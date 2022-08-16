https://sputnikarabic.ae/20220816/شويغو-تركيز-تحالف-أوكوس-على-تطوير-أسطول-الغواصات-النووية-يخلق-ظروفا-لتقويض-معاهدة-حظر-الانتشار-1066459181.html

شويغو: تركيز تحالف "أوكوس" على تطوير أسطول الغواصات النووية يخلق ظروفا لتقويض معاهدة حظر الانتشار

شويغو: تركيز تحالف "أوكوس" على تطوير أسطول الغواصات النووية يخلق ظروفا لتقويض معاهدة حظر الانتشار

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن تركيز تحالف "AUKUS" على تطوير أسطول الغواصات النووية في أستراليا هو اتجاه خطير ويخلق الظروف لتقويض معاهدة عدم الانتشار. 16.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-16T08:05+0000

2022-08-16T08:05+0000

2022-08-16T08:32+0000

روسيا

آرميا 2022

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وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في افتتاح مؤتمر موسكو للأمن الدولي كجزء من منتدى "الجيش 2022": "هناك اتجاه إقليمي خطير آخر يتمثل في تركيز AUKUS على تطوير أسطول غواصات نووية في أستراليا. وسيكون لتنفيذ هذه الخطة تأثير سلبي معقد على الأمن العالمي والإقليمي، وسيهيئ الظروف لتقويض معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية". وشدد الوزير على أنه من الناحية العسكرية، فإن استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا ليس ضروريا، مضيفا "الغرض الرئيسي من الأسلحة النووية الروسية هو ردع هجوم نووي. استخدامها مقصور على ظروف الطوارئ المحددة في الوثائق الإرشادية الروسية مفتوحة للعامة". وأشار شويغو إلى أن الوضع الأمني في أوروبا أصبح أسوأ مما كان عليه في ذروة الحرب الباردة، قائلا: "في أوروبا، الوضع الأمني أسوأ مما كان عليه في ذروة الحرب الباردة. اكتسب النشاط العسكري للحلف [الناتو] التوجه الأكثر عدوانية ومعاداة لروسيا. تم نشر قوات كبيرة من الولايات المتحدة في القارة، وزاد عدد قوات التحالف في أوروبا الشرقية والوسطى بشكل كبير". كما أكد شويغو أن نظام الأمن العالمي يتغير جذريا، والهيمنة غير المشروطة للولايات المتحدة وحلفائها أصبحت شيئًا من الماضي. وقال: "ينعقد هذا المؤتمر في سياق تغيير جذري في نظام الأمن العالمي والإقليمي. أصبحت الهيمنة غير المشروطة للولايات المتحدة وحلفائها شيئًا من الماضي".

https://sputnikarabic.ae/20220816/بوتين-الدول-الغربية-تحاول-الحفاظ-على-الهيمنة-من-خلال-تنفيذ-سياسة-الاحتواء-1066457548.html

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روسيا, آرميا 2022