https://sputnikarabic.ae/20220816/مجلس-الوزراء-السعودي-يصدر-قرارا-بشأن-الملابس-العسكرية-1066487457.html
مجلس الوزراء السعودي يصدر قرارا بشأن الملابس العسكرية
مجلس الوزراء السعودي يصدر قرارا بشأن الملابس العسكرية
أصدر مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، قرارا جديدا بشأن الملابس العسكرية، ضمن مجموعة من القرارات الأخرى. 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T15:49+0000
2022-08-16T15:49+0000
2022-08-16T15:49+0000
أخبار السعودية اليوم
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جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس برئاسة العاهل السعود الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في قصر السلام بجدة، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.وانتهى المجلس إلى الموافقة على ضوابط تأمين الملابس العسكرية، وذلك على النحو الوارد في القرار.كما وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين النيابة السعودية ووزارة العدل الجزائرية.وأقر المجلس تفويض وزير الصحة بالتباحث مع الجانب الأوزبكي بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الطبية.واعتمد المجلس الحسابات النهائية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والهيئة العامة للولاية على أموال القصر ومن في حكمهم، والهيئة العامة للمنافسة.ووافق المجلس على اتفاقين في مجالي توظيف العمالة، والعمالة المنزلية بين حكومة المملكة و بوروندي.وفوض المجلس وزير النقل السعودي بالتباحث مع الجانب البحريني بشأن مذكرتي تفاهم تتعلقان بسلامة وصيانة الطرق ومستقبل النقل.ووافق مجلس الوزراء كذلك على القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين.
https://sputnikarabic.ae/20220816/السعودية-والسودان-يبحثان-الأوضاع-في-البحر-الأحمر-1066477915.html
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أخبار السعودية اليوم
مجلس الوزراء السعودي يصدر قرارا بشأن الملابس العسكرية
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أصدر مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، قرارا جديدا بشأن الملابس العسكرية، ضمن مجموعة من القرارات الأخرى.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس برئاسة العاهل السعود الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في قصر السلام بجدة، بحسب وكالة الأنباء السعودية
الرسمية.
وانتهى المجلس إلى الموافقة على ضوابط تأمين الملابس العسكرية، وذلك على النحو الوارد في القرار.
كما وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين النيابة السعودية
ووزارة العدل الجزائرية.
وأقر المجلس تفويض وزير الصحة بالتباحث مع الجانب الأوزبكي بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الطبية.
واعتمد المجلس الحسابات النهائية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والهيئة العامة للولاية على أموال القصر ومن في حكمهم، والهيئة العامة للمنافسة.
ووافق المجلس على اتفاقين في مجالي توظيف العمالة، والعمالة المنزلية بين حكومة المملكة و بوروندي.
وفوض المجلس وزير النقل السعودي بالتباحث مع الجانب البحريني بشأن مذكرتي تفاهم تتعلقان بسلامة وصيانة الطرق ومستقبل النقل.
ووافق مجلس الوزراء كذلك على القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين.