مصر(عباس كامل)، موافقة حماس على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار".وكانت حركة حماس، أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل وأكثر من 78 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.

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