https://sputnikarabic.ae/20220817/الحكومة-الألمانية-تعلن-استدعاء-ممثل-فلسطين-في-برلين-بعد-تصريحات-الرئيس-عباس-عن-الهولوكوست-1066521065.html

الحكومة الألمانية تعلن استدعاء ممثل فلسطين في برلين بعد تصريحات الرئيس عباس عن "الهولوكوست"

الحكومة الألمانية تعلن استدعاء ممثل فلسطين في برلين بعد تصريحات الرئيس عباس عن "الهولوكوست"

أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، استدعاء رئيس البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في برلين للاحتجاج على تشبيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأعمال الإسرائيلية... 17.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-17T12:16+0000

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وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، في مؤتمر صحفي في برلين: "من الواضح بالنسبة لنا، الحكومة والمستشار، أن الاضطهاد والقتل الممنهج لستة ملايين يهودي أوروبي جريمة لا مثيل لها ضد الإنسانية"، حسب وكالة "رويترز".ولاقت تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء، في برلين مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، ردود فعل واسعة في إسرائيل، لما جاء فيها من أن إسرائيل ترتكب محرقة بحق الفلسطينيين على مدار سنوات، قائلا إن "اسرائيل ارتكبت منذ عام 1947 حتى اليوم 50 مجزرة في 50 موقعا فلسطينيا"، وأردف "50 مجزرة 50 هولوكوست".وهاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد بشدة الرئيس عباس، وقال إن "اتهام محمود عباس لإسرائيل بارتكاب 50 هولوكوست وهو يقف على تراب ألمانيا، ليس عارا أخلاقيا فحسب. هذه هي كذبة وحشية. تم قتل ستة ملايين يهودي في الهولوكوست، بما فيهم مليون ونصف طفل. التاريخ لن يغفر له".من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إنه "يتوقع من الذين يسعون إلى السلام أن يعترفوا بجرائم الماضي وألا يشوهوا الواقع ويعيدوا كتابة التاريخ. سوف نستمر في التعلم من التاريخ وسنسعى جاهدين من أجل السلام والحفاظ على أمننا وصمودنا اليهودي. كلام أبو مازن كاذب ومحاولة لتشويه التاريخ وإعادة كتابته".وأضاف: "المقارنة المؤسفة التي لا أساس لها من الصحة بين المحرقة التي قام بها الألمان ومساعدوهم في محاولة لإبادة الشعب اليهودي، والجيش الإسرائيلي الذي يحمي أمن إسرائيل في أرضها ومواطني إسرائيل وسيادتها ضد الإرهاب الوحشي هو إنكار للهولوكوست".وعقب هذه التصريحات المتبادلة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، نشرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" تصريحا صدر عن الرئيس عباس للتوضيح حول ما جاء في إجابته خلال المؤتمر الصحفي في برلين. وجاء في البيان إن "الرئيس محمود عباس يعيد التأكيد على أن الهولوكوست أبشع الجرائم التي حدثت في تاريخ البشرية الحديث".كما أكد عباس أنه "لم يكن المقصود في إجابته إنكار خصوصية الهولوكوست، التي ارتكبت في القرن الماضي، فهو مدان بأشد العبارات. وأن المقصود بالجرائم التي تحدث عنها هي المجازر التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني منذ النكبة على أيدي القوات الاسرائيلية، وهي جرائم لم تتوقف حتى يومنا هذا".وكان صحفي قد سأل عباس عما إذا كان سيعتذر لإسرائيل بمناسبة الذكرى السنوية الـ50 للهجوم على البعثة الرياضية الإسرائيلية في أولمبياد ميونخ 1972، رد عباس قائلا إن "هناك يوميا شهداء يسقطهم الجيش الإسرائيلي.. نعم، إذا أردنا مواصلة النبش في الماضي".في حين، رفض المستشار الألماني أولاف شولتز بعبارات واضحة اتهام الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإسرائيل بارتكاب "محرقة هولوكوست" بحق الفلسطينيين. وفي تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية، قال شولتز أمس الثلاثاء: "أي تهوين من شأن الهولوكوست هو أمر لا يمكن احتماله ولا قبوله بالذات بالنسبة لنا نحن الألمان".

https://sputnikarabic.ae/20220817/الرئيس-الفلسطيني-يغضب-المستشار-الألماني-بسبب-الهولوكوست-1066507653.html

https://sputnikarabic.ae/20220817/ردود-فعل-إسرائيلية-غاضبة-حول-تصريحات-الرئيس-الفلسطيني-عن-الهولوكوست-1066515251.html

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