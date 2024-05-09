https://sputnikarabic.ae/20240509/البيت-الأبيض-سيتعين-على-بايدن-اتخاذ-قرارات-بشأن-شحنات-الأسلحة-المستقبلية-إلى-إسرائيل-إذا-اجتاحت-رفح-1088686954.html

البيت الأبيض: سيتعين على بايدن اتخاذ قرارات بشأن شحنات الأسلحة المستقبلية إلى إسرائيل إذا اجتاحت رفح

البيت الأبيض: سيتعين على بايدن اتخاذ قرارات بشأن شحنات الأسلحة المستقبلية إلى إسرائيل إذا اجتاحت رفح

سبوتنيك عربي

قال مستشار البيت الأبيض للأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يعتقد أن "اجتياح إسرائيل لمعبر رفح" لن يحقق هدفها المتمثل... 09.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-09T16:28+0000

2024-05-09T16:28+0000

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واشنطن - سبوتنيك. وأضاف كيربي خلال مؤتمر صحفي: "إن اقتحام معبر رفح، من وجهة نظر بايدن، لن يؤدي إلى تحقيق هذا الهدف [وهو هزيمة حماس]".وشدد جون كيربي، أنه سيتعين على الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اتخاذ قرارات مستقبلية بشأن شحنات الأسلحة المستقبلية إذا اجتاحت إسرائيل رفح.وأمس الأربعاء، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مقابلة مع وسائل إعلامية أمريكية، إن الولايات المتحدة لن تزود إسرائيل بالأسلحة إذا دخل جيشها إلى رفح في قطاع غزة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدا أن قواته "تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة".وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 20 مسلحا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدا أن "معبر كرم أبو سالم، مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".كما أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين الماضي، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي رفح الفلسطينية، بعدما قرر "مجلس الحرب بالإجماع استمرار التصعيد العسكري في رفح، للضغط على حماس.وأعلنت حركة "حماس"، مساء الاثنين الماضي، أن "إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، أبلغ رئيس الوزراء القطري (محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني) ومدير المخابرات العامة في مصر(عباس كامل)، موافقة حماس على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار".وكانت حركة حماس، أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل ونحو 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.

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