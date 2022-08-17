https://sputnikarabic.ae/20220817/اشتية-لا-ننكر-الهولوكوست-لكن-الشعب-الفلسطيني-تعرض-لمذابح-هو-الآخر-1066543778.html
اشتية: لا ننكر الهولوكوست لكن الشعب الفلسطيني تعرض لمذابح هو الآخر
اشتية: لا ننكر الهولوكوست لكن الشعب الفلسطيني تعرض لمذابح هو الآخر
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأربعاء، إن الفلسطينيين لا ينكرون "الهولوكوست"، معتبرا في الوقت ذاته أنه ليس لأحد أن ينكر أيضا المذابح التي تعرض... 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T17:41+0000
2022-08-17T17:41+0000
2022-08-17T17:43+0000
أخبار فلسطين اليوم
هولوكوست
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال حفل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لتكريم حفظة القرآن الكريم، بحسب موقع وكالة "سما الإخبارية".وقال رئيس الوزراء: وأكد اشتية على أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لم ينكر في تصريحاته في ألمانيا "المذبحة بحق اليهود في ألمانيا النازية".في المقابل خاطب اشتية المجتمع الدولي قائلا: "لا تُغمضوا أعينكم عن المذابح التي ارتُكبت بحق الشعب الفلسطيني".يأتي هذا التزامن مع انتقادات إسرائيلية وألمانية وجهت للرئيس عباس بعد تصريح له في ألمانيا قال فيه إن إسرائيل "ارتكبت 50 هولوكوست".
https://sputnikarabic.ae/20220817/بعد-غضب-شولتز-عباس-يوضح-تصريحاته-في-ألمانيا-حول-الهولوكوست-1066510004.html
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أخبار فلسطين اليوم, هولوكوست
أخبار فلسطين اليوم, هولوكوست
اشتية: لا ننكر الهولوكوست لكن الشعب الفلسطيني تعرض لمذابح هو الآخر
17:41 GMT 17.08.2022 (تم التحديث: 17:43 GMT 17.08.2022) تابعنا عبر
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأربعاء، إن الفلسطينيين لا ينكرون "الهولوكوست"، معتبرا في الوقت ذاته أنه ليس لأحد أن ينكر أيضا المذابح التي تعرض لها الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال حفل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لتكريم حفظة القرآن الكريم، بحسب موقع وكالة "سما الإخبارية"
.
"لا ننكر المذابح التي تعرض لها اليهود، نحن لا ننكر الهولوكوست، ولكن ليس لأحد أن ينكر المذابح التي ارتُكبت بحق الشعب الفلسطيني".
وأكد اشتية على أن الرئيس الفلسطيني
محمود عباس لم ينكر في تصريحاته في ألمانيا "المذبحة بحق اليهود في ألمانيا النازية".
في المقابل خاطب اشتية المجتمع الدولي قائلا: "لا تُغمضوا أعينكم عن المذابح التي ارتُكبت بحق الشعب الفلسطيني".
يأتي هذا التزامن مع انتقادات إسرائيلية وألمانية وجهت للرئيس عباس بعد تصريح له في ألمانيا قال فيه إن إسرائيل "ارتكبت 50 هولوكوست".