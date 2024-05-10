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https://sputnikarabic.ae/20240510/رئيس-مستوطنة-مرغليوت-الإسرائيلية-مستوطنات-الحدود-الشمالية-تنهار-وهذا-ليس-سرا----1088704758.html
رئيس مستوطنة "مرغليوت" الإسرائيلية: مستوطنات الحدود الشمالية تنهار وهذا ليس سرا
رئيس مستوطنة "مرغليوت" الإسرائيلية: مستوطنات الحدود الشمالية تنهار وهذا ليس سرا
سبوتنيك عربي
صرح إيتان دافيدي، رئيس مجلس مستوطنة "مرغليوت" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن مستوطنات الحدود الشمالية الإسرائيلية تنهار وهذا ليس سرا‏. 10.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-10T10:01+0000
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ونقلت القناة الـ 14 الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، عن إيتان دافيدي أن هناك حالة من انهيار لمستوطنات خط الصراع بين لبنان وإسرائيل خلال الحرب الدائرة بين الطرفين.وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن المجتمعات في مستوطنات الحدود الشمالية تنهار، وهذا ليس سرا، مشيرا إلى أنه لا توجد حياة مجتمعية ولا حياة اجتماعية، وأن أطفاله لم يروا أصدقاءهم منذ 7 أشهر.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، صرح رئيس مجلس الجليل الأعلى الإسرائيلي، بأن حكومة بنيامين نتنياهو قررت الانفصال عن مستوطنات الشمالي قبل 7 أشهر كاملة.ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن غيورا زالتس، رئيس مجلس الجليل الأعلى الإسرائيلي، أن الحكومة قررت الانفصال عن مناطق الشمال الإسرائيلي.وأفادت الإذاعة على موقعها الإلكتروني بأن تصريحات زالتس جاءت تعليقا على ما ذكره رئيس مجلس مستوطنة "المطلة" الإسرائيلية، موشيه دافيدوفيتش، والذي هاجم فيها حكومة نتنياهو أيضا، وعدم إشرافها على مستوطنات الشمال منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وكانت وسائل إعلام لبنانية قد أكدت، أمس الخميس، "بسقوط قتلى جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة في جنوب لبنان". وقال الدفاع المدني لبنان، في بيان له، إن "4 شهداء سقطوا إثر استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية، سيارة في بلدة بافليه في قضاء صور جنوبي البلاد".وكانت حركة حماس، أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل وأكثر من 78 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
https://sputnikarabic.ae/20240510/رئيس-مجلس-الجليل-الأعلى-الإسرائيلي-حكومة-نتنياهو-قررت-الانفصال-عنا-قبل-7-أشهر-1088699773.html
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لبنان, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, أخبار حزب الله, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, حركة حماس
لبنان, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, أخبار حزب الله, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, حركة حماس

رئيس مستوطنة "مرغليوت" الإسرائيلية: مستوطنات الحدود الشمالية تنهار وهذا ليس سرا

10:01 GMT 10.05.2024 (تم التحديث: 10:12 GMT 10.05.2024)
© AFP 2023 / Jalaa Mareyالأضرار الناجمة صواريخ أطلقت من جنوب لبنان في مدينة كريات شمونة شمال إسرائيل بالقرب من الحدود اللبنانية في 5 مايو 2024
الأضرار الناجمة صواريخ أطلقت من جنوب لبنان في مدينة كريات شمونة شمال إسرائيل بالقرب من الحدود اللبنانية في 5 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2024
© AFP 2023 / Jalaa Marey
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صرح إيتان دافيدي، رئيس مجلس مستوطنة "مرغليوت" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن مستوطنات الحدود الشمالية الإسرائيلية تنهار وهذا ليس سرا‏.
ونقلت القناة الـ 14 الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، عن إيتان دافيدي أن هناك حالة من انهيار لمستوطنات خط الصراع بين لبنان وإسرائيل خلال الحرب الدائرة بين الطرفين.
وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن المجتمعات في مستوطنات الحدود الشمالية تنهار، وهذا ليس سرا، مشيرا إلى أنه لا توجد حياة مجتمعية ولا حياة اجتماعية، وأن أطفاله لم يروا أصدقاءهم منذ 7 أشهر.
الأضرار الناجمة صواريخ أطلقت من جنوب لبنان في مدينة كريات شمونة شمال إسرائيل بالقرب من الحدود اللبنانية في 5 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2024
رئيس مجلس الجليل الأعلى الإسرائيلي: حكومة نتنياهو قررت الانفصال عنا قبل 7 أشهر
05:53 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، صرح رئيس مجلس الجليل الأعلى الإسرائيلي، بأن حكومة بنيامين نتنياهو قررت الانفصال عن مستوطنات الشمالي قبل 7 أشهر كاملة.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن غيورا زالتس، رئيس مجلس الجليل الأعلى الإسرائيلي، أن الحكومة قررت الانفصال عن مناطق الشمال الإسرائيلي.
وأفادت الإذاعة على موقعها الإلكتروني بأن تصريحات زالتس جاءت تعليقا على ما ذكره رئيس مجلس مستوطنة "المطلة" الإسرائيلية، موشيه دافيدوفيتش، والذي هاجم فيها حكومة نتنياهو أيضا، وعدم إشرافها على مستوطنات الشمال منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وكانت وسائل إعلام لبنانية قد أكدت، أمس الخميس، "بسقوط قتلى جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة في جنوب لبنان". وقال الدفاع المدني لبنان، في بيان له، إن "4 شهداء سقطوا إثر استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية، سيارة في بلدة بافليه في قضاء صور جنوبي البلاد".
وكانت حركة حماس، أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2024
نتنياهو: أعتبر نفسي جزءا من فشل السابع من أكتوبر
09:33 GMT
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل وأكثر من 78 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
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