الجيش التركي يعلن القضاء على 17 مسلحا كرديا في سوريا والعراق... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع دعوة بغداد غازبروم لتطوير حقل الناصرية.. آفاق التعاون العراقي الروسي في مجال الطاقة
08:18 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير اقتصادي عماني: روسيا والصين من أكثر الدول تقدما في مجال التكنولوجيا
08:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:32 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
12:03 GMT
50 د
قوانين الاقتصاد
وزارة السياحة المغربية: هناك ارتفاع ملحوظ في عدد المغاربة الذين يزورون روسيا
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: إن كل حرب ضد النازية هي حرب مقدسة وروسيا تخوضها للدفاع عن الإنسان
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تعليق واشنطن أسلحةً لتل أبيب: فُقَّاعة إعلامية وانتخابية أم ردع لإسرائيل في رفح؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
أكاديمي : مهمة الجيش الروسي في أوكرانيا تعادل مهمة الجيش الأحمر في دحر النازية
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
تعليق واشنطن أسلحةً لتل أبيب: فُقَّاعة إعلامية وانتخابية أم ردع لإسرائيل في رفح؟
08:17 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
كريم نجا: العالم يتجه إلى المدن الذكية التي تعتمد على الطاقة النظيفة
08:46 GMT
14 د
من الملعب
سنترال كوست مارينرز يحقق لقب كأس الاتحاد الآسيوي بنسخته الأخيرة
09:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
09:30 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:43 GMT
17 د
قوانين الاقتصاد
وزارة السياحة المغربية: هناك ارتفاع ملحوظ في عدد المغاربة الذين يزورون روسيا
10:30 GMT
6 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
10:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
11:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:29 GMT
24 د
قوانين الاقتصاد
مساعد وزير الصحة المصري: مصر تتوجه لتوطين الصناعات الدوائية
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أسباب ضربات إسرائيل في رفح بعد موافقة حماس على الصفقة
16:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240510/الجيش-التركي-يعلن-القضاء-على-17-مسلحا-كرديا-في-سوريا-والعراق-فيديو-1088707038.html
الجيش التركي يعلن القضاء على 17 مسلحا كرديا في سوريا والعراق... فيديو
الجيش التركي يعلن القضاء على 17 مسلحا كرديا في سوريا والعراق... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، تحييد 17 مسلحا من حزب العمال الكردستاني في عمليات شمالي سوريا والعراق. 10.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-10T11:56+0000
2024-05-10T11:56+0000
أخبار تركيا اليوم
حزب العمال الكردستاني
العراق
أخبار سوريا اليوم
الجيش التركي
العالم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/0d/1048107410_0:25:1200:700_1920x0_80_0_0_1b4c33ab11ef2ec2c9402457a26e94ff.jpg
وقالت الدفاع التركية في بيان، إن قواتها تمكنت من "تحييد 10 إرهابيين من حزب العمال الكردستاني حددتهم في مناطق هاكورك وغارا ومنطقة عمليات المخلب-القفل في شمال العراق".وأضافت أن قواتها "تمكنت من تحييد 7 إرهابيين من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب في منطقتي عمليات غصن الزيتون ونبع السلام في شمال سوريا". وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع التركي، يشار غولر، إلى أن الغارات الجوية السابقة التي شنتها أنقرة ضد حزب العمال الكردستاني، أسفرت عن مقتل العشرات من عناصره.وفي الأونة الأخيرة، يستهدف الجيش التركي مواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني بينها مخابئ وملاجئ وكهوف يستخدمها عناصر الحزب.وينفذ الجيش التركي عمليات عسكرية جوية وبرية شمالي العراق وسوريا ضد عناصر حزب العمال الكردستاني المصنف "إرهابيا" في تركيا، ووحدات حماية الشعب التي تعتبرها تركيا ذراع التنظيم في سوريا.وتؤكد أنقرة أن هدف هذه العمليات العسكرية هو ضمان أمن حدودها، ومنع الهجمات الإرهابية على أراضيها.
https://sputnikarabic.ae/20240321/الدفاع-التركية-العراق-يعتبر-حزب-العمال-الكردستاني-تهديدا-1087222300.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/0d/1048107410_267:0:1200:700_1920x0_80_0_0_1f457e3a1faa1fe7a5530744e09e6782.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, حزب العمال الكردستاني, العراق, أخبار سوريا اليوم, الجيش التركي, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, حزب العمال الكردستاني, العراق, أخبار سوريا اليوم, الجيش التركي, العالم, العالم العربي, الأخبار

الجيش التركي يعلن القضاء على 17 مسلحا كرديا في سوريا والعراق... فيديو

11:56 GMT 10.05.2024
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMANأقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش التركي
أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2024
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMAN
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، تحييد 17 مسلحا من حزب العمال الكردستاني في عمليات شمالي سوريا والعراق.
وقالت الدفاع التركية في بيان، إن قواتها تمكنت من "تحييد 10 إرهابيين من حزب العمال الكردستاني حددتهم في مناطق هاكورك وغارا ومنطقة عمليات المخلب-القفل في شمال العراق".
وأضافت أن قواتها "تمكنت من تحييد 7 إرهابيين من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب في منطقتي عمليات غصن الزيتون ونبع السلام في شمال سوريا".
وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع التركي، يشار غولر، إلى أن الغارات الجوية السابقة التي شنتها أنقرة ضد حزب العمال الكردستاني، أسفرت عن مقتل العشرات من عناصره.
المناورات التركية العراقية في جنوب شرق تركيا، قرب الحدود مع العراق، 26 سبتمبر/ أيلول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2024
الدفاع التركية: العراق يعتبر "حزب العمال الكردستاني" تهديدا
21 مارس, 10:00 GMT
وفي الأونة الأخيرة، يستهدف الجيش التركي مواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني بينها مخابئ وملاجئ وكهوف يستخدمها عناصر الحزب.
وينفذ الجيش التركي عمليات عسكرية جوية وبرية شمالي العراق وسوريا ضد عناصر حزب العمال الكردستاني المصنف "إرهابيا" في تركيا، ووحدات حماية الشعب التي تعتبرها تركيا ذراع التنظيم في سوريا.
وتؤكد أنقرة أن هدف هذه العمليات العسكرية هو ضمان أمن حدودها، ومنع الهجمات الإرهابية على أراضيها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:54 GMTРазрушенные здания в Хан-Юнисе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حماس: الكرة بالكامل في ملعب إسرائيل بشأن محادثات الهدنة.. فيديو وصور05:02 GMTШлейф дыма поднимается после израильской бомбардировки к северу от Нусейрата в центральной части сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل: رد "حماس" غير مقبول ويتجاوز كل الخطوط الحمراء المطلوبة أمس, 14:35 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала