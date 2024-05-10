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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240510/بايدن-يوافق-على-تخصيص-حزمة-مساعدات-عسكرية-لأوكرانيا-بقيمة-400-مليون-دولار-1088715493.html
بايدن يوافق على تخصيص حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار
بايدن يوافق على تخصيص حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار
سبوتنيك عربي
وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، على تخصيص 400 مليون دولار كمساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا. 10.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-10T16:33+0000
2024-05-10T16:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وجاء في مذكرة موجهة إلى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن: "بموجب السلطة المخولة لي كرئيس في دستور وقوانين الولايات المتحدة، أفوض وزير الخارجية السلطة لتوجيه سحب بقيمة تصل إلى 400 مليون دولار من المواد والخدمات الدفاعية لوزارة الدفاع، والتعليم والتدريب العسكري، لمساعدة أوكرانيا".وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن حزمة المساعدات الجديدة قد تشمل صواريخ "باتريوت" ومركبات مشاة قتالية من طراز "برادلي".ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في 24 أبريل/ نيسان، تشريعا لمساعدة الحلفاء الأجانب، بما في ذلك أوكرانيا، مما أزال آخر عقبة قانونية أمام استئناف توريد الأسلحة الأمريكية هناك، وبعد فترة وجيزة أمر بحزمة جديدة من الدعم العسكري بقيمة مليار دولار.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة ودولا أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن أن هدف روسيا من العملية العسكرية يتلخص في حماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240510/القوات-الروسية-تكبد-الجيش-الأوكراني-خسائر-فادحة-خلال-أسبوع--1088706624.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

بايدن يوافق على تخصيص حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار

16:33 GMT 10.05.2024
© AFP 2023 / JIM WATSONالرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2024
© AFP 2023 / JIM WATSON
تابعنا عبر
وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، على تخصيص 400 مليون دولار كمساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا.
وجاء في مذكرة موجهة إلى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن: "بموجب السلطة المخولة لي كرئيس في دستور وقوانين الولايات المتحدة، أفوض وزير الخارجية السلطة لتوجيه سحب بقيمة تصل إلى 400 مليون دولار من المواد والخدمات الدفاعية لوزارة الدفاع، والتعليم والتدريب العسكري، لمساعدة أوكرانيا".
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن حزمة المساعدات الجديدة قد تشمل صواريخ "باتريوت" ومركبات مشاة قتالية من طراز "برادلي".
ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في 24 أبريل/ نيسان، تشريعا لمساعدة الحلفاء الأجانب، بما في ذلك أوكرانيا، مما أزال آخر عقبة قانونية أمام استئناف توريد الأسلحة الأمريكية هناك، وبعد فترة وجيزة أمر بحزمة جديدة من الدعم العسكري بقيمة مليار دولار.
دبابة أبرامز - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تكبد الجيش الأوكراني خسائر فادحة خلال أسبوع
11:51 GMT
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة ودولا أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن أن هدف روسيا من العملية العسكرية يتلخص في حماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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