https://sputnikarabic.ae/20240506/روسيا-قد-نستهدف-منشآت-عسكرية-بريطانية-في-أوكرانيا-وخارجها-إذا-استخدمت-أسلحتها-ضد-أراضينا-1088578745.html

روسيا: قد نستهدف منشآت عسكرية بريطانية في أوكرانيا وخارجها إذا استخدمت أسلحتها ضدنا

روسيا: قد نستهدف منشآت عسكرية بريطانية في أوكرانيا وخارجها إذا استخدمت أسلحتها ضدنا

سبوتنيك عربي

استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، السفير البريطاني لدى روسيا إلى مقر وزارة الخارجية على خلفية تصريحات وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون بشأن... 06.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-06T14:33+0000

2024-05-06T14:33+0000

2024-05-06T15:14+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وجاء في بيان وزراة الخارجية الروسية، أنه "في 6 مايو/ أيار، تم استدعاء السفير البريطاني لدى موسكو، نايجل كيسي، إلى وزارة الخارجية الروسية للاحتجاج بشدة على البيان الأخير لوزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون".وتابع البيان: "تم إبلاغ السفير (البريطاني) أن الجانب الروسي يعتبر كلمات ديفيد كاميرون دليلاً على تصعيد خطير وتأكيدا على تورط لندن المتزايد في الأعمال العسكرية إلى جانب كييف".ونوهت الخارجية الروسية إلى أن تصريحات كاميرون العدائية تتناقض مع تأكيدات لندن بأن صواريخ "كروز" البعيدة المدى المنقولة إلى نظام كييف لن تستخدم في ضربات ضد روسيا.وبدوره، وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، خطاب باريس ولندن، بشأن إمكانية إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا، بـ"الخطير".وأوضح أن نوايا الغرب لإرسال أفراد عسكريين إلى أوكرانيا هي "جولة جديدة من التصعيد، وهي غير مسبوقة وتتطلب إجراءات خاصة".إعلام: فرنسا أرسلت بالفعل جنودا إلى أوكرانياخبير: الولايات المتحدة تستخدم أوكرانيا كمادة مستهلكة للحفاظ على هيمنتها

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