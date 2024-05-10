https://sputnikarabic.ae/20240510/إسكندر-الروسي-يدمر-منظومة-باتريوت-الأمريكية-على-محور-زابوروجيه-فيديو-1088716367.html
"إسكندر" الروسي يدمر منظومة "باتريوت" الأمريكية على محور زابوروجيه... فيديو
"إسكندر" الروسي يدمر منظومة "باتريوت" الأمريكية على محور زابوروجيه... فيديو
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر في وكالة الإنفاذ، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية دمرت منظومة "باترويوت" للدفاع الجوي أمريكية الصنع على محور زابوروجيه. 10.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-10T17:05+0000
2024-05-10T17:05+0000
2024-05-10T17:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "القوات الروسية دمرت منظومة "باترويوت" للدفاع الجوي أمريكية الصنع ومحطة رادر أوكرانية "إن/إم بي كيو-65" في منطقة غوليايبول على محور زابوروجيه".وفي السياق ذاته، أفاد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في مارس/آذار، بأن الجيش الروسي دمر 5 أنظمة "باتريوت" منذ بداية العام.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية كبدت الجيش الأوكراني خسائر فادحة، وحيدت نحو 6460 جنديا، خلال الأسبوع، ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240510/القوات-الروسية-تكبد-الجيش-الأوكراني-خسائر-فادحة-خلال-أسبوع--1088706624.html
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روسيا, رصد عسكري
"إسكندر" الروسي يدمر منظومة "باتريوت" الأمريكية على محور زابوروجيه... فيديو
أفاد مصدر في وكالة الإنفاذ، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية دمرت منظومة "باترويوت" للدفاع الجوي أمريكية الصنع على محور زابوروجيه.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "القوات الروسية دمرت منظومة "باترويوت" للدفاع الجوي أمريكية الصنع ومحطة رادر أوكرانية "إن/إم بي كيو-65" في منطقة غوليايبول على محور زابوروجيه".
وفي السياق ذاته، أفاد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في مارس/آذار، بأن الجيش الروسي دمر 5 أنظمة "باتريوت" منذ بداية العام.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية كبدت الجيش الأوكراني خسائر فادحة، وحيدت نحو 6460 جنديا، خلال الأسبوع، ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو"
وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.