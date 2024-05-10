https://sputnikarabic.ae/20240510/وزير-لبناني-سابق-لـسبوتنيك-الحضور-الروسي-في-سوريا-أسقط-المشروع-الأمريكي-في-المنطقة-1088704097.html
وزير لبناني سابق لـ"سبوتنيك": الحضور الروسي في سوريا أسقط المشروع الأمريكي في المنطقة
وزير لبناني سابق لـ"سبوتنيك": الحضور الروسي في سوريا أسقط المشروع الأمريكي في المنطقة
سبوتنيك عربي
رأى رئيس حزب التوحيد العربي الوزير اللبناني السابق، وئام وهاب، أن " لبنان يعيش انقساما بين فريقين، الأول سمّى نفسه " 14 آذار" مقابل فريق سمّى نفسه "8 آذار"،... 10.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-10T09:29+0000
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ولفت وهاب في حديث لـإذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ "الحضور الروسي في سوريا أسقط المشروع الأمريكي في المنطقة، والمشكلة الكبرى عالميا تكمن في النظام الأحادي الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة الأمريكية".وحول العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا قال وهاب إنّها "أثرت بشكل سلبي على أوروبا، وواشنطن تحارب موسكو بـ "الناتو"، وإنّ المواجهة اقتصادية بامتياز، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحاول استعادة هيبة الاتحاد السوفييتي عالميا ويواجه كل محاولات الغرب بإرهاق روسيا ".وفي وقت سابق، قال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة، اللواء يوري بوبوف، إن القوات الجوية الروسية دمرت قاعدتين للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق جبلية يصعب الوصول إليها في محافظة حمص في سوريا.وقال بوبوف في مؤتمر صحفي: "أصابت الضربات الجوية الروسية قاعدتين للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال العمور في محافظة حمص، ونتيجة الضربات تم القضاء على ستة مسلحين بالإضافة إلى مستودع للذخيرة والعتاد".وصرح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في الجمهورية العربية السورية، اللواء يوري بوبوف، يوم 4 مايو/أيار الجاري، أن القوات الجوية الروسية، دمرت قاعدتين للمسلحين في سوريا.وكان مسلحو تنظيم "داعش" الإرهابي قد شنوا، هجوما واسعا على عدد من النقاط التابعة للقوات الرديفة للجيش السوري في بادية "السخنة"، في ريف حمص الشرقي، شرقي سوريا.وقال مراسل "سبوتنيك" في حمص أن اشتباكات عنيفة دارت بين القوات الرديفة للجيش السوري، وبين مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي الذين شنوا هجوما متزامنا على عدد من النقاط العسكرية في بادية السخنة شمال منطقة الـ (55 كم) التي تحيط بالقاعدة الأمريكية اللاشرعية في منطقة "التنف" على الحدود السورية الأردنية العراقية.
https://sputnikarabic.ae/20240323/خبراء-الإرهاب-في-سوريا-وروسيا-له-جذور-واحدة-1087305714.html
https://sputnikarabic.ae/20240204/بطلب-من-روسيا-مجلس-الأمن-الدولي-يعقد-اجتماعا-طارئا-لبحث-الضربات-الأمريكية-على-سوريا-والعراق-1085718836.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, حصري
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, حصري
وزير لبناني سابق لـ"سبوتنيك": الحضور الروسي في سوريا أسقط المشروع الأمريكي في المنطقة
حصري
رأى رئيس حزب التوحيد العربي الوزير اللبناني السابق، وئام وهاب، أن " لبنان يعيش انقساما بين فريقين، الأول سمّى نفسه " 14 آذار" مقابل فريق سمّى نفسه "8 آذار"، وبعد الاحتلال الأمريكي للعراق الذي دمّر البلاد، انتقلوا إلى سوريا وحاولوا تخريبها بالإرهاب ولولا الحضور الروسي لخضعنا جميعا للحكم الإرهابي، حتى كدنا نرى هذا الإرهاب يدق أبواب الخليج العربي".
ولفت وهاب في حديث لـإذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ "الحضور الروسي
في سوريا أسقط المشروع الأمريكي في المنطقة، والمشكلة الكبرى عالميا تكمن في النظام الأحادي الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة الأمريكية".
وحول العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا قال وهاب إنّها "أثرت بشكل سلبي على أوروبا، وواشنطن تحارب موسكو بـ "الناتو"، وإنّ المواجهة اقتصادية بامتياز، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحاول استعادة هيبة الاتحاد السوفييتي عالميا ويواجه كل محاولات الغرب بإرهاق روسيا ".
وفي وقت سابق، قال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة، اللواء يوري بوبوف، إن القوات الجوية الروسية دمرت قاعدتين للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق جبلية يصعب الوصول إليها في محافظة حمص في سوريا.
وقال بوبوف في مؤتمر صحفي: "أصابت الضربات الجوية الروسية قاعدتين للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال العمور في محافظة حمص، ونتيجة الضربات تم القضاء على ستة مسلحين بالإضافة إلى مستودع للذخيرة والعتاد".
وصرح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في الجمهورية العربية السورية، اللواء يوري بوبوف،
يوم 4 مايو/أيار الجاري، أن القوات الجوية الروسية، دمرت قاعدتين للمسلحين في سوريا.
وكان مسلحو تنظيم "داعش" الإرهابي قد شنوا، هجوما واسعا على عدد من النقاط التابعة للقوات
الرديفة للجيش السوري في بادية "السخنة"، في ريف حمص الشرقي، شرقي سوريا.
وقال مراسل "سبوتنيك" في حمص أن اشتباكات عنيفة دارت بين القوات الرديفة للجيش السوري، وبين مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي الذين شنوا هجوما متزامنا على عدد من النقاط العسكرية في بادية السخنة شمال منطقة الـ (55 كم) التي تحيط بالقاعدة الأمريكية اللاشرعية في منطقة "التنف" على الحدود السورية الأردنية العراقية.