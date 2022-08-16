https://sputnikarabic.ae/20220816/مصر-النيابة-العامة-تصدر-بيانا-بشأن-حريق-كنيسة-الأنبا-بيشوي-بالمنيا-1066489689.html
مصر... النيابة العامة تصدر بيانا بشأن حريق كنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا
مصر... النيابة العامة تصدر بيانا بشأن حريق كنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا
أصدرت النيابة العامة المصرية، اليوم الثلاثاء، بيانا بشأن الحريق الذي اندلع في إحدى قاعات كنيسة الأنبا بيشوي بمحافظة المنيا جنوبي البلاد. 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T16:38+0000
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وقالت النيابة العامة في بيانها، إنها تلقت اليوم 16 أغسطس/آب بلاغا باندلاع حريق بقاعة كنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا.وأضافت النيابة العامة أنها انتقلت على الفور لمحل الواقعة لمعاينته وبيان ما فيه من تلفيات.وأشارت إلى أنه سيتم رفع كافة الآثار لفحصها، وسؤال شهود العيان في محل الواقعة.كما أفادت بأنه تم انتداب اللجنة الهندسية لبيان مدى السلامة الإنشائية للقاعة عقب اندلاع الحريق بها، وجارٍ استكمال التحقيقات.وكان مصدر مسؤول في مكتب محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، قد صرح لوكالة "سبوتنيك" بأنه تمت السيطرة على حريق محدود، ناجم عن ماس كهربائي في الدور الأرضي بكنيسة الأنبا بيشوي دون وقوع إصابات.وقال المصدر إن محافظ المنيا تفقد موقع حريق كنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا الجديدة، وذلك للوقوف على تطورات الموقف ومتابعة كافة تداعيات الحادث.كما اطمئن المحافظ على عدم وجود مصابين جراء الحريق، وعدم تأثر باقي طوابق الكنيسة بالحريق الذي شب في الطابق الأرضي.وأكد المصدر أن المحافظة بكامل أجهزتها في حالة استنفار للتعامل مع تداعيات الموقف.
https://sputnikarabic.ae/20220816/الداخلية-المصرية-توضح-سبب-حريق-كنيسة-الأنبا-بيشوي-في-المنيا-1066484525.html
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مصر, أخبار مصر الآن
مصر... النيابة العامة تصدر بيانا بشأن حريق كنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا
16:38 GMT 16.08.2022 (تم التحديث: 16:48 GMT 16.08.2022) تابعنا عبر
أصدرت النيابة العامة المصرية، اليوم الثلاثاء، بيانا بشأن الحريق الذي اندلع في إحدى قاعات كنيسة الأنبا بيشوي بمحافظة المنيا جنوبي البلاد.
وقالت النيابة العامة في بيانها، إنها تلقت اليوم 16 أغسطس/آب بلاغا باندلاع حريق بقاعة كنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا
.
وأضافت النيابة العامة أنها انتقلت على الفور لمحل الواقعة لمعاينته وبيان ما فيه من تلفيات.
وأوضحت أن الحريق أسفر عن تلفيات بالقاعة ولم يُسفر الحادث عن إصابة أو وفاة أحد.
وأشارت إلى أنه سيتم رفع كافة الآثار لفحصها، وسؤال شهود العيان في محل الواقعة.
كما أفادت بأنه تم انتداب اللجنة الهندسية لبيان مدى السلامة الإنشائية للقاعة عقب اندلاع الحريق بها، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وكان مصدر مسؤول في مكتب محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، قد صرح لوكالة "سبوتنيك
" بأنه تمت السيطرة على حريق محدود، ناجم عن ماس كهربائي في الدور الأرضي بكنيسة الأنبا بيشوي دون وقوع إصابات.
وقال المصدر إن محافظ المنيا تفقد موقع حريق كنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا الجديدة، وذلك للوقوف على تطورات الموقف ومتابعة كافة تداعيات الحادث.
كما اطمئن المحافظ على عدم وجود مصابين جراء الحريق، وعدم تأثر باقي طوابق الكنيسة بالحريق الذي شب في الطابق الأرضي.
وأكد المصدر أن المحافظة بكامل أجهزتها في حالة استنفار للتعامل مع تداعيات الموقف.