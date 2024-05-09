https://sputnikarabic.ae/20240509/مقاتلات-روسية-ترسم-علم-البلاد-في-سماء-موسكو-فيديو--1088665455.html
مقاتلات روسية ترسم علم البلاد في سماء موسكو... فيديو
مقاتلات روسية ترسم علم البلاد في سماء موسكو... فيديو
سبوتنيك عربي
قامت مقاتلات روسية، اليوم الخميس، برسم العلم الروسي في سماء العاصمة الروسية موسكو، وذلك خلال فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ79 للنصر على النازية. 09.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-09T08:45+0000
2024-05-09T08:45+0000
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ونفذ فريق الاستعراضات الجوي الروسية المشهور "ماسكوفينكا"، الذي يضم طائرات من طراز "سوخوي-30 إف إم" وميغ-29" للمجموعتين البهلوانيتين "الفرسان الروس" و" الخطاطيف".وعبرت الطائرات سماء موسكو، مع نفث ألوان علم روسيا في سماء العاصمة، وعبرت فوق الكرملين.وشهدت الساحة الحمراء في العاصمة الروسية موسكو، عرضا عسكريا بمناسبة الذكرى الـ79 لعيد النصر بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.ومن بين ضيوف الشرف في العرض، الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، والرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، والرئيس القرغيزي صدر جباروف، والرئيس الطاجيكي إمام علي رحمون، والرئيس التركماني سردار بيردي محمدوف، والرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف.
https://sputnikarabic.ae/20240509/مشاركة-الدبابة-الأسطورية-تي-34-في-العرض-العسكري-بمناسبة-عيد-النصر-فيديو--1088665032.html
https://sputnikarabic.ae/20240509/تاريخ-يوم-النصر-على-النازية--1088660528.html
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نادي الفيديو, روسيا, عيد النصر
نادي الفيديو, روسيا, عيد النصر
مقاتلات روسية ترسم علم البلاد في سماء موسكو... فيديو
08:45 GMT 09.05.2024 (تم التحديث: 09:21 GMT 09.05.2024)
قامت مقاتلات روسية، اليوم الخميس، برسم العلم الروسي في سماء العاصمة الروسية موسكو، وذلك خلال فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ79 للنصر على النازية.
ونفذ فريق الاستعراضات الجوي الروسية المشهور "ماسكوفينكا"، الذي يضم طائرات من طراز "سوخوي-30 إف إم" وميغ-29" للمجموعتين البهلوانيتين "الفرسان الروس" و" الخطاطيف".
وعبرت الطائرات سماء موسكو، مع نفث ألوان علم روسيا في سماء العاصمة، وعبرت فوق الكرملين.
وشهدت الساحة الحمراء في العاصمة الروسية موسكو، عرضا عسكريا بمناسبة الذكرى الـ79 لعيد النصر بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ومن بين ضيوف الشرف في العرض، الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، والرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، والرئيس القرغيزي صدر جباروف، والرئيس الطاجيكي إمام علي رحمون، والرئيس التركماني سردار بيردي محمدوف، والرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف.