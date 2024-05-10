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قيادي فلسطيني: إسرائيل مستمرة في عمليتها في رفح وتمهد لتكرار المشهد في الضفة الغربية
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https://sputnikarabic.ae/20240510/حماس-الكرة-بالكامل-في-ملعب-إسرائيل-بشأن-محادثات-الهدنة-1088697551.html
حماس: "الكرة بالكامل في ملعب إسرائيل" بشأن محادثات الهدنة
حماس: "الكرة بالكامل في ملعب إسرائيل" بشأن محادثات الهدنة
سبوتنيك عربي
أعلنت حركة حماس الفلسطينية، في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، أن وفدها المشارك في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة بالقاهرة غادر المدينة متوجها إلى قطر، مضيفة أن... 10.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-10T00:51+0000
2024-05-10T00:51+0000
حركة حماس
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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وجاء في بيان الحركة: "غادر وفد التفاوض القاهرة متوجها إلى الدوحة. عملياً، رفض الاحتلال (إسرائيل) المقترح الذي قدمه الوسطاء وأثار اعتراضات عليه بشأن عدة قضايا جوهرية".وأضاف البيان أن الحركة متمسكة بالمقترح، "وعليه، فإن الكرة الآن في ملعب الاحتلال بالكامل".وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدا أن قواته "تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة".وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 20 مسلحا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدا أن "معبر كرم أبو سالم، مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".كما أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين الماضي، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي رفح الفلسطينية، بعدما قرر "مجلس الحرب بالإجماع استمرار التصعيد العسكري في رفح، للضغط على حماسوأعلنت حركة "حماس"، مساء الإثنين الماضي، أن "اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، أبلغ رئيس الوزراء القطري (محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني) ومدير المخابرات العامة في مصر(عباس كامل)، موافقة حماس على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار".وتستمر الحرب الإسرائيلية على غزة في يومها الـ207، حيث تتواصل الهجمات الإسرائيلية برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي؛ ما أدى إلى مقتل 34454 فلسطينيا، فيما أصيب 77575 شخصا، 72% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة بغزة.
https://sputnikarabic.ae/20240429/-بلينكن-حركة-حماس-تلقت-عرضا-سخيا-للتوصل-إلى-هدنة-1088378661.html
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حركة حماس, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
حركة حماس, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

حماس: "الكرة بالكامل في ملعب إسرائيل" بشأن محادثات الهدنة

00:51 GMT 10.05.2024
© AFP 2023 / MAHMUD HAMSيحيى السنوار، رئيس حركة "حماس" الإسلامية الفلسطينية في قطاع غزة، فلسطين
يحيى السنوار، رئيس حركة حماس الإسلامية الفلسطينية في قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2024
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
تابعنا عبر
أعلنت حركة حماس الفلسطينية، في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، أن وفدها المشارك في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة بالقاهرة غادر المدينة متوجها إلى قطر، مضيفة أن "الكرة الآن في ملعب إسرائيل بالكامل".
وجاء في بيان الحركة: "غادر وفد التفاوض القاهرة متوجها إلى الدوحة. عملياً، رفض الاحتلال (إسرائيل) المقترح الذي قدمه الوسطاء وأثار اعتراضات عليه بشأن عدة قضايا جوهرية".
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2024
بلينكن: حركة حماس تلقت عرضا سخيا للتوصل إلى هدنة
29 أبريل, 12:21 GMT
وأضاف البيان أن الحركة متمسكة بالمقترح، "وعليه، فإن الكرة الآن في ملعب الاحتلال بالكامل".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدا أن قواته "تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة".
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 20 مسلحا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدا أن "معبر كرم أبو سالم، مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".
كما أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين الماضي، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي رفح الفلسطينية، بعدما قرر "مجلس الحرب بالإجماع استمرار التصعيد العسكري في رفح، للضغط على حماس
وأعلنت حركة "حماس"، مساء الإثنين الماضي، أن "اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، أبلغ رئيس الوزراء القطري (محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني) ومدير المخابرات العامة في مصر(عباس كامل)، موافقة حماس على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار".
وتستمر الحرب الإسرائيلية على غزة في يومها الـ207، حيث تتواصل الهجمات الإسرائيلية برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي؛ ما أدى إلى مقتل 34454 فلسطينيا، فيما أصيب 77575 شخصا، 72% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة بغزة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..الأمم المتحدة: الناس يموتون في غزة ونحن ممنوعون من مساعدتهمأمس, 21:35 GMTШлейф дыма поднимается после израильской бомбардировки к северу от Нусейрата в центральной части сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل: رد "حماس" غير مقبول ويتجاوز كل الخطوط الحمراء المطلوبة أمس, 14:35 GMT
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