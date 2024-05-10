غالانت يهاجم سموتريتش لعرقلته الموافقة على شراء طائرات مقاتلة.. "سيكلفنا مليار شيكل إضافية"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع دعوة بغداد غازبروم لتطوير حقل الناصرية.. آفاق التعاون العراقي الروسي في مجال الطاقة
08:18 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير اقتصادي عماني: روسيا والصين من أكثر الدول تقدما في مجال التكنولوجيا
08:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:32 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
12:03 GMT
50 د
قوانين الاقتصاد
وزارة السياحة المغربية: هناك ارتفاع ملحوظ في عدد المغاربة الذين يزورون روسيا
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: إن كل حرب ضد النازية هي حرب مقدسة وروسيا تخوضها للدفاع عن الإنسان
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تعليق واشنطن أسلحةً لتل أبيب: فُقَّاعة إعلامية وانتخابية أم ردع لإسرائيل في رفح؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
أكاديمي : مهمة الجيش الروسي في أوكرانيا تعادل مهمة الجيش الأحمر في دحر النازية
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
تعليق واشنطن أسلحةً لتل أبيب: فُقَّاعة إعلامية وانتخابية أم ردع لإسرائيل في رفح؟
08:17 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
كريم نجا: العالم يتجه إلى المدن الذكية التي تعتمد على الطاقة النظيفة
08:46 GMT
14 د
من الملعب
سنترال كوست مارينرز يحقق لقب كأس الاتحاد الآسيوي بنسخته الأخيرة
09:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
09:30 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:43 GMT
17 د
قوانين الاقتصاد
وزارة السياحة المغربية: هناك ارتفاع ملحوظ في عدد المغاربة الذين يزورون روسيا
10:30 GMT
6 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
10:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
11:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:29 GMT
24 د
قوانين الاقتصاد
مساعد وزير الصحة المصري: مصر تتوجه لتوطين الصناعات الدوائية
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الرسالة الأمريكية من إيقاف الإمدادات عن إسرائيل هي لليّ ذراع نتنياهو
16:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
أسباب ضربات إسرائيل في رفح بعد موافقة حماس على الصفقة
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
مفاوضات الهدنة تتلاشى واستمرار عملية رفح، معابر إدخال المساعدات شبه متوقفة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240510/غالانت-يهاجم-سموتريتش-لعرقلته-الموافقة-على-شراء-طائرات-مقاتلة-سيكلفنا-مليار-شيكل-إضافية-1088713109.html
غالانت يهاجم سموتريتش لعرقلته الموافقة على شراء طائرات مقاتلة.. "سيكلفنا مليار شيكل إضافية"
غالانت يهاجم سموتريتش لعرقلته الموافقة على شراء طائرات مقاتلة.. "سيكلفنا مليار شيكل إضافية"
سبوتنيك عربي
انتقد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، لعرقلته الموافقة على شراء سربين من الطائرات المقاتلة للقوات الجوية الإسرائيلية، وسط... 10.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-10T15:11+0000
2024-05-10T15:11+0000
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
قطاع غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/05/0a/1088712730_0:142:3078:1873_1920x0_80_0_0_11130d2f2dfc7ee9018507c3f0163987.jpg
وفي الشهر الماضي، ذكرت صحيفة "واينت" الإسرائيلية أن سموتريتش قرر استخدام حق النقض ضد الموافقة على شراء طائرات جديدة من طراز "إف-15" و"إف-35" حتى يتم انعقاد لجنة الكنيست المكلفة بالنظر في ميزانية الدفاع، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".ومن المقرر أن يتم تمويل سربي الطائرات المقاتلة من المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، وليس من أموال الدولة.وردا منه على عرقلة سموتريتش الموافقة على شراء أسراب الطائرات المقاتلة الجوية، قال غالانت للصحافيين، إن "التصور الإسرائيلي بأنه من الممكن توفير أمن أكبر بأموال أقل، في مواجهة التهديدات التي تتزايد مع ساحات القتال الإضافية، هو تصور خاطئ يحتاج إلى التغيير".وأكد غالانت أن ميزانية الدفاع الإسرائيلية بحاجة إلى مضاعفة، مستشهدا بالهجوم الصاروخي والطائرات دون طيار الإيراني الأخير على البلاد.وأوضح أن "تبادل إطلاق النار مع إيران، والوضع الأمني الدولي، سيؤدي إلى سباق تسلح عالمي، مما يجبرنا على تسريع وتيرة بناء القوة العسكرية ومشترياتها".وأضاف أن "التأخير في المشتريات يشكل ضربة لأمن إسرائيل، وفي الوقت الذي نخوض فيه حربا متعددة الجبهات، فإن التداعيات واضحة".وصدر بيان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، للصحفيين تحت حظر النشر، بحسب "تايمز أوف إسرائيل".وكانت حركة حماس، أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل وأكثر من 78 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
https://sputnikarabic.ae/20240509/البيت-الأبيض-سيتعين-على-بايدن-اتخاذ-قرارات-بشأن-شحنات-الأسلحة-المستقبلية-إلى-إسرائيل-إذا-اجتاحت-رفح-1088686954.html
https://sputnikarabic.ae/20240509/سندخل-رفح-دون-مساعدات-هجوم-إسرائيلي-على-بايدن-بعد-تعليق-شحنات-الأسلحة-1088660201.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/05/0a/1088712730_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_e2347ef6689fc7de242391fc942354b9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, أخبار العالم الآن

غالانت يهاجم سموتريتش لعرقلته الموافقة على شراء طائرات مقاتلة.. "سيكلفنا مليار شيكل إضافية"

15:11 GMT 10.05.2024
© AFP 2023 / ANGELOS TZORTZINISوزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت
وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2024
وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت
© AFP 2023 / ANGELOS TZORTZINIS
تابعنا عبر
انتقد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، لعرقلته الموافقة على شراء سربين من الطائرات المقاتلة للقوات الجوية الإسرائيلية، وسط الحرب في قطاع غزة.
وفي الشهر الماضي، ذكرت صحيفة "واينت" الإسرائيلية أن سموتريتش قرر استخدام حق النقض ضد الموافقة على شراء طائرات جديدة من طراز "إف-15" و"إف-35" حتى يتم انعقاد لجنة الكنيست المكلفة بالنظر في ميزانية الدفاع، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وقال سموتريش في ذلك الوقت إنه لن يوافق على "زيادة القوة الاستراتيجية والمستقبلية طويلة المدى" إلا بعد أن تنشر اللجنة توصيات بشأن ميزانية الدفاع، مدعيا أن "القيام بنفس الشيء مرارا وتكرارا دون التعلم من أخطاء الماضي سيجلب لنا الكارثة".
ومن المقرر أن يتم تمويل سربي الطائرات المقاتلة من المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، وليس من أموال الدولة.
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2024
البيت الأبيض: سيتعين على بايدن اتخاذ قرارات بشأن شحنات الأسلحة المستقبلية إلى إسرائيل إذا اجتاحت رفح
أمس, 16:28 GMT
وردا منه على عرقلة سموتريتش الموافقة على شراء أسراب الطائرات المقاتلة الجوية، قال غالانت للصحافيين، إن "التصور الإسرائيلي بأنه من الممكن توفير أمن أكبر بأموال أقل، في مواجهة التهديدات التي تتزايد مع ساحات القتال الإضافية، هو تصور خاطئ يحتاج إلى التغيير".
وأكد غالانت أن ميزانية الدفاع الإسرائيلية بحاجة إلى مضاعفة، مستشهدا بالهجوم الصاروخي والطائرات دون طيار الإيراني الأخير على البلاد.
وأوضح أن "تبادل إطلاق النار مع إيران، والوضع الأمني الدولي، سيؤدي إلى سباق تسلح عالمي، مما يجبرنا على تسريع وتيرة بناء القوة العسكرية ومشترياتها".

وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، على أنه "إذا لم نكمل عملية شراء الأسراب من أمريكا خلال شهر، فسوف تتأخر الطائرات لمدة 3 سنوات، وسيرتفع السعر بالنسبة لدولة إسرائيل بمليار شيكل إضافية"، في إشارة إلى أن عميلا آخر سيأخذ مكان إسرائيل إذا لم تكتمل الصفقة قريبا.

وأضاف أن "التأخير في المشتريات يشكل ضربة لأمن إسرائيل، وفي الوقت الذي نخوض فيه حربا متعددة الجبهات، فإن التداعيات واضحة".
وصدر بيان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، للصحفيين تحت حظر النشر، بحسب "تايمز أوف إسرائيل".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2024
"سندخل رفح دون مساعدات"... هجوم إسرائيلي على بايدن بعد تعليق شحنات الأسلحة
أمس, 06:57 GMT
وكانت حركة حماس، أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل وأكثر من 78 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:54 GMTРазрушенные здания в Хан-Юнисе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حماس: الكرة بالكامل في ملعب إسرائيل بشأن محادثات الهدنة.. فيديو وصور05:02 GMTШлейф дыма поднимается после израильской бомбардировки к северу от Нусейрата в центральной части сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل: رد "حماس" غير مقبول ويتجاوز كل الخطوط الحمراء المطلوبة أمس, 14:35 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала