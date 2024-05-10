https://sputnikarabic.ae/20240510/الرئيس-الكولومبي-نتنياهو-يستحق-مذكرة-اعتقال-دولية-1088710342.html

الرئيس الكولومبي: نتنياهو يستحق مذكرة اعتقال دولية

الرئيس الكولومبي: نتنياهو يستحق مذكرة اعتقال دولية

سبوتنيك عربي

أفاد الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يستحق مذكرة اعتقال دولية لأنه يرفض "وقف الإبادة الجماعية" في قطاع غزة. 10.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-10T14:09+0000

2024-05-10T14:09+0000

2024-05-10T14:09+0000

إسرائيل

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وكتب بيترو على منصة "إكس": "نتنياهو لن يوقف الإبادة الجماعية (في قطاع غزة)، وهذا يعني صدور مذكرة اعتقال دولية من المحكمة الدولية".وأوضح بيترو أنه يجب على مجلس الأمن الدولي أن يناقش مسألة قوات حفظ السلام في قطاع غزة.وفي السياق ذاته، أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، يوم الأربعاء، وقف إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل، مشيراً إلى أننا نتحدث عن شحنة واحدة من المساعدات العسكرية.وفي وقت لاحق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مقابلة، إنه سيوقف إمداد إسرائيل بالقنابل الجوية وقذائف المدفعية إذا توسعت العملية العسكرية في قطاع غزة إلى مدينة رفح الجنوبية، والتي على حد قوله، لم تحدث بعد.وكانت حركة حماس، أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.

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