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https://sputnikarabic.ae/20240321/الدفاع-التركية-العراق-يعتبر-حزب-العمال-الكردستاني-تهديدا-1087222300.html
الدفاع التركية: العراق يعتبر "حزب العمال الكردستاني" تهديدا
الدفاع التركية: العراق يعتبر "حزب العمال الكردستاني" تهديدا
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، أن "العراق ينظر بإيجابية تجاه مركز العمليات المشتركة المقترح تأسيسه للتعاون بمكافحة الإرهاب". 21.03.2024, سبوتنيك عربي
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وأفادت وكالة "الأناضول" التركية، بأن "العراق يعتبر تنظيم "بي كي كي" الإرهابي تهديدا، وذلك خلال تجول وزير الدفاع التركي يشار غولر، في ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا.وأعلن جهاز الاستخبارات التركية، في وقت سابق اليوم، "مقتل المسؤول عن شؤون الشباب في إيران لدى حزب العمال الكردستاني بعملية شمالي العراق".وقالت الاستخبارات التركية، في بيان لها، إنها "تمكنت من تحييد القيادي برزان حسين زاده المسؤول عن شؤون الشباب في إيران لدى تنظيم "بي كي كي" في عملية شمالي العراق"، حسب وكالة "الأناضول" التركية.وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء الماضي، تدمير 27 موقعًا لحزب العمال الكردستاني، في عملية جوية على عدة مناطق شمالي العراق.وكان الجيش التركي قد أعلن، مصرع جندي وإصابة 4 آخرين، في منطقة عملية "المخلب ـ القفل" شمالي العراق، جراء اشتباكات مع عناصر الحزب الذين حاولوا التسلل والهجوم على نقطة عسكرية تركية في المنطقة.وأكدت وزارة الدفاع التركية قتل 6 عناصر من الحزب، وفق حصيلة أولية خلال الاشتباكات، مع مواصلة قوات الجيش عملياتها في المكان.وينفذ الجيش التركي عمليات عسكرية جوية وبرية شمالي العراق وسوريا ضد عناصر حزب العمال الكردستاني المصنف "إرهابيا" في تركيا، ووحدات "حماية الشعب" التي تعتبرها تركيا ذراع التنظيم في سوريا.وتؤكد أنقرة أن هدف هذه العمليات العسكرية هو ضمان أمن حدودها، ومنع الهجمات الإرهابية على أراضيها.
https://sputnikarabic.ae/20230920/تركيا-تدعو-العراق-إلى-تصنيف-حزب-العمال-الكردستاني-تنظيما-إرهابيا-بعد-هجوم-السليمانية-1081230237.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

الدفاع التركية: العراق يعتبر "حزب العمال الكردستاني" تهديدا

10:00 GMT 21.03.2024
© AP Photo / Turkish Military/Pool Photoالمناورات التركية العراقية في جنوب شرق تركيا، قرب الحدود مع العراق، 26 سبتمبر/ أيلول 2017
المناورات التركية العراقية في جنوب شرق تركيا، قرب الحدود مع العراق، 26 سبتمبر/ أيلول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2024
© AP Photo / Turkish Military/Pool Photo
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أكدت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، أن "العراق ينظر بإيجابية تجاه مركز العمليات المشتركة المقترح تأسيسه للتعاون بمكافحة الإرهاب".
وأفادت وكالة "الأناضول" التركية، بأن "العراق يعتبر تنظيم "بي كي كي" الإرهابي تهديدا، وذلك خلال تجول وزير الدفاع التركي يشار غولر، في ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا.
وأعلن جهاز الاستخبارات التركية، في وقت سابق اليوم، "مقتل المسؤول عن شؤون الشباب في إيران لدى حزب العمال الكردستاني بعملية شمالي العراق".
وقالت الاستخبارات التركية، في بيان لها، إنها "تمكنت من تحييد القيادي برزان حسين زاده المسؤول عن شؤون الشباب في إيران لدى تنظيم "بي كي كي" في عملية شمالي العراق"، حسب وكالة "الأناضول" التركية.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء الماضي، تدمير 27 موقعًا لحزب العمال الكردستاني، في عملية جوية على عدة مناطق شمالي العراق.
وكان الجيش التركي قد أعلن، مصرع جندي وإصابة 4 آخرين، في منطقة عملية "المخلب ـ القفل" شمالي العراق، جراء اشتباكات مع عناصر الحزب الذين حاولوا التسلل والهجوم على نقطة عسكرية تركية في المنطقة.
علم تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2023
تركيا تدعو العراق إلى تصنيف حزب العمال الكردستاني "تنظيما إرهابيا" بعد هجوم السليمانية
20 سبتمبر 2023, 11:29 GMT
وأكدت وزارة الدفاع التركية قتل 6 عناصر من الحزب، وفق حصيلة أولية خلال الاشتباكات، مع مواصلة قوات الجيش عملياتها في المكان.
وينفذ الجيش التركي عمليات عسكرية جوية وبرية شمالي العراق وسوريا ضد عناصر حزب العمال الكردستاني المصنف "إرهابيا" في تركيا، ووحدات "حماية الشعب" التي تعتبرها تركيا ذراع التنظيم في سوريا.
وتؤكد أنقرة أن هدف هذه العمليات العسكرية هو ضمان أمن حدودها، ومنع الهجمات الإرهابية على أراضيها.
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