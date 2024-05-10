https://sputnikarabic.ae/20240510/البنتاغون-يكشف-حجم-المساعدات-المقدمة-إلى-أوكرانيا-في-عهد-بايدن-1088718979.html
البنتاغون يكشف حجم المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا في عهد بايدن
البنتاغون يكشف حجم المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا في عهد بايدن
سبوتنيك عربي
أفاد البنتاغون، اليوم الجمعة، بأن حجم المساعدات الأمريكية إلى أوكرانيا خلال ولاية الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بلغ 51.3 مليار دولار. 10.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-10T18:42+0000
2024-05-10T18:42+0000
2024-05-10T18:42+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/11/1048134137_0:90:1280:810_1920x0_80_0_0_6320ebec7acb66ebe7d7ff0a7880aba7.jpg
وجاء في بيان البنتاغون: "الولايات المتحدة حولت أكثر من 51.3 مليار دولار من المساعدات الأمنية إلى أوكرانيا منذ بداية إدارة بايدن".وأوضح البيان أن 50.6 مليار دولار تم تحويلها منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة.وفي وقت سابق من اليوم، وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن، على تخصيص 400 مليون دولار كمساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا.وجاء في مذكرة موجهة إلى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن: "بموجب السلطة المخولة لي كرئيس في دستور وقوانين الولايات المتحدة، أفوض وزير الخارجية السلطة لتوجيه سحب بقيمة تصل إلى 400 مليون دولار من المواد والخدمات الدفاعية لوزارة الدفاع، والتعليم والتدريب العسكري، لمساعدة أوكرانيا".وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
https://sputnikarabic.ae/20240510/بايدن-يوافق-على-تخصيص-حزمة-مساعدات-عسكرية-لأوكرانيا-بقيمة-400-مليون-دولار-1088715493.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/11/1048134137_48:0:1160:834_1920x0_80_0_0_5d0633610b7dab588e0840370212cfd1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
البنتاغون يكشف حجم المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا في عهد بايدن
أفاد البنتاغون، اليوم الجمعة، بأن حجم المساعدات الأمريكية إلى أوكرانيا خلال ولاية الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بلغ 51.3 مليار دولار.
وجاء في بيان البنتاغون: "الولايات المتحدة حولت أكثر من 51.3 مليار دولار من المساعدات الأمنية إلى أوكرانيا منذ بداية إدارة بايدن".
وأوضح البيان أن 50.6 مليار دولار تم تحويلها منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وفي وقت سابق من اليوم، وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن، على تخصيص 400 مليون دولار كمساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا.
وجاء في مذكرة موجهة إلى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن: "بموجب السلطة المخولة لي كرئيس في دستور وقوانين الولايات المتحدة، أفوض وزير الخارجية السلطة لتوجيه سحب بقيمة تصل إلى 400 مليون دولار من المواد والخدمات الدفاعية لوزارة الدفاع، والتعليم والتدريب العسكري، لمساعدة أوكرانيا".
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة ودولا أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.