https://sputnikarabic.ae/20240510/حماس-الكرة-بالكامل-في-ملعب-إسرائيل-بشأن-محادثات-الهدنة-1088697551.html

حماس: "الكرة بالكامل في ملعب إسرائيل" بشأن محادثات الهدنة

حماس: "الكرة بالكامل في ملعب إسرائيل" بشأن محادثات الهدنة

سبوتنيك عربي

أعلنت حركة حماس الفلسطينية، في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، أن وفدها المشارك في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة بالقاهرة غادر المدينة متوجها إلى قطر، مضيفة أن... 10.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-10T00:51+0000

2024-05-10T00:51+0000

2024-05-10T00:51+0000

حركة حماس

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

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وجاء في بيان الحركة: "غادر وفد التفاوض القاهرة متوجها إلى الدوحة. عملياً، رفض الاحتلال (إسرائيل) المقترح الذي قدمه الوسطاء وأثار اعتراضات عليه بشأن عدة قضايا جوهرية".وأضاف البيان أن الحركة متمسكة بالمقترح، "وعليه، فإن الكرة الآن في ملعب الاحتلال بالكامل".وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدا أن قواته "تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة".وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 20 مسلحا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدا أن "معبر كرم أبو سالم، مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".كما أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين الماضي، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي رفح الفلسطينية، بعدما قرر "مجلس الحرب بالإجماع استمرار التصعيد العسكري في رفح، للضغط على حماسوأعلنت حركة "حماس"، مساء الإثنين الماضي، أن "اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، أبلغ رئيس الوزراء القطري (محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني) ومدير المخابرات العامة في مصر(عباس كامل)، موافقة حماس على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار".وتستمر الحرب الإسرائيلية على غزة في يومها الـ207، حيث تتواصل الهجمات الإسرائيلية برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي؛ ما أدى إلى مقتل 34454 فلسطينيا، فيما أصيب 77575 شخصا، 72% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة بغزة.

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غزة

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سبوتنيك عربي

حركة حماس, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل