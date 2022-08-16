https://sputnikarabic.ae/20220816/الكنيسة-القبطية-الأرثوذكسية-في-مصر-محتوى-كنيسة-الأنبا-بيشوي-بالمنيا-تدمر-بالكامل-1066495018.html
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر: محتوى كنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا تدمر بالكامل
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر: محتوى كنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا تدمر بالكامل
قالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، إن الحريق الذي اندلع اليوم في كنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا، أسفر عن تدمير محتوياتها بالكامل. 16.08.2022, سبوتنيك عربي
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وأضافت الكنيسة في بيان، مساء اليوم الثلاثاء، أن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات أو وفيات.وأوضحت أن قوات الحماية المدنية حضرت إلى الكنيسة على الفور حيث استطاعت احتواء الحريق قبل أن يمتد أكثر، بالإضافة إلى حضور سيارات الإسعاف.وأشارت إلى أن جهات التحقيق تبذل جهدها حاليًّا، لتحديد أسباب الحريق وحصر التلفيات.كما أكدت أن الأنبا فام أسقف إيبارشية شرق المنيا التي تتبعها الكنيسة، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وقيادات المحافظة تفقدوا موقع الحادث عقب الحريق.وكان مصدر مسؤول في مكتب محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، قد صرح لوكالة "سبوتنيك" بأنه تمت السيطرة على حريق محدود، ناجم عن ماس كهربائي في الدور الأرضي بكنيسة الأنبا بيشوي دون وقوع إصابات.وقال المصدر إن محافظ المنيا تفقد موقع حريق كنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا الجديدة، وذلك للوقوف على تطورات الموقف ومتابعة كافة تداعيات الحادث.كما اطمئن المحافظ على عدم وجود مصابين جراء الحريق، وعدم تأثر باقي طوابق الكنيسة بالحريق الذي شب في الطابق الأرضي.وأكد المصدر أن المحافظة بكامل أجهزتها في حالة استنفار للتعامل مع تداعيات الموقف.
https://sputnikarabic.ae/20220816/مصر-النيابة-العامة-تصدر-بيانا-بشأن-حريق-كنيسة-الأنبا-بيشوي-بالمنيا-1066489689.html
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الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر: محتوى كنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا تدمر بالكامل
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قالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، إن الحريق الذي اندلع اليوم في كنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا، أسفر عن تدمير محتوياتها بالكامل.
وأضافت الكنيسة في بيان، مساء اليوم الثلاثاء، أن الحريق
لم يسفر عن وقوع إصابات أو وفيات.
وأوضحت أن قوات الحماية المدنية حضرت إلى الكنيسة على الفور حيث استطاعت احتواء الحريق قبل أن يمتد أكثر، بالإضافة إلى حضور سيارات الإسعاف.
وأشارت إلى أن جهات التحقيق تبذل جهدها حاليًّا، لتحديد أسباب الحريق وحصر التلفيات.
كما أكدت أن الأنبا فام أسقف إيبارشية شرق المنيا التي تتبعها الكنيسة، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وقيادات المحافظة تفقدوا موقع الحادث عقب الحريق.
وكان مصدر مسؤول في مكتب محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، قد صرح لوكالة "سبوتنيك
" بأنه تمت السيطرة على حريق محدود، ناجم عن ماس كهربائي في الدور الأرضي بكنيسة الأنبا بيشوي دون وقوع إصابات.
وقال المصدر إن محافظ المنيا تفقد موقع حريق كنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا الجديدة، وذلك للوقوف على تطورات الموقف ومتابعة كافة تداعيات الحادث.
كما اطمئن المحافظ على عدم وجود مصابين جراء الحريق، وعدم تأثر باقي طوابق الكنيسة بالحريق الذي شب في الطابق الأرضي.
وأكد المصدر أن المحافظة بكامل أجهزتها في حالة استنفار للتعامل مع تداعيات الموقف.