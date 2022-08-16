عربي
https://sputnikarabic.ae/20220816/شويغو-تركيز-تحالف-أوكوس-على-تطوير-أسطول-الغواصات-النووية-يخلق-ظروفا-لتقويض-معاهدة-حظر-الانتشار-1066459181.html
شويغو: تركيز تحالف "أوكوس" على تطوير أسطول الغواصات النووية يخلق ظروفا لتقويض معاهدة حظر الانتشار
شويغو: تركيز تحالف "أوكوس" على تطوير أسطول الغواصات النووية يخلق ظروفا لتقويض معاهدة حظر الانتشار
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن تركيز تحالف "AUKUS" على تطوير أسطول الغواصات النووية في أستراليا هو اتجاه خطير ويخلق الظروف لتقويض معاهدة عدم الانتشار. 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T08:05+0000
2022-08-16T08:32+0000
روسيا
آرميا 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054408350_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b5093f261ef5d56341ef23411f58cf58.jpg
وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في افتتاح مؤتمر موسكو للأمن الدولي كجزء من منتدى "الجيش 2022": "هناك اتجاه إقليمي خطير آخر يتمثل في تركيز AUKUS على تطوير أسطول غواصات نووية في أستراليا. وسيكون لتنفيذ هذه الخطة تأثير سلبي معقد على الأمن العالمي والإقليمي، وسيهيئ الظروف لتقويض معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية". وشدد الوزير على أنه من الناحية العسكرية، فإن استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا ليس ضروريا، مضيفا "الغرض الرئيسي من الأسلحة النووية الروسية هو ردع هجوم نووي. استخدامها مقصور على ظروف الطوارئ المحددة في الوثائق الإرشادية الروسية مفتوحة للعامة". وأشار شويغو إلى أن الوضع الأمني في أوروبا أصبح أسوأ مما كان عليه في ذروة الحرب الباردة، قائلا: "في أوروبا، الوضع الأمني أسوأ مما كان عليه في ذروة الحرب الباردة. اكتسب النشاط العسكري للحلف [الناتو] التوجه الأكثر عدوانية ومعاداة لروسيا. تم نشر قوات كبيرة من الولايات المتحدة في القارة، وزاد عدد قوات التحالف في أوروبا الشرقية والوسطى بشكل كبير". كما أكد شويغو أن نظام الأمن العالمي يتغير جذريا، والهيمنة غير المشروطة للولايات المتحدة وحلفائها أصبحت شيئًا من الماضي. وقال: "ينعقد هذا المؤتمر في سياق تغيير جذري في نظام الأمن العالمي والإقليمي. أصبحت الهيمنة غير المشروطة للولايات المتحدة وحلفائها شيئًا من الماضي".
https://sputnikarabic.ae/20220816/بوتين-الدول-الغربية-تحاول-الحفاظ-على-الهيمنة-من-خلال-تنفيذ-سياسة-الاحتواء-1066457548.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054408350_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a06aa424007c9f0a84d8cc51b9b3f395.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, آرميا 2022

شويغو: تركيز تحالف "أوكوس" على تطوير أسطول الغواصات النووية يخلق ظروفا لتقويض معاهدة حظر الانتشار

08:05 GMT 16.08.2022 (تم التحديث: 08:32 GMT 16.08.2022)
© Sputnik . Sergey Guneyev / الذهاب إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال الاجتماع الموسع النهائي لمجلس الدفاع الروسية في موسكو، روسيا 21 ديسمبر 2021
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال الاجتماع الموسع النهائي لمجلس الدفاع الروسية في موسكو، روسيا 21 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن تركيز تحالف "AUKUS" على تطوير أسطول الغواصات النووية في أستراليا هو اتجاه خطير ويخلق الظروف لتقويض معاهدة عدم الانتشار.
وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في افتتاح مؤتمر موسكو للأمن الدولي كجزء من منتدى "الجيش 2022": "هناك اتجاه إقليمي خطير آخر يتمثل في تركيز AUKUS على تطوير أسطول غواصات نووية في أستراليا. وسيكون لتنفيذ هذه الخطة تأثير سلبي معقد على الأمن العالمي والإقليمي، وسيهيئ الظروف لتقويض معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية".

وأضاف شويغو أن الإشاعات حول خطط روسيا المزعومة لاستخدام أسلحة نووية تكتيكية في أوكرانيا كذبة مطلقة، قائلا: "وسائل الإعلام تنشر التكهنات حول الاستخدام المزعوم لأسلحة نووية تكتيكية روسية خلال عملية عسكرية خاصة أو حول الاستعداد لاستخدام أسلحة كيماوية. كل هذه الحشوات الإعلامية كذبة مطلقة".

وشدد الوزير على أنه من الناحية العسكرية، فإن استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا ليس ضروريا، مضيفا "الغرض الرئيسي من الأسلحة النووية الروسية هو ردع هجوم نووي. استخدامها مقصور على ظروف الطوارئ المحددة في الوثائق الإرشادية الروسية مفتوحة للعامة". وأشار شويغو إلى أن الوضع الأمني في أوروبا أصبح أسوأ مما كان عليه في ذروة الحرب الباردة، قائلا: "في أوروبا، الوضع الأمني أسوأ مما كان عليه في ذروة الحرب الباردة. اكتسب النشاط العسكري للحلف [الناتو] التوجه الأكثر عدوانية ومعاداة لروسيا. تم نشر قوات كبيرة من الولايات المتحدة في القارة، وزاد عدد قوات التحالف في أوروبا الشرقية والوسطى بشكل كبير".
كلمة افتتاحية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر موسكو العاشر للأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: الدول الغربية تحاول الحفاظ على الهيمنة من خلال تنفيذ سياسة الاحتواء
07:11 GMT
كما أكد شويغو أن نظام الأمن العالمي يتغير جذريا، والهيمنة غير المشروطة للولايات المتحدة وحلفائها أصبحت شيئًا من الماضي. وقال: "ينعقد هذا المؤتمر في سياق تغيير جذري في نظام الأمن العالمي والإقليمي. أصبحت الهيمنة غير المشروطة للولايات المتحدة وحلفائها شيئًا من الماضي".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала