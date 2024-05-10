https://sputnikarabic.ae/20240510/القوات-الروسية-تكبد-الجيش-الأوكراني-خسائر-فادحة-خلال-أسبوع--1088706624.html

القوات الروسية تكبد الجيش الأوكراني خسائر فادحة خلال أسبوع

القوات الروسية تكبد الجيش الأوكراني خسائر فادحة خلال أسبوع

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية كبدت الجيش الأوكراني خسائر فادحة، وحيدت نحو 6460 جنديا، خلال الأسبوع، ضمن نطاق العملية العسكرية... 10.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-10T11:51+0000

2024-05-10T11:51+0000

2024-05-10T11:51+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "قامت وحدات قوات مجموعة "الغرب"، بتحرير بلدتي كوتلياروفكا وكيسلوفكا في مقاطعة خاركوف، والقضاء على نحو 1015 عسكريًا أوكرانيًا، وتدمير 3 دبابات بينها 2 من طراز "ليوبارد" ألمانية الصنع، ومركبات قتالية، وناقلة جند أمريكية الصنع، وتدمير قطع مدفعية، خلال الأسبوع الماضي".وتابع البيان: "قامت مجموعة قوات "المركز"، بتحرير بلدة نوفوكالينوفو في جمهورية دونيتسك، وصدت القوات الروسية 48 هجوما للقوات الأوكرانية، وحيدت نحو 2360 عسكريًا أوكرانيا، ودمرت 4 دبابات بينها 2 من طراز "أبرامز" أمريكية الصنع، وقطع مدفعية خلال أسبوع".وأشار البيان إلى أن مجموعة قوات "الشرق"، قامت بتحسين مواقعها، وحيدت نحو 860 عسكريًا أوكرانيًا، ودمرت 7 دبابات، و8 مركبات قتالية مدرعة، وقطع مدفعية خلال أسبوع.وأضاف البيان بأن 13 جنديا أوكرانيا استسلموا للقوات الروسية، خلال الأسبوع. وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. القوات الروسية تنفذ ضربة جماعية على منشآت الطاقة والمجمعات العسكرية الأوكرانيةودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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