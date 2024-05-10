https://sputnikarabic.ae/20240510/الجميع-يرى-أننا-مهرجون-مستشار-بريطاني-يتحدث-عن-غباء-الغرب-في-أوكرانيا-1088710010.html
"الجميع يرى أننا مهرجون".. مستشار بريطاني يتحدث عن غباء الغرب في أوكرانيا
"الجميع يرى أننا مهرجون".. مستشار بريطاني يتحدث عن غباء الغرب في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفاد دومينيك كامينغز، المستشار الخاص لرئيس الوزراء البريطاني السابق، بوريس جونسون، بأنه ما كان ينبغي للغرب أن يتورط في "الوضع الغبي" في أوكرانيا من أجل "دولة... 10.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-10T13:50+0000
2024-05-10T13:50+0000
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وقال كامينغز خلال مقابلة: "الغرب ما كان ينبغي له أن يتورط في هذا الوضع الغبي في أوكرانيا في المقام الأول، في حين أنه يلقي باللوم على "الأحاديث" حول انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، على الرغم من التحذيرات المتكررة من روسيا".وأوضح كامينغز أن العقوبات المناهضة لروسيا أصبحت بمثابة كارثة أعظم على السياسة الأوروبية، حيث جاء ارتفاع تكاليف المعيشة بمثابة صدمة للجميع.وفي وقت سابق، أكد النائب، ديفيد أراخاميا، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب زيلينسكي في برلمان أوكرانيا، أنه كان بالإمكان وقف النزاع الأوكراني في ربيع عام 2022، لو أن كييف وافقت على مبدأ استقلالية الدولة الأوكرانية.وبعد مفاوضات مع الجانب الروسي في إسطنبول، دعا رئيس الوزراء البريطاني آنذاك، بوريس جونسون، كييف إلى عدم التوقيع على أي شيء مع روسيا و"القتال فقط".
https://sputnikarabic.ae/20240510/القوات-الروسية-تكبد-الجيش-الأوكراني-خسائر-فادحة-خلال-أسبوع--1088706624.html
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روسيا, بريطانيا, أخبار العالم الآن, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, بريطانيا, أخبار العالم الآن, العالم, أخبار أوكرانيا
"الجميع يرى أننا مهرجون".. مستشار بريطاني يتحدث عن غباء الغرب في أوكرانيا
أفاد دومينيك كامينغز، المستشار الخاص لرئيس الوزراء البريطاني السابق، بوريس جونسون، بأنه ما كان ينبغي للغرب أن يتورط في "الوضع الغبي" في أوكرانيا من أجل "دولة فاسدة لا أهمية لها على الإطلاق".
وقال كامينغز خلال مقابلة: "الغرب ما كان ينبغي له أن يتورط في هذا الوضع الغبي في أوكرانيا في المقام الأول، في حين أنه يلقي باللوم على "الأحاديث" حول انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، على الرغم من التحذيرات المتكررة من روسيا".
وقال كامينغز: "لم يكن ينبغي لنا أبداً أن نضع أنفسنا في مثل هذا الموقف الغبي، إن دولة مثل أوكرانيا الفاسدة هذه برمتها أفسدتنا في كل مكان".
وأوضح كامينغز أن العقوبات المناهضة لروسيا أصبحت بمثابة كارثة أعظم على السياسة الأوروبية
، حيث جاء ارتفاع تكاليف المعيشة بمثابة صدمة للجميع.
وقال: "لقد أظهر هذا للعالم كله كم نحن مهرجون".
وفي وقت سابق، أكد النائب، ديفيد أراخاميا، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب زيلينسكي في برلمان أوكرانيا، أنه كان بالإمكان وقف النزاع الأوكراني في ربيع عام 2022، لو أن كييف وافقت على مبدأ استقلالية الدولة الأوكرانية.
وبعد مفاوضات مع الجانب الروسي في إسطنبول، دعا رئيس الوزراء البريطاني آنذاك، بوريس جونسون، كييف إلى عدم التوقيع على أي شيء مع روسيا و"القتال فقط".