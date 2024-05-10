https://sputnikarabic.ae/20240510/بوتين-في-لقاء-مع-ميشوستين-مجلس-الوزراء-فعل-الكثير-في-ظروف-صعبة-1088705267.html

بوتين في لقاء مع ميشوستين: مجلس الوزراء فعل الكثير في ظروف صعبة

بوتين في لقاء مع ميشوستين: مجلس الوزراء فعل الكثير في ظروف صعبة

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماعه مع ميخائيل ميشوستين بأن الحكومة الروسية أنجزت الكثير في ظروف صعبة. 10.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-10T10:48+0000

2024-05-10T10:48+0000

2024-05-10T10:57+0000

روسيا

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وقال بوتين: "التقينا مؤخرًا مع زملائنا وقمنا بتقييم عمل الحكومة على مدى السنوات السابقة. لقد تم إنجاز الكثير من العمل في ظروف صعبة".وتابع بوتين: "يبدو لي أنه سيكون من الصواب أن نواصل العمل معك، وأن تستمر في العمل كرئيس للحكومة".وأوضح بوتين في اجتماع مع ميشوستين: "كما تظهر الممارسة في السنوات الأخيرة، فإننا بشكل عام قادرون على تحقيق النتائج التي تحتاجها البلاد".وتابع: "في الظروف الصعبة التي نعيشها اليوم، بالطبع، نحتاج إلى تجميع أنفسنا ونحتاج إلى تنظيم العمل تمامًا كما اتفقنا في الاجتماع الأخير مع الحكومة، على العمل دون توقف".وفي وقت سابق من يوم الجمعة، قال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين إن الرئيس الروسي قدم قدم إلى مجلس الدوما اقتراحا لإعادة ترشيح ميخائيل ميشوستين لمنصب رئاسة الوزراء.وأضاف أن ميشوستين سيقدم تقريراً أولاً إلى المجلس المصغر وسيجيب على الأسئلة التي يطرحها النواب، وسيتم التصويت على الترشيح بعد ذلك.وأدى بوتين اليمين الدستورية رئيسا لروسيا في الكرملين يوم الثلاثاء الماضي، وسيتولى الرئيس الروسي المنصب للسنوات الست المقبلة حتى عام 2030. بعد تنصيبه، واستقالت الحكومة الروسية برئاسة ميشوستين وفقاً للقانون. وسيتم الموافقة على ترشيح ميشوستين لمنصب رئيس الوزراء في جلسة مجلس الدوما لاحقاً يوم الجمعة.

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