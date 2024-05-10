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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240510/القوات-الروسية-تنفذ-ضربة-جماعية-على-منشآت-الطاقة-والمجمعات-العسكرية-الأوكرانية-1088705426.html
القوات الروسية تنفذ ضربة جماعية على منشآت الطاقة والمجمعات العسكرية الأوكرانية
القوات الروسية تنفذ ضربة جماعية على منشآت الطاقة والمجمعات العسكرية الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأنه في الفترة من 5 إلى 10 مايو شنت القوات المسلحة الروسية 27 ضربة جماعية بصواريخ عالية الدقة وبعيدة المدى على منشآت... 10.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-10T10:34+0000
2024-05-10T10:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "في الفترة من 5 إلى 10 مايو من هذا العام، ردًا على محاولات نظام كييف لتدمير منشآت الطاقة والصناعة الروسية، شنت القوات المسلحة الروسية 27 ضربة جماعية بصواريخ عالية الدقة وبعيدة المدى من البحر والجو، بما في ذلك الصواريخ الباليستية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت "الخنجر" والمركبات الجوية دون طيار، والتي استهدفت منشآت صناعة الطاقة ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري والبنية التحتية للسكك الحديدية في أوكرانيا".وتابع البيان: "تم استهداف نقاط النشر المؤقتة لتشكيلات المرتزقة الأجانب، فضلاً عن تراكم القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في محطات السكك الحديدية".وبحسب البيان فإنه "تم قصف مستودع الوقود التابع لمركز الدعم اللوجستي للقوات المسلحة الأوكرانية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات."درون" روسي يرمي بشباكه على طائرة مسيرة أوكرانية... فيديوالمدفعية الروسية تمطر تحصينات قوات كييف بوابل من القذائف على جبهة سيفرسكي... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240510/القوات-الروسية-تستهدف-منشآت-عسكرية-في-مقاطعة-خاركوف-1088699596.html
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القوات الروسية تنفذ ضربة جماعية على منشآت الطاقة والمجمعات العسكرية الأوكرانية

10:34 GMT 10.05.2024 (تم التحديث: 10:47 GMT 10.05.2024)
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federationالقوات الروسية تدمر مستودع أوكراني للذخيرة في اتجاه كراسنوارميسكي
القوات الروسية تدمر مستودع أوكراني للذخيرة في اتجاه كراسنوارميسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2024
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأنه في الفترة من 5 إلى 10 مايو شنت القوات المسلحة الروسية 27 ضربة جماعية بصواريخ عالية الدقة وبعيدة المدى على منشآت صناعة الطاقة ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا.
وقالت الدفاع الروسية: "في الفترة من 5 إلى 10 مايو من هذا العام، ردًا على محاولات نظام كييف لتدمير منشآت الطاقة والصناعة الروسية، شنت القوات المسلحة الروسية 27 ضربة جماعية بصواريخ عالية الدقة وبعيدة المدى من البحر والجو، بما في ذلك الصواريخ الباليستية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت "الخنجر" والمركبات الجوية دون طيار، والتي استهدفت منشآت صناعة الطاقة ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري والبنية التحتية للسكك الحديدية في أوكرانيا".

وأضاف البيان: "بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف أنظمة الدفاع الجوي والترسانات ومستودعات الوقود وورش إنتاج وإصلاح القوارب المسيرة".

وتابع البيان: "تم استهداف نقاط النشر المؤقتة لتشكيلات المرتزقة الأجانب، فضلاً عن تراكم القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في محطات السكك الحديدية".

وأشار بيان الدفاع إلى أن "القوات الصاروخية والمدفعية والطائرات دون طيار الروسية دمتر مستودع أسلحة صاروخية غربية الصنع في منطقة أوديسا، ومحطات رادارية: نظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300"، ومحطة تتبع الأهداف الجوية "بي-16".

وبحسب البيان فإنه "تم قصف مستودع الوقود التابع لمركز الدعم اللوجستي للقوات المسلحة الأوكرانية".
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف منشآت عسكرية في مقاطعة خاركوف
05:37 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
"درون" روسي يرمي بشباكه على طائرة مسيرة أوكرانية... فيديو

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

المدفعية الروسية تمطر تحصينات قوات كييف بوابل من القذائف على جبهة سيفرسكي... فيديو
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