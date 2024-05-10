https://sputnikarabic.ae/20240510/القوات-الروسية-تكبد-الجيش-الأوكراني-خسائر-فادحة-خلال-أسبوع--1088706624.html
القوات الروسية تكبد الجيش الأوكراني خسائر فادحة خلال أسبوع
القوات الروسية تكبد الجيش الأوكراني خسائر فادحة خلال أسبوع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية كبدت الجيش الأوكراني خسائر فادحة، وحيدت نحو 6460 جنديا، خلال الأسبوع، ضمن نطاق العملية العسكرية... 10.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-10T11:51+0000
2024-05-10T11:51+0000
2024-05-10T11:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103670/94/1036709488_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_df5d8f3ddf1f04b67627aed2e3894e61.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "قامت وحدات قوات مجموعة "الغرب"، بتحرير بلدتي كوتلياروفكا وكيسلوفكا في مقاطعة خاركوف، والقضاء على نحو 1015 عسكريًا أوكرانيًا، وتدمير 3 دبابات بينها 2 من طراز "ليوبارد" ألمانية الصنع، ومركبات قتالية، وناقلة جند أمريكية الصنع، وتدمير قطع مدفعية، خلال الأسبوع الماضي".وتابع البيان: "قامت مجموعة قوات "المركز"، بتحرير بلدة نوفوكالينوفو في جمهورية دونيتسك، وصدت القوات الروسية 48 هجوما للقوات الأوكرانية، وحيدت نحو 2360 عسكريًا أوكرانيا، ودمرت 4 دبابات بينها 2 من طراز "أبرامز" أمريكية الصنع، وقطع مدفعية خلال أسبوع".وأشار البيان إلى أن مجموعة قوات "الشرق"، قامت بتحسين مواقعها، وحيدت نحو 860 عسكريًا أوكرانيًا، ودمرت 7 دبابات، و8 مركبات قتالية مدرعة، وقطع مدفعية خلال أسبوع.وأضاف البيان بأن 13 جنديا أوكرانيا استسلموا للقوات الروسية، خلال الأسبوع. وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. القوات الروسية تنفذ ضربة جماعية على منشآت الطاقة والمجمعات العسكرية الأوكرانيةودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240510/القوات-الروسية-تحرر-3-بلدات-وتحسن-مواقعها-في-محاور-عدة-1088705628.html
https://sputnikarabic.ae/20240509/قوات-فوستوك-الروسية-تتقدم-وتسيطر-عل-مناطق-أكثر-فائدة-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1088670371.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103670/94/1036709488_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_23befeb57680ac13b369be4238896573.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
القوات الروسية تكبد الجيش الأوكراني خسائر فادحة خلال أسبوع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية كبدت الجيش الأوكراني خسائر فادحة، وحيدت نحو 6460 جنديا، خلال الأسبوع، ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "قامت وحدات قوات مجموعة "الغرب"، بتحرير بلدتي كوتلياروفكا وكيسلوفكا في مقاطعة خاركوف، والقضاء على نحو 1015 عسكريًا أوكرانيًا، وتدمير 3 دبابات بينها 2 من طراز "ليوبارد" ألمانية الصنع، ومركبات قتالية، وناقلة جند أمريكية الصنع، وتدمير قطع مدفعية، خلال الأسبوع الماضي".
وأضاف البيان: "قامت قوات مجموعة "الجنوب" بتحسين مواقعها، واستهدفت تجمعات للقوات الأوكرانية، وحيدت نحو 1985 عسكريًا أوكرانيًا، ودمرت 3 دبابات، و6 مركبات قتالية مدرعة، وقطع مدفعية، ومستودعات للذخيرة، خلال أسبوع".
وتابع البيان: "قامت مجموعة قوات "المركز"، بتحرير بلدة نوفوكالينوفو في جمهورية دونيتسك، وصدت القوات الروسية 48 هجوما للقوات الأوكرانية، وحيدت نحو 2360 عسكريًا أوكرانيا، ودمرت 4 دبابات بينها 2 من طراز "أبرامز" أمريكية الصنع، وقطع مدفعية خلال أسبوع".
وأشار البيان إلى أن مجموعة قوات "الشرق"، قامت بتحسين مواقعها، وحيدت نحو 860 عسكريًا أوكرانيًا، ودمرت 7 دبابات، و8 مركبات قتالية مدرعة، وقطع مدفعية خلال أسبوع.
وأكد البيان أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت مقاتلة "سو-27" أوكرانية، وأسقطت 3 صواريخ لمنظومة "أتاكمز" أمريكية الصنع، و17 قنبلة موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع، و163 طائرة مسيرة أوكرانية خلال أسبوع، بالإضافة إلى 30 قذيفة من طراز "جي إل إس دي بي" و"هيمارس" و"أوراغان" و"فامبير".
وأضاف البيان بأن 13 جنديا أوكرانيا استسلموا للقوات الروسية، خلال الأسبوع.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.