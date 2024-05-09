https://sputnikarabic.ae/20240509/وكيل-الأمين-العام-للأمم-المتحدة-الناس-يموتون-في-غزة-ونحن-ممنوعون-من-مساعدتهم-1088691420.html

وكيل الأمين العام للأمم المتحدة: الناس يموتون في غزة ونحن ممنوعون من مساعدتهم

وكيل الأمين العام للأمم المتحدة: الناس يموتون في غزة ونحن ممنوعون من مساعدتهم

سبوتنيك عربي

قال مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن دخول قطاع غزة أو الخروج منه غير متاح منذ 3 أيام. 09.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-09T19:48+0000

2024-05-09T19:48+0000

2024-05-09T19:48+0000

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جاء ذلك في تدوينة نشرها على موقع "إكس"، اليوم الخميس، تحدث فيها عن حجم المعاناة التي يتعرض لها المدنيين في قطاع غزة، بعد أكثر من 7 أشهر من الحرب.وتابع: "لا نستطيع إدخال إمدادات الوقود إلى القطاع ولا شاحنات المساعدات أو المياه، كما لا يمكن للأشخاص الدخول أو الخروج".وقال المسؤول الأممي: "المدنيون يواجهون الموت والمجاعة في غزة، ونحن ممنوعون من مساعدتهم".واحتلت إسرائيل الجانب الفلسطيني من معبر رفح، الثلاثاء الماضي، ومنعت الحركة عبر المعبر بصورة عامة، في ذات الوقت الذي شنت فيه غارات على المناطق الشرقية من المدينة.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عن سقوط نحو 35 ألف قتيل ونحو 79 ألف مصاب، وفق إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20240509/مسؤول-إسرائيلي-محادثات-القاهرة-انتهت-وسنمضي-إلى-رفح-كما-هو-مخطط-1088690759.html

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