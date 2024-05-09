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https://sputnikarabic.ae/20240509/وكيل-الأمين-العام-للأمم-المتحدة-الناس-يموتون-في-غزة-ونحن-ممنوعون-من-مساعدتهم-1088691420.html
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة: الناس يموتون في غزة ونحن ممنوعون من مساعدتهم
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة: الناس يموتون في غزة ونحن ممنوعون من مساعدتهم
سبوتنيك عربي
قال مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن دخول قطاع غزة أو الخروج منه غير متاح منذ 3 أيام. 09.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-09T19:48+0000
2024-05-09T19:48+0000
العالم العربي
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غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
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جاء ذلك في تدوينة نشرها على موقع "إكس"، اليوم الخميس، تحدث فيها عن حجم المعاناة التي يتعرض لها المدنيين في قطاع غزة، بعد أكثر من 7 أشهر من الحرب.وتابع: "لا نستطيع إدخال إمدادات الوقود إلى القطاع ولا شاحنات المساعدات أو المياه، كما لا يمكن للأشخاص الدخول أو الخروج".وقال المسؤول الأممي: "المدنيون يواجهون الموت والمجاعة في غزة، ونحن ممنوعون من مساعدتهم".واحتلت إسرائيل الجانب الفلسطيني من معبر رفح، الثلاثاء الماضي، ومنعت الحركة عبر المعبر بصورة عامة، في ذات الوقت الذي شنت فيه غارات على المناطق الشرقية من المدينة.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عن سقوط نحو 35 ألف قتيل ونحو 79 ألف مصاب، وفق إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240509/مسؤول-إسرائيلي-محادثات-القاهرة-انتهت-وسنمضي-إلى-رفح-كما-هو-مخطط-1088690759.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة
العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة

وكيل الأمين العام للأمم المتحدة: الناس يموتون في غزة ونحن ممنوعون من مساعدتهم

19:48 GMT 09.05.2024
© AFP 2023 / SAID KHATIBمعبر رفح بين قطاع غزة ومصر
معبر رفح بين قطاع غزة ومصر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2024
© AFP 2023 / SAID KHATIB
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قال مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن دخول قطاع غزة أو الخروج منه غير متاح منذ 3 أيام.
جاء ذلك في تدوينة نشرها على موقع "إكس"، اليوم الخميس، تحدث فيها عن حجم المعاناة التي يتعرض لها المدنيين في قطاع غزة، بعد أكثر من 7 أشهر من الحرب.
وتابع: "لا نستطيع إدخال إمدادات الوقود إلى القطاع ولا شاحنات المساعدات أو المياه، كما لا يمكن للأشخاص الدخول أو الخروج".
وقال المسؤول الأممي: "المدنيون يواجهون الموت والمجاعة في غزة، ونحن ممنوعون من مساعدتهم".
صورة تظهر مخيما مؤقتا للفلسطينيين النازحين غرب رفح بالقرب من الحدود المصرية في 14 يناير، 2024، مع دخول الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس المسلحة يومها المائة. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2024
مسؤول إسرائيلي: محادثات القاهرة انتهت وسنمضي إلى رفح كما هو مخطط
19:12 GMT
واحتلت إسرائيل الجانب الفلسطيني من معبر رفح، الثلاثاء الماضي، ومنعت الحركة عبر المعبر بصورة عامة، في ذات الوقت الذي شنت فيه غارات على المناطق الشرقية من المدينة.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عن سقوط نحو 35 ألف قتيل ونحو 79 ألف مصاب، وفق إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
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Шлейф дыма поднимается после израильской бомбардировки к северу от Нусейрата в центральной части сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل: رد "حماس" غير مقبول ويتجاوز كل الخطوط الحمراء المطلوبة 14:35 GMT
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