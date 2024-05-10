https://sputnikarabic.ae/20240510/الجيش-التركي-يعلن-القضاء-على-17-مسلحا-كرديا-في-سوريا-والعراق-فيديو-1088707038.html
الجيش التركي يعلن القضاء على 17 مسلحا كرديا في سوريا والعراق... فيديو
الجيش التركي يعلن القضاء على 17 مسلحا كرديا في سوريا والعراق... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، تحييد 17 مسلحا من حزب العمال الكردستاني في عمليات شمالي سوريا والعراق. 10.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-10T11:56+0000
2024-05-10T11:56+0000
2024-05-10T11:56+0000
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وقالت الدفاع التركية في بيان، إن قواتها تمكنت من "تحييد 10 إرهابيين من حزب العمال الكردستاني حددتهم في مناطق هاكورك وغارا ومنطقة عمليات المخلب-القفل في شمال العراق".وأضافت أن قواتها "تمكنت من تحييد 7 إرهابيين من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب في منطقتي عمليات غصن الزيتون ونبع السلام في شمال سوريا". وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع التركي، يشار غولر، إلى أن الغارات الجوية السابقة التي شنتها أنقرة ضد حزب العمال الكردستاني، أسفرت عن مقتل العشرات من عناصره.وفي الأونة الأخيرة، يستهدف الجيش التركي مواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني بينها مخابئ وملاجئ وكهوف يستخدمها عناصر الحزب.وينفذ الجيش التركي عمليات عسكرية جوية وبرية شمالي العراق وسوريا ضد عناصر حزب العمال الكردستاني المصنف "إرهابيا" في تركيا، ووحدات حماية الشعب التي تعتبرها تركيا ذراع التنظيم في سوريا.وتؤكد أنقرة أن هدف هذه العمليات العسكرية هو ضمان أمن حدودها، ومنع الهجمات الإرهابية على أراضيها.
https://sputnikarabic.ae/20240321/الدفاع-التركية-العراق-يعتبر-حزب-العمال-الكردستاني-تهديدا-1087222300.html
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أخبار تركيا اليوم, حزب العمال الكردستاني, العراق, أخبار سوريا اليوم, الجيش التركي, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, حزب العمال الكردستاني, العراق, أخبار سوريا اليوم, الجيش التركي, العالم, العالم العربي, الأخبار
الجيش التركي يعلن القضاء على 17 مسلحا كرديا في سوريا والعراق... فيديو
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، تحييد 17 مسلحا من حزب العمال الكردستاني في عمليات شمالي سوريا والعراق.
وقالت الدفاع التركية
في بيان، إن قواتها تمكنت من "تحييد 10 إرهابيين من حزب العمال الكردستاني حددتهم في مناطق هاكورك وغارا ومنطقة عمليات المخلب-القفل في شمال العراق".
وأضافت أن قواتها "تمكنت من تحييد 7 إرهابيين من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب في منطقتي عمليات غصن الزيتون ونبع السلام في شمال سوريا".
وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع التركي
، يشار غولر، إلى أن الغارات الجوية السابقة التي شنتها أنقرة ضد حزب العمال الكردستاني، أسفرت عن مقتل العشرات من عناصره.
وفي الأونة الأخيرة، يستهدف الجيش التركي مواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني بينها مخابئ وملاجئ وكهوف يستخدمها عناصر الحزب.
وينفذ الجيش التركي عمليات عسكرية جوية وبرية شمالي العراق وسوريا ضد عناصر حزب العمال الكردستاني المصنف "إرهابيا" في تركيا، ووحدات حماية الشعب التي تعتبرها تركيا ذراع التنظيم في سوريا.
وتؤكد أنقرة أن هدف هذه العمليات العسكرية هو ضمان أمن حدودها
، ومنع الهجمات الإرهابية على أراضيها.